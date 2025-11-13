Sandisk uvádí na trh nejmenší1 1TB USB-C flash disk na světě SANDISK Extreme Fit Drive
Společnost Sandisk představila flash disk SANDISK® Extreme Fit™ USB-C™, nejmenší 1TB 1 USB-C™1 flash disk na světě. Tento malý, ale výkonný disk, který je navržen tak, aby po připojení zůstal trvale na svém místě, je ideální pro profesionály, studenty a běžné uživatele, kteří potřebují větší kapacitu svého notebooku nebo tabletu, aniž by museli slevit z mobility. Disk nabízí diskrétní úložiště pro rychlý přenos souborů a kapacitu až 1 TB1, což uživatelům umožňuje snadno přidat další úložiště do svého zařízení a zůstat produktivní i na cestách.
Vzhledem k tomu, že tenké notebooky a tablety s USB-C™ jsou nyní ústředním bodem mobilní práce a studia, uživatelé potřebují kompaktní řešení, která drží krok s jejich rychlým tempem a potřebami úložiště. Flash disk SANDISK® Extreme Fit™ USB-C™ poskytuje úložiště s vysokou kapacitou, které perfektně padne a zůstane připojené, ať už se přesouváte mezi schůzkami, dojíždíte do práce nebo jdete do školy.
„Dnešní profesionálové a studenti jsou neustále v pohybu a přenášejí tenké notebooky a tablety z domova do kanceláře, na schůzky nebo do školy. Potřebují úložiště, které je snadno přístupné a vždy připravené, aby mohli být neustále v pohybu, aniž by něco zmeškali,“ řekla Christina Garza, ředitelka globálního brand managementu ve společnosti Sandisk. „Díky kompaktnímu designu, který umožňuje nechat disk zastrčený, nabízí nový SANDISK® Extreme Fit™ rychlé úložiště s vysokou kapacitou, které je připravené, když je potřeba, bez nutnosti zapojování a odpojování nebo ztráty připojení ke cloudovým službám.“
Hlavní vlastnosti:
· Ultrakompaktní design – Nejmenší 1TB1 USB-C™ flash disk na světě, navržený tak, aby zůstal zapojený.
· Rychlé přenosové rychlosti – Rychlost čtení až 400 MB/s2 (128 GB – 1 TB) nebo až 300 MB/s2 (64 GB) vám umožní přesouvat obsah bleskově.
· Hladké zálohování – Snadná správa a obnovení souborů pomocí aplikace SANDISK® Memory Zone™3 pro zařízení Windows® a Mac.
· Všestranná konektivita – Funguje na laptopech, tabletech a dalších zařízeních USB-C™.
Dostupnost a cena:
Flash disk SANDISK® Extreme Fit USB-C bude je k dostání na shop.sandisk.com a u vybraných prodejců po celém světě v kapacitách 64 GB ,128 GB, 256 GB, 512 GB a 1TB1 (doporučená maloobchodní cena 1TB1 verze 2 955 Kč).
