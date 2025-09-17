Aplikace pro hlášení závad jsou v oblibě. Mnoho měst zaznamenává zvyšující se počty podnětů
Aplikace pro hlášení závad jsou dnes zejména u větších měst standardem. Řada radnic však v posledních letech registruje postupně zvyšující se počty zasílaných podnětů. Mezi nejtypičtější druhy hlášení se stabilně řadí rozbité chodníky, výmoly na vozovce, nepořádek, nefunkční osvětlení nebo poškozený mobiliář. Pro to, aby obyvatelé nástroj aktivně využívali, je podle odborníků vedle aktivní propagace služby městem důležitý i uživatelský komfort aplikace.
Prakticky všechna větší města dnes svým občanům umožňují nahlásit závadu nebo jiný problém prostřednictvím aplikací nebo online formulářů. „Digitální nástroje pro hlášení závad umožňují městům rychle identifikovat problémy a efektivně reagovat na podněty občanů,“ vysvětluje Drahomíra Zedníčková ze společnosti TopGis, která zajišťuje službu hlášení závad prostřednictvím mapové aplikace GisOnline.cz pro řadu českých obcí a měst. „Taková komunikace nejen zkracuje dobu řešení, ale zároveň podporuje transparentnost a posiluje důvěru občanů v místní samosprávu,“ doplňuje.
Ačkoli tyto typy aplikací nejsou žádnou novinkou a spousta radnic je využívá už řadu let, počet hlášení od občanů v posledních několika letech u mnoha měst roste. Příkladem může být Ostrava, kde letos v průměru registrují 455 hlášení měsíčně. Loni to přitom bylo 407 a v roce 2023 jen 290. Nárůst oproti předešlému roku registrují i České Budějovice. Zde se za měsíc podá prostřednictvím aplikace průměrně hned 753 podnětů. Mírný nárůst zaznamenal i Liberec, Olomouc nebo Hradec Králové.
Výrazné zvýšení počtu hlášení zaznamenává v posledních letech také Český Krumlov, kde bylo loni evidováno 805 podnětů za celý rok. Pro srovnání, v roce 2023 jich od občanů přišlo 564 a ještě v roce 2015 pouze 208. V Českém Krumlově navíc sledují i časové trendy hlášení. Podle dostupných statistik občané nejčastěji podávají podněty v pondělí dopoledne, nejméně pak v sobotu.
Míra využívání aplikací v jednotlivých městech závisí podle Drahomíry Zedníčkové například na tom, jak radnice službu propaguje a jak přistupuje k řešení nahlášených závad. Pokud občané vidí, že jejich podněty jsou brány vážně a město je skutečně řeší, jsou více motivovaní aktivně se zapojovat.
Rozbité chodníky nebo nefunkční osvětlení
Co se naopak v průběhu let příliš nemění, jsou typy závad, na které lidé nejčastěji upozorňují. „Občané obvykle hlásí poškozené chodníky, výmoly na silnicích, problémy s odpadky, zelení nebo poškozený městský mobiliář,“ říká Drahomíra Zedníčková.
„U nás jde nejčastěji o závady na dopravním značení, poškozené nebo nefunkční veřejné osvětlení, zničené odpadkové koše, černé skládky, problémy na dětském hřišti nebo autovraky. V zimním období registrujeme ve větší míře upozornění na špatnou schůdnost chodníků a problémy na komunikacích,“ nastiňuje Radek Jízdný, vedoucí oddělení informačních technologií města Kuřim. Další typický podnět doplňuje Michal Švarc, tiskový mluvčí města Sokolov. „Nejčastěji registrujeme podněty na špatné parkování,“ uvádí.
Kromě zmíněných závad se v hlášeních běžně objevují i různé další problémy. Příkladem mohou být stížnosti na psí exkrementy ve veřejných prostranstvích, hnízda vos, výskyt potkanů nebo upozorňování na vandalismus.
Jednoduchost a přehlednost
Důležitým předpokladem pro to, aby se aplikace stala oblíbeným nástrojem obyvatel města či vesnice, je i zajištění ideálního uživatelského komfortu. V tomto směru je klíčová zejména jednoduchost a přehlednost – uživatel pořídí fotografii závady, případně připojí krátký popis a odešle ji. „Z naší zkušenosti je zásadní, aby byla aplikace intuitivní a snadno ovladatelná, s možností jednoduše připojit fotografii a jasně lokalizovat závadu. Uživatelé také oceňují, když mohou v reálném čase sledovat, jak se řešení jejich podnětu vyvíjí,“ vysvětluje zástupkyně společnosti TopGis.
Stěžejní je dle Drahomíry Zedníčkové i to, aby aplikace dobře fungovala nejen v internetovém prohlížeči, ale zejména na mobilním telefonu, který se pro hlášení závad stává preferovanou variantou. „Ze stran samospráv je nutné také myslet na to, že v rámci fungování aplikací často pracují s osobními údaji uživatelů. Je tedy potřeba dbát i na povinnosti spojené s GDPR,“ doplňuje.
V praxi se dnes komunikace měst s občany často odehrává přímo prostřednictvím různých kanálů. Řada podnětů přichází například i přes sociální sítě, typicky přes Facebook. Obyvatelé zde často reagují a hlásí problémy, proto je podle odbornice vhodné i tyto podněty nezanedbávat a brát v úvahu při řešení závad.
