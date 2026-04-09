JOB AIR Technic jmenovala nového generálního ředitele
Společnost Job Air Technic, jeden z předních evropských poskytovatelů služeb údržby, oprav a generálních revizí letadel (MRO) a dceřiná společnost skupiny FL Technics Group, jmenovala Jakuba Dvořáka do pozice generálního ředitele s účinností od 1. května. Ve funkci nahradí dosavadního generálního ředitele Imricha Czéreho.
O společnosti FL Technics Group
FL Technics je globálníposkytovatelslužebúdržby, oprav a generálníchrevizíletadel (MRO). Společnost se specializujenatěžkou a traťovouúdržbu, podporunáhradníchdílů a komponentů, správumotorů, APU a podvozků, komplexníleteckéinženýrství, technickývýcvik a logistickářešení v oblastiletectví. Je držitelemcertifikací EASA Part-145, Part-CAMO, Part-147, Part-21 a FAA-145 a provozujezařízení v Litvě, Indonésii, naBlízkémvýchodě a veSpojenémkrálovství. Zároveňdisponujetraťovýmistanicemi po celémsvětě.
FL Technics je součástískupiny Avia Solutions Group, největšíhosvětovéhoposkytovatele ACMI (letadla, posádky, údržba a pojištění), kterýprovozujeflotilu 145 letadelna 6 kontinentech. Skupinadáleposkytuješirokéspektrumleteckýchslužeb, včetně MRO, výcvikupilotů a posádek, pozemníobsluhy a dalšíchsouvisejícíchslužeb. Skupinazaměstnávávícenež 14 000 vysocekvalifikovanýchodborníků a sdružujevícenež 250 dceřinýchspolečností.
