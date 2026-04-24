Samsung Odyssey G55C 26,9″ – herní prohnutý monitor
Herní prohnutý LED monitor s úhlopříčkou 26,9″ nabízí rozlišení 2560 × 1440 obrazových bodů s poměrem stran 16 : 9. Disponuje kontrastním poměrem 2500 : 1, jasem 300 cd/m2 a dobou odezvy 1 ms. Díky technologii VA nabídne i široké pozorovací úhly 178° horizontálně i vertikálně. Rychlá obnovovací frekvence 165 Hz spolu s podporou technologií FreeSync nabízí intenzivní akci bez trhání, zadrhávání nebo rozmazávání obrazu při pohybu.
Součástí balení je HDMI a DisplayPort kabel.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Typ panelu: VA
Úhlopříčka: 26,9″
Poměr stran: 16 : 9
Rozlišení: 2560 × 1440
Kontrastní poměr: 2500 : 1
Doba odezvy: 1 ms
Rozhraní: 1× HDMI, 1× DisplayPort, 1× sluchátkový výstup
Barva: černá
Na českém trhu se prodává tento model monitoru za cenu 4 490 Kč včetně DPH (duben 2026).
Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /disk_1/www/cz/mpx/www/wp-content/themes/ribbon/single.php on line 35