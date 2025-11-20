Genius SP-916BT – bluetooth reproduktor s výdrží 8 hodin

20 Lis 2025
Rubrika: HARDWARE Od: admin Dne: 20 listopadu, 2025

Bluetooth reproduktor Genius SP-916BT, který zaujme dřevěným designem a kvalitním zvukem o celkovém výkonu 6 W. Je ideální pro domácí poslech i ozvučení v kanceláři. Díky bezdrátovému připojení pomocí Bluetooth umožňuje streamování hudby ze smartphonu, tabletu nebo notebooku. Čistý a vyvážený zvuk pak potěší vaše ušní bubínky, ať už potřebujete audio pro poslech hudby, sledování filmů nebo videí. Kompaktní rozměry jsou vhodné pro umístění do jakéhokoli prostoru a usnadňují přenášení. Dřevěné provedení je nejen elegantní na pohled, ale také podporuje akustiku bez zkreslení. Zabudovaná baterie zvládne až 8 hodin provozu bez napájení.

Kompaktní dřevěný Bluetooth reproduktor s vestavěným mikrofonem a výkonem 6 W RMS.

Jedná se o elegantní jednodílný reproduktor z borovicového dřeva, který kombinuje kvalitní zvuk s praktickými funkcemi. Díky technologii Bluetooth 5.3 jej snadno připojíte k mobilnímu telefonu, tabletu nebo notebooku a můžete přehrávat hudbu nebo uskutečňovat hovory přes vestavěný mikrofon.

Reproduktor je vybaven dvěma 2″ měniči s celkovým výkonem 6 W pro čistý stereofonní zvuk a disponuje výdrží až 8 hodin přehrávání při 40% hlasitosti. Nabíjení probíhá přes moderní USB-C konektor a v balení najdete nabíjecí kabel.

  • Jednodílný Bluetooth reproduktor s vestavěným mikrofonem pro handsfree hovory
  • Integrovaná technologie Bluetooth 5.3 s dosahem 10 metrů
  • Výstupní výkon 6 wattů (RMS) pro kvalitní reprodukci zvuku
  • 2× 2″ měnič s výkonem 3 W zajišťující čistý stereofonní zvuk
  • Vestavěný mikrofon pro hlasové ovládání a využití Copilot AI asistenta
  • Výdrž baterie až 8 hodin přehrávání při 40% hlasitosti
  • Nabíjení přes moderní USB-C konektor (kabel součástí balení)
  • Kompaktní rozměry 110,7 × 100,5 × 124,6 mm pro snadné přenášení
  • Provedení z přírodního borovicového dřeva

Praktické ovládání a konektivita
Reproduktor nabízí intuitivní ovládání s tlačítky pro přehrávání/pauzu, přechod na předchozí a následující skladbu. Kromě Bluetooth připojení disponuje také 3,5mm audio vstupem (LINE-IN) a výstupem pro sluchátka.

Vestavěný mikrofon pro hlasové ovládání
Díky integrovanému mikrofonu můžete nejen telefonovat, ale také využívat hlasového asistenta Copilot AI bez nutnosti psaní. Stačí se připojit k zařízení s podporou Bluetooth a můžete začít komunikovat.

Výkonná baterie a přenosnost
Vestavěná baterie s kapacitou 1800 mAh při napětí 3,7 V zajišťuje až 8 hodin přehrávání při střední hlasitosti. Kompaktní rozměry a hmotnost pouhých 620 g umožňují snadné přenášení reproduktoru kamkoliv.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výkon: 6 W RMS
Rozhraní: Bluetooth 5.3, audio vstup, sluchátkový výstup, USB-C (nabíjení)
Dosah Bluetooth: 10 m
Frekvenční rozsah: 180 Hz – 15 kHz
Vestavěný mikrofon: ano
Ovládání hlasitosti: ano
Kapacita baterie: 1800 mAh
Výdrž přehrávání: až 8 hodin (při 40% hlasitosti)
Rozměry: 124,6 × 110,7 × 100,5 mm
Hmotnost: 620 g
Barva: borovicové dřevo
Obsah balení: Bluetooth reproduktor, USB-C nabíjecí kabel

Na českém trhu se prodává tento reproduktor v ceně 450 Kč s DPH (listopad 2025). Lze ho zakoupit online také na eshopu: http://www.digizona.cz/outdoor-prenosne-repro/728501-genius-repro-sp-916bt-bluetooth-53-6w-mikrofon-barva-svetle-drevo.html

