Sandisk na veletrhu Embedded World 2026 představuje nové průmyslové paměťové karty a oznamuje certifikaci TISAX AL2
Společnost Sandisk dnes na veletrhu EmbeddedWorld 2026 představila nové paměťové karty průmyslové třídy, kartu SANDISK® IX QD352 microSD™ a kartu SANDISK® IX LD352 SD. Nové karty, založené na nejnovější technologii BiCS8 TLC NAND společnosti Sandisk, jsou navrženy tak, aby poskytovaly spolehlivá vyměnitelnáflash úložiště pro aplikace s velkým objemem dat.
Karty jsou navrženy tak, aby podporovaly rostoucí pracovní zatížení na okraji sítě, a jsou určeny k zajištění odolnosti a trvalého výkonu v systémech automatizace, okrajové analytiky, robotiky a internetu věcí (IoT).
„Průmyslové systémy vyžadují spolehlivý a nepřetržitý výkon,“ řekl Russell Ruben, globální marketingový ředitel pro automobilový průmysl a segment IoT ve společnosti Sandisk. „V důsledku toho zaznamenáváme rostoucí poptávku po vyměnitelných úložištích průmyslové třídy, která dokážou podporovat pracovní zatížení v různých případech použití a prostředích. Nové průmyslové karty SANDISK® byly navrženy tak, aby poskytovaly spolehlivá úložná řešení s dlouhou životností.“
Mezi klíčové vlastnosti karet SANDISK® IX QD352 microSD™ a SANDISK® IX LD352 SD patří:
● Vysoká odolnost pro nepřetržitý provoz – Navrženo pro náročné pracovní cykly s odolností až 768 TBW1 (předpokládáno), což pomáhá prodloužit životnost v aplikacích s nepřetržitým provozem a intenzivním zápisem.
● Navrženo pro trvalý výkon v reálném prostředí – podporuje výkon aplikací A2 (microSD™) s IOPS čtení/zápisu přesahujícím 4 000/2 000,2 spolu s videotřídou V30 pro nepřetržité nahrávání videa 4K UHD3 a pořizování snímků ve vysokém rozlišení (předpokládáno).
● Vyrobeno pro dlouhodobou spolehlivost v náročných podmínkách – Navrženo pro průmyslové použití s širokým a rozšířeným rozsahem provozních teplot od -25 °C do 85 °C, respektive od -40 °C do 85 °C, s integrovaným monitorováním stavu pro podporu prediktivní údržby a snížení počtu neočekávaných poruch.
● Vysoká kapacita pro průmyslové systémy – průmyslové karty SD a microSD™ páté generace od společnosti Sandisk s kapacitou 128 GB až 256 GB4, které podporují datově náročné úlohy v oblasti edge, vision a logování v odnímatelném formátu.
Další informace o kartách SANDISK® IX QD352 a SANDISK® IX LD352 budou zveřejněny později v tomto roce, blíže k datu jejich uvedení na trh.
Na veletrhu EmbeddedWorld společnost Sandisk rovněž oznámila, že její závody v Milpitas a Bangalore úspěšně absolvovaly certifikaci TISAX (TrustedInformationSecurityAssessment Exchange) AL2. TISAX, široce přijímaný výrobci OEM a dodavateli Tier-1, je průmyslový rámec vyvinutý Německým sdružením automobilového průmyslu (VDA) s cílem zajistit konzistentní a standardizované hodnocení bezpečnosti informací v celém dodavatelském řetězci automobilového průmyslu. TISAX AL2 je jedním z nejběžnějších požadavků evropských výrobců automobilů a je určen pro organizace, které zpracovávají citlivé informace.
Podrobnosti o certifikaci důvěrnosti TISAX AL2 najdete na: https://secureframe.com/blog/tisax
