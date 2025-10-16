ViewSonic XG24G1 23,8″ – herní monitor s 1ms
Herní monitor ViewSonic XG24G1 doplní vaši gamingovou sestavu o 24palcový displej, který se postará o jasné a ostré multimediální zážitky. Dokonale vykreslenou grafiku oceníte v akčních střílečkách, při závodech, on-line hraní, RPG a další multimediální zábavě. Díky variabilní obnovovací frekvenci až 180 Hz (VRR) a nízké době odezvy 1 ms vás během hraní nebudou brzdit chybějící snímky, rozmazání a jiné vizuální artefakty.
Těšit se můžete na bohatou paletu barev. Displej pokrývá 111 % sRGB spektra a podporuje HDR10, díky čemuž dodá realistické vyjádření každé scenérii. SuperClear IPS panel podporuje konzistentní podání barev bez zkreslení i při pohledu ze stran. Monitor ViewSonic XG24G1 má také technologie proti únavě očí.
Eye ProTech dokáže efektivně blokovat modré světlo i blikání displeje, takže ani po mnohahodinovém plnění questů a bojích s bossy nebude váš zrak oslaben a můžete vesele levelovat dál. Dostupná konektivita v podobě DisplayPortu nebo dvojice HDMI vám umožní připojení k moderním PC sestavám nebo herním konzolím jako Xbox a PlayStation.
Herní LED monitor s úhlopříčkou 23,8″ nabízí Full HD rozlišení 1920 × 1080 obrazových bodů a podporu HDR10 zobrazení, které poskytuje vynikající kontrast a vysokou přesnost barev. Disponuje dobou odezvy 1 ms, kontrastním poměrem 1000 : 1, jasem 300 cd/m² a 111% pokrytím sRGB barevné palety. Použitím technologie IPS je dosaženo širokých pozorovacích úhlů 178° horizontálně i vertikálně. Variabilní obnovovací frekvence (VRR) až 180 Hz zajistí intenzivní akci bez trhání, zadrhávání nebo rozmazávání obrazu při pohybu. Potěší také možnost nastavení optimální orientace díky výškově nastavitelnému stojanu a funkci Pivot. Monitor je vybaven VESA uchycením.
Součástí balení je DisplayPort kabel.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Typ panelu: IPS
Úhlopříčka: 23,8″
Poměr stran: 16 : 9
Rozlišení: 1920 × 1080
Kontrastní poměr: 1000 : 1
Doba odezvy: 1 ms
Rozhraní: 2× HDMI, 1× DisplayPort, 1× audio výstup
Barva: černá
Na českém trhu se tento herní monitor pohybuje v ceně 3 990 Kč včetně DPH (říjen 2025).
