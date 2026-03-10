Brno hostilo soutěž mladých programátorů zaměřenou na média, dezinformace i AI
Na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně se 27. a 28. února uskutečnil týmový hackathon pro mladé talentované programátory. Během 24 hodin účastníci navrhovali a programovali řešení zaměřená na svět médií, zejména na problematiku dezinformací, investigace a analýzy zpráv. Akci uspořádala česko-americká technologická společnost Newsmatics.
Hlavními tématy hackathonu byly fake news, dezinformace, propaganda, investigace a také využití umělé inteligence a strojového učení při analýze mediálního obsahu. Do soutěže se zapojily české i zahraniční týmy, tvořené převážně vysokoškolskými studenty. Během čtyřiadvacetihodinové výzvy pracovaly na zadaném úkolu v rámci vybraného tematického okruhu. Navržená řešení následně posoudila odborná porota, která hodnotila především jejich originalitu a funkčnost.
„Máme velkou radost, že letos hackathon úspěšně dokončily všechny týmy. Navíc naše porota považovala letošní projekty za ještě o něco zdařilejší než ty loňské. Členům a členkám vítězného týmu se podařilo připravit výborný projekt, který kombinoval veřejně dostupné predikce různých událostí s našimi daty a za pomoci dynamických grafů přesvědčivě ilustroval posuny v pravděpodobnostech těchto predikcí. Porota tak o vítězi letošního hackathonu neměla žádné pochybnosti,“ popsal Jakub Lepš, generální ředitel divize datových analýz společnosti Newsmatics, která soutěž pořádala.
Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /disk_1/www/cz/mpx/www/wp-content/themes/ribbon/single.php on line 35