EVOLVEO uvádí herní skříň Panthera, která využívá dřevěné prvky
Značka EVOLVEO rozšiřuje svoji nabídku počítačových skříní a představuje EVOLVEO Panthera-BK-6, herní počítačovou skříň formátu mATX, která posouvá hranice designu a chlazení. Novinka kombinuje přírodní eleganci s futuristickými technologiemi, a oslovuje hráče, kteří dbají na výkon hledají atraktivní design.
Originální čelní panel a ARGB technologie
EVOLVEO Panthera-BK-6 se odlišuje od konkurence unikátním čelním panelem z pravého bukového dřeva s ořechovou lazurou. Toto designovéřešení dodává počítačové sestavě originální atypický vzhled.
Zatímco přední panel odkazuje k přírodě, bočnice z temperovaného skla (4 mm) naopak odhaluje použitý hardware.
Infinity Mirror Fan: Šest ventilátorů pro efektní chlazení s vysokým výkonem
O efektivní chlazení a vizuální atraktivnost se stará šestice předinstalovaných 120mm ventilátorů Infinity Mirror. Tyto ventilátory jsou vybaveny Multi ARGB podsvícením a speciálními zrcadly, které násobí světelný efekt a vytvářejí iluzi nekonečného prostoru.
Uživatelé mají k dispozici 14 barevných režimů, od decentního jednobarevného podsvícení až po dynamický mód QuickFlash. Podsvícení se ovládá pomocí tlačítka na skříni nebo synchronizací se základní deskou.
Tiché a funkční chlazení QuadroFlow
Chlazení pracuje tiše. Ventilátory s hydrodynamickým ložiskem dosahují hlučnosti pouhých 24,5 dB. Celá skříň využívá systém QuadroFlow, který zajišťuje organizovaný průtok vzduchu čtyřmi směry, čímž účinně a přirozeně chladí všechny komponenty.
K ochraně před nečistotami slouží trojnásobná ochrana proti prachu – odnímatelné prachové filtry jsou umístěny na čelním, horním a spodním panelu.
Promyšlený interiér a konektivita
Kompaktní formát Mini Tower (215 × 390 × 375 mm) je navržen pro základní desky mATX a mITX. I přes své rozměry nabízí Panthera dostatek místa pro:
- Grafickou kartu o délce až 320 mm.
- Chladič CPU o výšce až 175 mm.
- Úložiště: 2× 3,5″ HDD a 1× 2,5″ SSD.
Skříň dále nabízí 22mm Cable Management pro skrytou kabeláž a na levé straně panelu rychlé porty USB 3.0, USB 2.0 a audio konektory. Robustní konstrukce je vyrobena z plechů o tloušťce 0,66 mm, což zajišťuje vysokou stabilitu.
Cena a dostupnost
Herní skříň Panthera je dostupná prostřednictvím vybraných distributorů a prodejců a také na webové stránce evolveo.cz ve dvou provedeních.U verze se šesti ventilátory Infinity Mirror je doporučená cena 1990 Kč včetně DPH. Verze se třemi ventilátory je k dostání za 1 690 Kč včetně dph
