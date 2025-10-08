Komentář: Evropská kvóta pro elektroodpad Česku stále uniká. REMA Systém ukazuje, že není nereálná
Podle poslední zprávy ministerstva životního prostředí Česká republika v roce 2023 opět nesplnila evropskou kvótu pro sběr elektroodpadu a místo požadovaných 65 % dosáhla na úroveň 61,7 %. Mezi kolektivními systémy se ukazují výrazné rozdíly. REMA Systém se svým výsledkem 68,3 % v roce 2023 předběhla evropský cíl. To je jasný signál, že správně nastavený systém funguje a že hranice stanovené Evropskou unií lze splnit. Výsledky zpětného odběru elektrozařízení komentuje David Chytil, člen představenstva společnosti REMA Systém, která zajišťuje sběr odpadních elektrozařízení na českém trhu.
Zveřejněná zpráva Ministerstva životního prostředí ČR shrnuje vybrané ukazatele odpadového hospodářství
v oblasti odpadních elektrickýcha elektronických zařízení za rok 2023. Tato čísla ukazují, že Česká republika jako celek stále zaostává za evropským cílem pro sběr elektroodpadu. To je alarmující, protože dosažení kvóty 65 % je možné a REMA Systém to dlouhodobě dokazuje v praxi. Už v roce 2017 jsme tuto hranici překročili poprvé a od té doby zákonný limit pravidelně plníme a v některých letech i výrazněpřekračujeme. V roce 2023 činila dle zveřejněných výsledků míra zpětného odběru společnosti REMA Systém celkem 68,3 %.V roce 2024 jsme se dostali na rekordních 77 %, tedy o 12 procentních bodů nad zákonným limitem.
Inovace a dostupnost zvyšují výsledky
Vysoká míra zpětného odběru odpadních elektrozařízení se ale nestane náhodou. Je výsledkem systematické práce, husté sběrné sítě, moderních služeb pro domácnosti a cílené spolupráce s obcemi, školami i firmami. Klíčová je kvalita servisu a jednoduchý přístup k odevzdání vysloužilého zařízení, který naše společnost buduje již přes 20 let. Oblibu si získala například i naše doplňková inovativní služba Rebalík, spuštěná před rokem, která umožňuje občanům bezplatně odevzdat elektroniku prostřednictvím sítě Balíkovny. Služba je postavena na principu reverzní logistiky, tedy systému, kdy stejně snadno, jako si lidé objednávají nové spotřebiče, mohou vrátit i ty staré.
Naše zkušenost ukazuje, že pokud obce, firmy a výrobci skrze kolektivní systém spolupracují a investují do inovací, lze evropské cíle nejen splnit, ale i překročit. REMA Systém je připravena sdílet své know-how, a to od motivace a edukace spotřebitelů přes efektivní logistiku až po moderní technologie recyklace zpracovatelů. Tato cesta přispívá nejen k plnění evropských závazků, ale také k posílení soběstačnosti Česka v získávání kritických surovin a k rozvoji cirkulární ekonomiky. Naše výsledky dokazují, že evropský cíl je splnitelný, avšak do budoucna s ohledem na důraz na udržitelnost, opravitelnost a trvanlivost elektrozařízení, by bylo vhodné přehodnotitpřístup k výpočtu míry sběru. Z logiky věci totiž dnešní nové,déle sloužící a zpravidla i váhově lehčí spotřebiče budou mít v čase dopad na stanovenou kvótu.
Pokud se podíváme na státy v EU, tak Česká republika patří mezi země, které jsou ve sběru odpadních elektrozařízení úspěšné. Splnění stanoveného závazku rozhodně není samozřejmostí. Většina států EU má se splněním závazku skutečné komplikace. Máme tedy velmi dobře nakročeno avěříme, že se Česká republika brzy zařadí mezi ty nejúspěšnější evropské země v oblasti zpětného odběru elektrozařízení.
Autor komentáře:David Chytil, člen představenstva společnosti REMA Systém, která je jedním ze tří největších kolektivních systémů zajišťujících sběr odpadních elektrozařízení působících v České republice.
