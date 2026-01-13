Před veletrhem CES 2026 představuje Samsung přenosný projektor The Freestyle+ s umělou inteligencí
Společnost Samsung Electronics představuje The Freestyle+, nejnovější přenosný projektor s umělou inteligencí. S ním si každý může užít hry nebo filmy ve velkém formátu v podstatě v jakémkoli prostoru.
Projektor The Freestyle+, představený těsně před začátkem veletrhu CES 2026 v Las Vegas, vychází z jedinečného provedení původního modelu The Freestyle, nabízí ovšem podstatně lepší umělou inteligenci, vyšší jas a bohatší funkční výbavu. Znamená to mimo jiné snadnější ovládání bez velkého nastavování nebo měnění parametrů.
„The Freestyle+ odpovídá naší dlouhodobé vizi – chceme, aby si všichni uživatelé mohli zobrazit svůj oblíbený obsah způsobem, který odpovídá jejich životnímu stylu a aktivitám,“ říká Hun Lee, výkonný viceprezident divize zobrazovacích zařízení Samsung Electronics. „Když se spojí přenosné provedení s umělou inteligencí, která optimalizuje samotný obsah i okolní prostředí, vznikne projektor, s nímž se na kvalitní zážitky můžete těšit opravdu kdekoli.“
Díky umělé inteligenci stačí zapnout a přehrávat
Základem nového projektoru The Freestyle+ je technologie AI OptiScreen, která díky umělé inteligenci automaticky upravuje obraz na míru různým prostorám. Stačí projektor namířit na vhodnou plochu a začít s přehráváním.
Technologii AI OptiScreen tvoří celá řada inteligentních funkcí, které obraz automaticky optimalizují v závislosti na typu povrchu a na okolním prostředí:
- 3D Auto Keystone automaticky upravuje zkreslení při promítání na nerovný povrch, například do rohu místnosti, na závěs nebo na stěnu v jiném úhlu než v pravém.
- Real-time Focus průběžně mění zaostření, když se projektor hýbe nebo otáčí, aby obraz zůstal jasný, stabilní a bez šumu.
- Screen Fit automaticky upravuje obraz, aby odpovídal promítací ploše.
- Wall Calibration analyzuje podobu projekční plochy a minimalizuje rušivé vizuální vlivy.
Tyto inteligentní funkce doplňuje AI platforma Vision AI Companion s integrovanou asistenční službou Bixby. Její součástí jsou AI služby poskytované globálními partnerskými organizacemi, umožňující snadnější interaktivní ovládání hlasem i přirozenou komunikaci s obsahem na promítací ploše.
Lehké provedení ke každodennímu využití
Základem u tohoto typu projektoru je snadno přenosné provedení, čemuž dokonale odpovídá válcovitý tvar The Freestyle+, a můžete si ho s sebou vzít prakticky kamkoli. S hodnotou 430 ISO lumenů má téměř dvojnásobně jasný obraz oproti předchozí verzi, což umožňuje pohodlné sledování i v denním světle.
Projektor je určený ke každodennímu použití i v prostorách, které na první pohled nejsou k promítání vůbec určené. Lze s ním otáčet o 180 stupňů, takže můžete promítat v podstatě v jakémkoli úhlu – na stěnu, na podlahu, na strop, prostě kam chcete. A nepotřebujete k tomu žádné další stativy ani jiné příslušenství.
K zábavě na cestách patří i skvělý zvuk
Vzhledem k vlastnostem The Freestyle+ je jasné, že se výborně hodí i jako zábavný společník při cestování. Opět k němu nepotřebujete žádné další zařízení ani příslušenství. Součástí softwarové výbavy jsou operační systém Tizen OS, herní aplikace a přímé přístupy k vybraným partnerským streamovacím platformám, takže můžete přehrávat filmy i bez připojení k počítači nebo telefonu.
Pokud jde o zvuk, projektor The Freestyle+ nabízí pohlcující zvuk, který naplní celou místnost, díky vestavěnému 360stupňovému reproduktoru, který je vyladěn tak, aby produkoval bohatší a plnější zvuk i v kompaktním provedení. Funkce Q-Symphony umožňuje projektoru synchronizovat se s kompatibilními soundbary Samsung, čímž vytváří bohatší a celistvější zvukový zážitek.
Samsung vystaví projektor The Freestyle+ na veletrhu CES 2026, který se koná ve dnech 6. – 9. ledna Las Vegas. Prodávat se po celém světě, včetně České republiky, začne postupně v první polovině roku.
Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /disk_1/www/cz/mpx/www/wp-content/themes/ribbon/single.php on line 35