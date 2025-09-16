Samsung na IFA 2025 představuje nové reprosystémy Sound Tower
Společnost Samsung Electronics představila nové reprosystémy Sound Tower (modely ST50F a ST40F) – nejnovější inovaci v oblasti svých přenosných audio zařízení. Tyto nové modely najdou uplatnění zejména na shromážděních větších skupin lidí a kombinují pokročilou akustickou technologii s dynamickým moderním designem, aby pomocí zvuku a světla vytvořily strhující atmosféru na každé párty.
„Nové reprosystémy Sound Tower znamenají nový standard prožívání zábavy v libovolném prostředí,“ řekl Hun Lee, výkonný viceprezident divize Visual Display společnosti Samsung Electronics. „Přizpůsobitelné
světelné efekty a vylepšená konstrukce, která zajistí perfektní
ozvučení celého okolí, jsou výsledkem pokračujícího úsilí společnosti
Samsung přinášet inovativní audio řešení pro rozmanité životní styly
lidí.“ Mohutný zvuk na partyPřepracovaná akustická konstrukce Sound Tower s výkonem až 240 W1
poskytuje bohatý zvuk s výjimečnou čistotou a hlubokými basy, který
zaplní celou místnost. Díky technologii Samsung Waveguide, která je
použita pro dvojici kopulovitých výškových reproduktorů, je zvuk
vyzařován a rozprostřen tak, aby vytvářel širší a rovnoměrnější zvukovou
scénu. Tato optimalizace zajišťuje jasné, zřetelně slyšitelné vysoké
tóny, zatímco dvojice hlavních hloubkových reproduktorů (wooferů)
přidává basy s přepínatelnými režimy Deep, Punchy a Gentle, aby si
posluchači mohli přizpůsobit zabarvení zvuku podle svých preferencí.
Čtyři další zvukové režimy – Standard, Wide, Stadium a Outdoor –
umožňují další vyladění zvuku tak, aby vyhovoval jakémukoli prostředí,
od grilování na zahradě až po zaplněné taneční parkety. Lidé si můžou užívat nepřetržitý poslech doma i venku po dobu až 18
hodin na jedno nabití. Vyměnitelná baterie navíc zaručuje, že večírek
může probíhat bez vynucených dobíjecích přestávek, a díky voděodolnosti
na stupni IPX4 si nemusíte dělat starosti ani při venkovním použití. Pro
vytvoření ještě mohutnějšího zvuku lze propojit víc jednotek Sound
Tower prostřednictvím funkce Auracast™ Group Play nebo spárovat dvě
jednotky pomocí funkce Stereo Play a technologie True Wireless Stereo
(TWS) pro oddělenou reprodukci levého a pravého zvukového kanálu. Živá světla Party Lights+ pro každou náladuSystém Party Lights+ na Sound Tower promění každou sešlost v nevšední
audiovizuální zážitek. Díky pěti předvolbám nálady a šesti dynamickým
vzorům osvětlení si uživatelé můžou v aplikaci Samsung Sound Tower
nastavit ideální prostředí pro každou situaci. Systém analyzuje v
reálném čase hudební rytmy a frekvence a podle toho synchronizovaně
aktivuje desítky LED diod. Nastavitelné možnosti nálad zahrnují širokou
škálu efektů, pohybů a barev, včetně efektů Wave, Trail, Spark, Breeze,
Flow a Flare, takže lze snadno vytvořit atmosféru od festivalové až po
pohodovou.
Vylepšené LED osvětlení se nachází na pěti klíčových místech reprosystému a vytváří prostorové efekty:
- Track light: Ikonické LED osvětlení ve tvaru okružní závodní dráhy, která obklopuje oba basové reproduktory a zobrazuje proměnlivé vzory.
- Ring light: Výrazné svíticí barevné kruhy z LED diod kolem obou výškových reproduktorů.
- Line lights: Čtyři světelné pruhy, která rámují tělo reprosystému a vytvářejí náladové efekty.
- Crystal lights: Světla umístěná na základně a v dolní části reprosystému, která dotvářejí energizující atmosféru.
- Handle light: Světlo na rukojeti slouží jako funkční prvek, osvětluje ovládací panel a poskytuje oporu pro tablet nebo smartphone pro snadnou interakci a ovládání hudby a nastavení.
O další zábavu se postarají vestavěné režimy DJ Booth a Karaoke a také kytarový vstup. Promění jakýkoli prostor na pódium pro živá vystoupení a zkombinují výkonný zvuk a osvětlení pro speciální zážitky z každé akce.
Přenositelnost a odolnost
Reprosystémy Sound Tower jsou navrženy pro všestranné použití a díky robustní konstrukci, geometrickému tvaru, integrovanému osvětlení a možnostem snadné přepravy jsou jak vizuálně efektní, tak funkční. Definují nový vzor pro přenosná párty audio zařízení s vyváženým výkonem, designem, praktičností a pohodlným používáním. Nové modely jsou vybaveny také řešením Samsung Grip & Roll, které u modelu ST40F zahrnuje integrované držadlo a spodní štěrbinu pro uchopení a u modelu ST50F navíc kolečka a teleskopickou rukojeť pro snadnou přepravu. Oba reprosystémy dokážou vykouzlit výjimečnou zvukovou a světelnou kulisu, kterou lze přizpůsobit různým potřebám:
- Sound Tower ST50F: Výkon 240 W, výdrž baterie až 18 hodin, dvojice 6,5″ hloubkových reproduktorů, dvojice 25mm výškových reproduktorů, teleskopická rukojeť + kolečka, voděodolnost IPX4.
- Sound Tower ST40F: Výkon 160 W, výdrž baterie až 12 hodin, dvojice 5,25″ hloubkových reproduktorů, dvojice 20mm výškových reproduktorů, integrované držadlo, voděodolnost IPX4.
Nové modely Samsung Sound Tower jsou nyní v prodeji po celém světě. Doporučená maloobchodní cena modelu ST50F činí 11 990 Kč a modelu ST40F 8 990 Kč. Víc informací najdete na www.samsung.com.
