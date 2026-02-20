Arozzi Nova 34T2K165 – prohnutý herní monitor 34″
Arozzi Nova 34T2K165 představuje zakřivený herní monitor, který nabídne nejen stylový vzhled, ale hlavně výkon podpořený špičkovými technologiemi, na které se můžete spolehnout v každé herní situaci. Velký displej s úhlopříčkou 34 palců a IPS panelem je stvořen pro moderní gamingové PC sestavy. Díky zakřivenému designu vás naplno vtáhne do děje a podpoří přirozený zorný úhel pro dlouhodobé sledování.
Vysoké rozlišení 3440 × 1440 px vám naservíruje ostrý a detailní obraz, zatímco VA panel se širokými pozorovacími úhly zajistí, že barvy zůstanou věrné a bez zkreslení i při pohledu ze stran. A když se hra rozjede na plné obrátky, 165Hz obnovovací frekvence zajistí naprosto hladký průběh akce – tedy co se vykreslení obrazu týče. Každý pohyb, výstřel nebo otočení volantem reaguje plynule a bez kompromisů. Díky rychlé odezvě 1ms MPRT reaguje monitor Arozzi Nova 34T2K165 bleskově na každý povel. Nepřítel může vykukovat zpoza bariéry a vymýšlet různé strategie, ale výhoda reakční doby je vždy na vaší straně.
Široký barevný gamut pokrývající 90 % sRGB a 60 % DCI-P3 zajišťuje podání barev na mimořádné úrovni. Vizuální efekty, skiny braní nebo nová zbroj vypadají tak efektně, až oči přecházejí. Aby vaše oči vydržely i ty nejdelší herní maratony a ráno jste mohli vstávat, je monitor Arozzi Nova 34T2K165 vybaven technologiemi Flicker Free a Low Blue Light Mode, které potlačují blikání displeje a snižují intenzitu modrého světla. RGB podsvícení dodává hernímu setupu styl a atmosféru, která vás provede až k vítězství. Vestavěné reproduktory se postarají o parádní zvukový doprovod, který vás udrží ve hře.
Herní monitor AROZZI NOVA s úhlopříčkou 34„ nabízí vynikající obrazový zážitek díky kvalitnímu zakřivenému VA panelu s rozlišením 3440 × 1440 px. Monitor vyniká především vysokou obnovovací frekvencí 165 Hz a rychlou odezvou 1 ms MPRT, což z něj činí ideální volbu pro kompetitivní hráče a milovníky akčních her.
Díky podpoře Adaptive Sync a HDR10 poskytuje plynulý obraz bez trhání a s vylepšeným dynamickým rozsahem. Vestavěné stereo reproduktory (2× 3 W) umožňují okamžité použití bez nutnosti externího audio řešení. Monitor je dostupný v elegantním černém provedení a nabízí kompletní konektivitu včetně HDMI 2.0 a DisplayPort 1.4.
- Zakřivený 34″ IPS panel s rozlišením 3440 × 1440 px a pozorovacími úhly 178°/178°
- Vysoká obnovovací frekvence 165 Hz pro maximálně plynulý obraz ve hrách
- Rychlá odezva 1 ms MPRT (4 ms GtG) eliminuje rozmazání pohybu v akčních hrách
- Podpora technologie Adaptive Sync pro synchronizaci s grafickou kartou
- Vylepšený obraz díky HDR10 s jasem 350 cd/m2 a kontrastním poměrem 4000 : 1
- Široký barevný gamut pokrývající 90 % sRGB a 60 % DCI-P3
- Vestavěné stereo reproduktory 2× 3 W pro okamžité použití bez externího audio řešení
- Kompletní konektivita zahrnující 2× HDMI 2.0, 2× DisplayPort 1.4 a audio výstup
- Ergonomický design s možností náklonu od -15° do +5° a VESA kompatibilitou
Vynikající obrazová kvalita
IPS panel zajišťuje přesnou reprodukci barev s pokrytím 90 % barevného prostoru sRGB a 60 % DCI-P3. Díky širokým pozorovacím úhlům 178° horizontálně i vertikálně zůstávají barvy konzistentní z jakéhokoliv úhlu pohledu. Podpora HDR10 a jas 350 cd/m2 přináší vylepšený dynamický rozsah pro realističtější zobrazení.
Navrženo pro hráče
Kombinace 165Hz obnovovací frekvence a 1ms MPRT odezvy zajišťuje extrémně plynulý a ostrý obraz i při nejrychlejších herních sekvencích. Technologie Adaptive Sync eliminuje trhání obrazu synchronizací s grafickou kartou. Funkce Over Drive (MPRT Mode) dále optimalizuje odezvu pro akční hry.
Praktické funkce a design
Monitor nabízí ochranu zraku díky technologiím Flicker Free a Low Blue Light Mode. RGB podsvícení s možností barevných efektů dodává herní atmosféru. VESA kompatibilita (75 × 75 mm, s adaptérem 100 × 100 mm) umožňuje flexibilní montáž na stěnu nebo rameno monitoru.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Úhlopříčka: 34″
Rozlišení: 3440 × 1440 px
Obnovovací frekvence: 165 Hz
Typ panelu: VA
Odezva: 1 ms MPRT (4 ms GtG)
Jas: 350 cd/m2
Kontrastní poměr: 4000 : 1
Pozorovací úhly: 178°/178°
Barevné pokrytí: 90 % sRGB, 60 % DCI-P3
Konektivita: 2× DisplayPort 1.4, 2× HDMI 2.0, 1× sluchátkový výstup
Reproduktory: 2× 3 W
VESA kompatibilita: 75 × 75 mm (s adaptérem 100 × 100 mm)
Rozměry: 811 × 473 × 200 mm
Hmotnost bez podstavce: 4,6 kg
Hmotnost s podstavcem: 5,4 kg
Barva: bílá
Na českém trhu se tento prohnutý monitor prodává za cenu 8 990 Kč (únor 2026).
