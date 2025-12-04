Sandisk vybírá produkty pro hráče počítačových her
S blížícími se svátky jsme rádi, že vám můžeme představit výběr dárků značky Sandisk určené pro nadšené hráče. Vysoce výkonná úložná řešení Sandisk jsou navržena tak, aby splňovala různé potřeby a kombinovala inovace, styl a zábavu.
SANDISK® Fortnite USB a přenosný SSD PeelyEdition
Pro nadšené hráče a skalní fanoušky Fortnite je SANDISK® Fortnite® USB flash disk, Peely™ Edition součástí speciální kolekce úložných řešení s ikonickými postavami Fortnite®. Tento disk s motivem Fortnite® nabízí exkluzivní obal při nákupu⁴ na oslavu vítězství a poskytuje až 256 GB¹ úložného prostoru, což hráčům umožňuje snadno ukládat své oblíbené fotografie a videa z hraní. Pro ty, kteří potřebují kapacitu až 2 TB¹ a přesto chtějí reprezentovat svou oblíbenou postavu Fortnite, je ideálním společníkem
Karta SANDISK® microSD™ Express
Využijte exponenciálně vyšší rychlosti čtení a vrhněte se do her rychleji s kartou microSD™, která funguje s Nintendo Switch™ 2 a řadou přenosných herních zařízení.
SANDISK Extreme® Portable SSD pro konzoli PlayStation® 5 a PC
Rozšiřte úložiště PlayStation® 5 stylově a rychle. Tento přenosný SSD nabízí až 2 TB¹ úložného prostoru a rychlost čtení až 1000 MB/s⁵. Díky odolnosti proti vodě a prachu podle normy IP65 a ochraně proti pádům z výšky až 3 metrů⁸ je navržen pro bezpečné rozšiřování vaší herní knihovny a rychlý přenos titulů. Zahrnuje 1měsíční zkušební verzi Discord Nitro⁶ pro ještě větší zábavu.
SSD WD_BLACK™ SN850P NVMe™ pro PlayStation® 5
Tento interní SSD NVMe™ s kapacitou až 8 TB¹ je oficiálně licencovaný SSD M.2 pro PlayStation® 5 a umožňuje hráčům ukládat více titulů bez starostí s instalací.
Tento špičkový SSD PCIe® Gen 5, navržený pro elitní herní výkon, poskytuje bleskovou rychlost až 14 900 MB/s⁷ pro náročné úkoly, jako jsou hry na vysoké úrovni, profesionální tvorba obsahu a aplikace AI. Nyní k dispozici také s chladičem a integrovaným RGB osvětlením.
Zrychlete svůj pracovní postup s podporou umělé inteligence a načtěte data rychleji s tímto interním SSD. S kapacitou až 4 TB¹ a rychlostí čtení PCIe® Gen 4.0 dosahující až 7 100 MB/s⁷ je tento interní SSD univerzální volbou pro běžné uživatele i tvůrce.
