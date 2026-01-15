LG představuje na veletrhu CES 2026 novinky na trhu televizí
Společnost LG Electronics představuje na veletrhu CES 2026 novinky ve svém lifestylovém portfoliu špičkových televizí, které do domácností přinášejí umění: LG Gallery TV a LG OLED evo W6 Wallpaper.
LG Gallery TV: Autentický zážitek jako v galerii
Tento model byl navržen pro milovníky designu jako dedikované plátno pro službu LG Gallery+, která nabízí přes 4 500 uměleckých děl a vizuálního obsahu.
Klíčovou vlastností televize je speciální „Gallery Mode“, vyvinutý ve spolupráci s muzejními kurátory. Televize využívá obrazovku s minimálními odlesky, která věrně reprodukuje texturu originálních mistrovských děl. Senzory navíc automaticky upravují jas a podání barev podle okolního osvětlení, aby obraz vypadal přirozeně v jakoukoli denní dobu.
Špičková technika v elegantním balení
- Design: Modely o úhlopříčce 55 a 65 palců disponují tenkým tělem, které zcela přiléhá ke zdi. Vzhled lze přizpůsobit pomocí vyměnitelných magnetických rámů.
- Obraz a zvuk: Panel s technologií MiniLED pohání procesor α (Alpha) 7 AI, který doplňuje pohlcující zvuk AI Sound Pro (virtuální 9.1.2 kanály).
- Konektivita: Dostatečná vnitřní paměť umožňuje uživatelům ukládat vlastní sbírky i oblíbený obsah.
LG Gallery+: Více než jen statický obraz
Služba LG Gallery+ proměňuje obrazovku v dynamický prvek interiéru. Vedle rozsáhlé knihovny klasického umění, filmových scén a animací umožňuje platforma:
- Tvorbu vlastního obsahu: Uživatelé mohou generovat unikátní obrazy pomocí integrované AI nebo vystavovat vlastní fotografie.
- Hudební podkres: Atmosféru prostoru doplňuje hudba, kterou lze vybírat z přednastavených skladeb podle nálady nebo streamovat vlastní playlisty přes Bluetooth.
„Naším cílem je, aby se televize stala společníkem, který se plynule přizpůsobí vkusu uživatele a obohatí jeho osobní prostor,“ uvedl Park Hyoung-sei, prezident LG Media Entertainment Solution Company.
LG OLED evo W6 Wallpaper
Společnost LG Electronics představila na veletrhu CES 2026 také nový model LG OLED evo W6, který oživuje ikonický „Wallpaper“ design, nyní poprvé v kombinaci s technologií True Wireless.
Model W6 s tloušťkou pouhých 9 milimetrů představuje vrchol technologické miniaturizace. Díky vylepšenému držáku doléhá televize těsně ke zdi jako obraz. Veškerá konektivita je řešena bezdrátově prostřednictvím Zero Connect Boxu, který lze umístit až do vzdálenosti 10 metrů. Výsledkem je dokonale čistý prostor bez viditelných kabelů.
Průlom v jasu a barvách: Hyper Radiant Color
Nová řada OLED evo 2026 přichází s technologií Hyper Radiant Color, která definuje nový standard obrazu:
- Extrémní jas: Díky funkci Brightness Booster Ultra je obraz až 3,9krát jasnější než u běžných OLED televizorů.
- Konec odlesků: Speciální povrchová úprava získala certifikaci Reflection Free Premium, která zaručuje perfektní černou i v prosvětlených místnostech.
- Procesor α (Alpha) 11 AI Gen3: Nový čip s 5,6× výkonnější NPU jednotkou využívá paralelní algoritmy pro čistý obraz bez ztráty přirozených detailů.
Inteligentní zážitek a bleskový gaming
LG transformuje televizi v osobního asistenta i herní centrum:
- Personalizace přes Voice ID: Systém webOS díky hlasu rozpozná uživatele a okamžitě načte jeho profil s oblíbenými aplikacemi a widgety.
- Multi-AI: Integrace Google Gemini a Microsoft Copilot umožňuje přirozenou konverzaci a rychlé vyhledávání informací.
- Špičkový gaming: Podpora 4K 165Hz, NVIDIA G-SYNC a AMD FreeSync Premium spolu s odezvou 0,1 ms uspokojí i nejnáročnější hráče.
- LG Gallery+: Služba nabízející přes 4 500 vizuálů a generativní AI umění promění vypnutou obrazovku v estetický prvek interiéru.
„Wallpaper TV představuje elegantní propojení našeho vedoucího postavení v oblasti bezdrátových technologií (True Wireless), inovativního designu a třináctiletého mistrovství ve vývoji OLED,“ uvedl Park Hyoung-sei, prezident společnosti LG Media Entertainment Solution. „LG i nadále posouvá laťku v segmentu OLED televizorů a definuje standardy pro budoucnost.“
