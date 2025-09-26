LG Electronics spouští Cashback pro domácnosti: Ušetřete až 10 000 Kč při nákupu prémiových spotřebičů!
Společnost LG Electronics (LG) s potěšením oznamuje spuštění další cashback akce, vrámci které mohou zákazníci získat zpět až 10 000 Kč za nákup vybraných domácích spotřebičů. Cílem kampaně je zpřístupnit špičkové technologie LG pro domácnost ještě širšímu okruhu zákazníků. Akce platí pro nákupy uskutečněné v období od 1. 9. 2025 do 30. 10. 2025.
Účastníci akce si mohou vybrat z široké škály produktů, od inovativních chladniček s funkcí InstaView™, přes myčky nádobí, pračky a sušičky LG WashToweraž po vestavné spotřebiče, které se vyznačují nízkou spotřebou energie a elegantním designem.
LG WashTower není jen věž z pračky a sušičky. Jedná se o jednotný, vertikální design, který kombinuje pračku s předním plněním a sušičku do jednoho kompaktního celku. Díky tomu šetří až polovinu podlahové plochy ve srovnání s tradičním uspořádáním pračky a sušičky vedle sebe.
Mezi produkty, na které se akce cashback vztahuje, jsou také vestavné spotřebiče. Vestavné spotřebiče LG představují moderní a elegantní řešení pro každou kuchyň, které klade důraz na design, funkčnost a úsporu místa. Na rozdíl od volně stojících spotřebičů se vestavné spotřebiče integrují přímo do kuchyňské linky, čímž vytvářejí jednotný a čistý vizuální dojem. Můžete si tak pořídit vestavnou troubu, myčku nádobí, lednici nebo mikrovlnnou troubu a vše dokonale sladit se stylem vaší kuchyně.
Právě za nákup těchto vybraných špičkových produktů, které si lze prohlédnout na webové stránce LG.cz,je možné získat zpět významnou část kupní ceny.
Kupte nový spotřebič, zanechte recenzi a získejte zpět hotovost!
1) Zakupte vybraný spotřebič LG po dobu konání akce.
2) Publikujte recenzi zakoupeného produktu na webu LG.cz. Recenzi je nutné publikovat nejpozději do 6 týdnů od nákupu a současně nejpozději do 30. 10. 2025.
3) Registrujte zakoupený produkt na webu lgpromo.cz nebo na lgpromo.sk v příslušné sekci pro aktuální cashback promoci.
4) Při registraci vyplňte všechny požadované údaje a nahrajte i nákupní doklad a fotografii štítku se sériovým číslem produktu, link na stránku, kde se nachází recenze, a také screenshot recenze.
5) Registrace vám bude obratem potvrzena e-mailem.
6) Po schválení bude příslušná částka zaslána na uvedený bankovní účet, a to nejpozději do 40 pracovních dnů od úspěšně provedené registrace.
