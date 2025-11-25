25 Lis 2025
Black Friday je tady! Slevy na produkty se značkou LG už jsou tu!
Společnost LG Electronics spouští velkou slevovou akci Black Friday, která zákazníkům umožní nakoupit špičkovou elektroniku a domácí spotřebiče s výraznými slevami.
V rámci akcemohou zákazníci na oficiálním e-shopu LG.cz ušetřit až 50 % na širokém sortimentu produktů. Sleva se vztahuje na klíčové kategorie, včetně:
- Televizorů: Široká nabídka včetně oceňovaných OLED modelů.
- Monitorů: Monitory pro práci i gaming (např. řada UltraGear).
- Domácích spotřebičů: Pračky, sušičky, chladničky InstaView™ a další.
Klíčové benefity:
- Slevy až 50 % na vybrané produkty.
- Akce „Čím více, tím levněji“: Dodatečné slevy při nákupu více kusů zboží (např. 2 produkty –15 %, 3 produkty –20 %).
- Cashback na LG TV: Možnost získat zpět až desítky tisíc korun.
- Speciální sety: Výhodné sady spotřebičů (např. pračka se sušičkou) nebo kinosety (TV + Soundbar se slevou).
Nakupte prémiové produkty LG za nejlepší ceny ještě před hlavní nákupní špičkou, a vyhněte se tak případnému vyprodání zásob.
