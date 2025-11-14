Společnost LG a ocenění CES 2026 Innovation Awards
Společnost LG Electronics (LG) byla oceněna několika cenami CES® 2026 Innovation Awards, včetně dvou ocenění Best of Innovation, čímž potvrdila své vedoucí postavení v oblasti řešení pro chytrý život nové generace a vynikající technologie displejů.
Ceny za inovace, které každoročně před veletrhem CES – největším světovým veletrhem spotřební elektroniky a IT – uděluje Consumer Technology Association (CTA), oceňují průlomové produkty a služby, které pohánějí budoucnost technologie a designu.
Nejnovější ocenění společnosti LG pokrývají několik produktových kategorií, přičemž samotné OLED televizory a monitory získaly pět cen za inovace v kategoriích Imaging, Gaming & eSports a Computer Hardware & Components. V čele této řady je LG SIGNATURE OLED T, který získal ocenění Best of Innovation Award v kategorii Imaging. Toto ocenění podtrhuje dominanci společnosti LG v oblasti technologie OLED a její závazek přinášet nové hodnoty a uživatelské zážitky.
Ocenění za rok 2026 je již čtvrtým rokem v řadě, kdy televizor LG OLED získal ocenění Best of Innovation Award. Tento milník navazuje na řadu předchozích vítězů: LG OLED evo s novou technologií Brightness Enhancement (2025); první bezdrátový OLED televizor společnosti LG (2024); a ohebný herní OLED televizor LG OLED Flex (2023). V roce 2026 pokračuje v této tradici inovací na špičce televizního průmyslu první skutečně bezdrátový a průhledný televizor na světě – LG SIGNATURE OLED T.
LG SIGNATURE OLED T přináší nový zážitek ze sledování díky úchvatnému 77palcovému průhlednému OLED displeji, ultraostrému rozlišení 4K (3 840 x 2 160) a bezdrátové technologii přenosu AV od společnosti LG. Kombinací průlomového designu a bezkonkurenčního výkonu nastavuje nový standard pro pohlcující design. Minulý měsíc upoutal OLED T celosvětovou pozornost na summitu APEC CEO Summit Korea 2025 v Gyeongju, kde společnost LG vytvořila kinetický mediální lustr pomocí 28 kusů průhledných televizorů – působivou ukázku vize společnosti LG pro budoucí inovace v oblasti displejů.
Platforma webOS smart TV společnosti LG, klíčové rozhraní, získala letos dvojí uznání v podobě ocenění Innovation Awards v kategoriích umělá inteligence a kybernetická bezpečnost. Platforma webOS byla oceněna v kategorii kybernetická bezpečnost již druhý rok po sobě, čímž posílila svou reputaci jako bezpečná a inteligentní zábavní platforma.
V kategorii domácích spotřebičů získala nová vestavěná robotická vysavačová stanice společnosti LG cenu Innovation Award za svůj důmyslný vestavěný design a pokročilé funkce. Stanice, která je při nepoužívání skrytá před zraky, může být instalována v málo využívaných prostorech, jako je prostor pod kuchyňským dřezem nebo za dveřmi. Je vybavena prvním parním čisticím systémem na světě, který je použit jak u robotického vysavače, tak u stanice, čímž posouvá čisticí výkon a hygienu na novou úroveň.
Mezi další produkty společnosti LG oceněné cenou CES 2026 Innovation Awards patří prémiový LCD televizor s technologií Micro RGB, LG StanbyME 2, přenosný displej nové generace pro každodenní použití, a profesionální monitor LG UltraFine evo 6K, první displej na světě, který podporuje rozlišení 6K (6 144 × 3 456) i nejnovější rozhraní Thunderbolt™ 5.
Úplný seznam a podrobnosti o produktech společnosti LG oceněných cenou CES 2026 Innovation Award budou zveřejněny na veletrhu CES 2026 v Las Vegas 6. ledna 2026.
