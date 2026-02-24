Brno přivítá soutěž mladých programátorů. Tématem budou média, dezinformace i AI
Na půdě brněnské Fakulty informatiky Masarykovy univerzity poměří 27. a 28. února své dovednosti mladí talentovaní programátoři. V rámci týmového soutěžního hackathonu bude jejich úkolem během 24 hodin navrhnout a naprogramovat co nejlepší řešení konkrétního problému. Klání se tematicky zaměří na svět médií – konkrétně na problematiku dezinformací, investigace nebo analýzy zpráv. Akci pořádá česko-americká technologická společnost Newsmatics.
Fake news, dezinformace, propaganda, investigace nebo využití umělé inteligence a strojového učení pro analýzu mediálního obsahu. To budou hlavní témata soutěže mladých talentovaných programátorů – takzvaného hackathonu – která se uskuteční 27. a 28. února na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity (FI MU) v Brně.
Klání se zúčastní české, ale i zahraniční týmy převážně vysokoškolských studentů. Ty se budou muset během 24hodinové výzvy popasovat se zadáním v rámci vybraného tematického okruhu. Originalitu a funkčnost navrhovaného řešení nakonec ohodnotí odborná porota. Na vítězný tým pak čeká finanční odměna 25 000 Kč.
„Hackathon umožní účastníkům a účastnicím vyzkoušet si intenzivní týmovou práci na atraktivních výzvách z praxe. Spolu s našimi partnery z akademické sféry jsme záměrně vybírali takové problémy, jejichž řešení může mít reálný dopad na to, jak se obsahy šířené mediálním prostorem promítají do aktuální veřejné debaty i našich každodenních životů,“ popisuje David Rothstein, CEO česko-americké technologické společnosti Newsmatics, která hackathon pořádá.
Důležitost věnovat se v dnešní době záplavy mediálního obsahu důkladné analýze zpráv – právě i s využitím programování a nejmodernějších „hi-tech“ metod – zdůrazňuje také Vít Nováček z Katedry strojového učení FI MU. „Asi se nedá úplně očekávat, že někdo za 24 hodin naprogramuje řešení, které změní svět.Účast na hackathonu ale může některým účastníkům otevřít cestu k té takzvané „next big thing“ v této oblasti,“ nastiňuje.
Ani výběr Brna jako dějiště akce není podle organizátorů náhodný. „Prostory konferenční místnosti KYPO, kde se hackathon odehraje, svým uspořádáním připomínají řídicí střediska předních technologických firem. Brno je navíc z celorepublikového pohledu vnímané jako české Silicon Valley, takže jako hostitelské město dává jasný smysl,“ uzavírá Jakub Lepš, generální ředitel divize datových analýz společnosti Newsmatics.
Co je to hackathon?
Hackathon je časově omezená (typicky 24–48 hodin) týmová akce, kde účastníci intenzivně spolupracují na návrhu a vytvoření prototypu řešení konkrétního problému – nejčastěji v oblasti softwaru, dat, designu nebo inovací. Na konci týmy své výstupy prezentují a často je hodnotí porota či zadavatel.
O společnosti Newsmatics
Newsmatics je nezávislá soukromá „news-tech“ společnost se sídlem ve Washingtonu, D.C., která vyvíjí technologické platformy pro práci se zpravodajstvím. Věnuje se monitoringu médií, zakázkovým analýzám a nástrojům pro pokročilou mediální inteligenci. Newsmatics dlouhodobě akcentuje snahu vnést do zpravodajského obsahu větší přehlednost a transparentnost. Pomáhá organizacím rychleji se zorientovat v záplavě informací, sledovat relevantní zdroje, lépe chápat, jak se témata vyvíjejí v čase, a zároveň posilovat schopnost včas identifikovat potenciálně zavádějící či dezinformační obsah pomocí pokročilé analytiky.
