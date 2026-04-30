ENDORFY ramena s plynovou pružinou —více prostoru, lepší kontrola nad vašimi monitory

ENDORFY představuje řadu Atlas GS – ramena pro monitory s plynovou pružinou/pístem, která rozšiřují portfolio značky o řešení navržená pro lepší ergonomii a efektivnější využití prostoru na stole. Řada zahrnuje čtyři modely (Single, Double, Pro Single a Pro Double) určené pro uživatele s různě pokročilými sestavami. Ramena zvedají monitory ze stolu, uvolňují pracovní plochu a umožňují přesné nastavení jejich polohy.

ENDORFY navrhlo tuto sérii pro široké spektrum použití – od jednoduchých sestav s jedním monitorem, přes konfigurace se dvěma monitory až po větší a těžší obrazovky včetně ultrawide modelů. Atlas GS představuje ucelenou řadu, která pomáhá udržet pracovní prostor přehledný bez ohledu na jeho rozsah.

Stabilní konstrukce, plynulé nastavení

Všechny modely využívají mechanismus s plynovou pružinou testovaný na 20 000 cyklů, který zajišťuje plynulé nastavení a stabilní držení ve zvolené poloze. Funkce pivot (±180°), swivel (±90°), tilt (−35° až +25°) a plná 360° rotace ramene umožňují rychlé a přesné doladění pozice obrazovky bez kompromisů ve stabilitě.

Konstrukce, v závislosti na modelu, kombinuje ocel, hliník a kvalitní plasty. Odnímatelné kanály pro vedení kabelů a další prvky cable managementu pomáhají udržet pracovní prostor přehledný a omezují vizuální nepořádek. Kabeláž je vedena horním ramenem a u vybraných modelů také základnou.

Jedna řada, čtyři řešení

Řada Atlas GS zahrnuje čtyři varianty přizpůsobené různým způsobům použití a konfiguracím pracovních sestav:

·         Atlas GS Single — monitory do 10 kg a 35″ (ploché) nebo 32″ (zakřivené);

·         Atlas GS Double — dva monitory do 10 kg a 32″;

·         Atlas GS Pro Single — monitory do 16 kg a 49″;

·         Atlas GS Pro Double — dva monitory do 16 kg a 42″ (+ druhý menší displej) nebo dva 34″.

  • Všechny modely jsou kompatibilní se standardy VESA 75×75 a 100×100 mm a jsou vybaveny odnímatelnými montážními deskami, které výrazně usnadňují instalaci monitoru. Nabízejí také dvě možnosti uchycení: pomocí svěrky (C-clamp) nebo průchozí montáže (Grommet).

Navrženo pro moderní pracovní prostory

Atlas GS je navržen tak, aby šel nad rámec běžného řešení pro uchycení monitoru a pomáhal zlepšit komfort i organizaci pracovního prostoru. Přináší vyšší pohodlí při práci a efektivnější uspořádání pracovního místa. Praktické prvky navíc zvyšují komfort i bezpečnost – například vylepšená svěrka (C-clamp) u variant Pro umožňuje montáž shora bez nutnosti se ohýbat, zatímco stabilní konstrukce zajišťuje spolehlivou oporu monitoru.

S řadou Atlas GS vstupuje ENDORFY do segmentu ramen pro monitory s plynovou pružinou a rozšiřuje své portfolio o řešení zaměřená na ergonomii a flexibilitu. Výsledek je jednoduchý: váš stůl vás už neomezuje.

ENDORFY Atlas GS Pro Single – technické specifikace:

·         Kód produktu: EY8F006

·         EAN: 5903018668529

·         Typ produktu: rameno pro monitor

·         Barva: černá

·         Materiál: ocel, plast, hliník

·         Typ pružiny: plynová

·         Hmotnost: 2,87 kg

·         Podporovaná tloušťka desky (C-clamp): 10–50 mm

·         Podporovaná tloušťka desky (Grommet): 5–55 mm

·         Standard VESA:

o   75×75 mm

o   100×100 mm

·         Maximální velikost monitoru: 49″

·         Maximální hmotnost monitoru: 16 kg

·         Rozsah nastavení:

o   Otáčení do stran (swivel): −90° až +90°

o   Náklon (tilt): −35° až +25°

o   Rotace (pivot): −180° až +180°

·         Záruka: 24 měsíců

ENDORFY Atlas GS Pro Double – technické specifikace:

·         Kód produktu: EY8F007

·         EAN: 5903018668710

·         Typ produktu: dvojité rameno pro monitor

·         Barva: černá

·         Materiál: ocel, plast, hliník

·         Typ pružiny: plynová

·         Hmotnost: 5,52 kg

·         Podporovaná tloušťka desky (C-clamp): 10–50 mm
Podporovaná tloušťka desky (Grommet): 5–80 mm

·         Standard VESA:

o   75×75 mm

o   100×100 mm

·         Maximální velikost monitoru: 42″

·         Maximální hmotnost monitoru: 16 kg

·         Rozsah nastavení:

o   Otáčení do stran (swivel): −90° až +90°

o   Náklon (tilt): −35° až +25°

o   Rotace (pivot): −180° až +180°

·         Záruka: 24 měsíců

ENDORFY Atlas GS Single – technické specifikace:

·         Kód produktu: EY8F008

·         EAN: 5903018668826

·         Typ produktu: rameno pro monitor

·         Barva: černá

·         Materiál: ocel, plast, hliník

·         Typ pružiny: plynová
Hmotnost: 2,10 kg

·         Podporovaná tloušťka desky (C-clamp): 15–65 mm

·         Podporovaná tloušťka desky (Grommet): 10–43 mm

·         Standard VESA:

o   75×75 mm

o   100×100 mm

·         Maximální velikost monitoru: 35″ (plochý) / 32″ (zakřivený)

·         Maximální hmotnost monitoru: 10 kg
Rozsah nastavení:

o   Otáčení do stran (swivel): −90° až +90°

o   Náklon (tilt): −35° až +25°

·         o Rotace (pivot): −180° až +180°

·         Záruka: 24 měsíců

ENDORFY Atlas GS Double – technické specifikace:

·         Kód produktu: EY8F009

·         EAN: 5903018668833

·         Typ produktu: dvojité rameno pro monitor

·         Barva: černá

·         Materiál: ocel, plast, hliník

·         Typ pružiny: plynová

·         Hmotnost: 3,65 kg

·         Podporovaná tloušťka desky (C-clamp): 15–65 mm

·         Podporovaná tloušťka desky (Grommet): 10–70 mm

·         Standard VESA:

o   75×75 mm

o   100×100 mm

·         Maximální velikost monitoru: 32″

·         Maximální hmotnost monitoru: 10 kg

·         Rozsah nastavení:

o   Otáčení do stran (swivel): −90° až +90°

o   Náklon (tilt): −35° až +25°

o   Rotace (pivot): −180° až +180°

·         Záruka: 24 měsíců

Ceny

·         ENDORFY Atlas GS Pro Single – 51 € s DPH, nebo 1 279CZK s DPH

·         ENDORFY Atlas GS Pro Double –92,90 € s DPH, nebo 2329 CZK s DPH

·         ENDORFY Atlas GS Single- 30 € s DPH, nebo 749CZK s DPH

·         ENDORFY Atlas GS Double – 51 € s DPH, nebo 1 279CZK s DPH

