Home » HARDWARE » LG odstartovala exkluzivní letní cashback na své OLED televizory: Získejte zpět až 50 000 Kč! LG odstartovala exkluzivní letní cashback na své OLED televizory: Získejte zpět až 50 000 Kč!

: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) inon line