Sandisk představuje portfolio přenosných SSD disků nové generace
Společnost Sandisk dnes oznámila uvedení nové generace přenosných SSD disků ve třech kategoriích, které podpoří velké digitální soubory, obsah vytvořený pomocí umělé inteligence a stále náročnější digitální pracovní postupy běžných uživatelů, tvůrců iprofesionálů. Portfolio ve třech kategoriích zahrnuje přenosné disky SSD SANDISK®, SSD SANDISK Extreme® a SSD SANDISK Extreme PRO®.Přenosnýdisk SSD SANDISK Extreme® s téměř dvojnásobnou rychlostí oproti předchozímu modelu a vylepšenou odolností je k dispozici již dnes, přičemž kompletníportfolio produktů bude uvedeno na trh později v tomto roce.
„Ať už doma, v kanceláři nebo na cestách, tato nová generace přenosných SSD disků podporuje zákazníky v jejich potřebách úložiště,“ řekla Heidi Arkinstall, viceprezidentka pro spotřebitelský marketing ve společnosti Sandisk. „Od běžných uživatelů přes kreativní nadšence až po profesionály v oblasti produkce, portfolio přenosných SSD diskůSANDISK® vyvažuje výkon, přenositelnost a odolnost, aby lidem poskytlo úložiště, na které se mohou spolehnout podle svých potřeb.“
Nové portfolio přenosných SSD disků SANDISK®přináší významné vylepšení výkonu, přičemž každý produkt je navržen tak, aby podporoval stále rostoucí objem obsahu generovaného umělou inteligencí, různé pracovní zatížení a použití, včetně každodenních záloh, kreativních projektů a profesionálních pracovních postupů:
- Přenosný SSD disk SANDISK Extreme® – Přenosný SSD disk SANDISK Extreme® je navržen pro kreativní nadšence, milovníky fotografie a videa a profesionály pracující s většími soubory a nabízí vysoce výkonné přenosné úložiště pro podporu aktivních pracovních postupů. Disk nabízí čtení rychlostí až 2 000 MB/s2 a umožňuje zvládat úkoly, jako je přenos až 1 000 fotografií ve vysokém rozlišení za méně než 60 sekund6, což ho činí vhodným pro správu kreativních projektů a efektivní přesun obsahu mezi zařízeními (modely 1 TB–4 TB1; plánováno pro 500 GB1).
- Přenosný SSD disk SANDISK ExtremePRO® – Přenosný SSD disk SANDISK Extreme PRO® je navržen pro profesionální fotografy, filmaře a designéry a je vybaven tak, aby podporoval náročné kreativní a multi-streamovépracovní postupy, včetně editace v reálném čase a práce s médii s vysokým rozlišením. Disk nabízí přenosové rychlosti až 4 000 MB/s2 a podporuje úkoly, jako je přesun až 10 minut 12K videa za necelou minutu7(modely 2 TB–4 TB1; předpokládáno pro 8 TB1).
- Přenosný SSD disk SANDISK® – Přenosný SSD disk SANDISK® je určen pro studenty, kancelářské pracovníky a rodinné archiváře a poskytuje spolehlivé přenosné úložiště pro každodenní digitální obsah. Tento disk, vytvořený pro uživatele, kteří potřebují jednoduchý způsob zálohování souborů, ukládání fotografií a videí a správy osobních dat, nabízí čtení rychlostí až 1 000 MB/s2 v kompaktním, snadno přenosném provedení určeném pro použití doma, ve škole nebo na cestách (modely 1 TB–2 TB1; předpokládáno pro 500 GB1).
„Vzhledem k tomu, že se rozlišení fotografií a videí neustále zvyšuje a obsah generovaný umělou inteligencí se stává stále běžnějším, uživatelé na všech úrovních spravují více dat na širší škále zařízení a v různých prostředích,“ uvedla Susan Park, viceprezidentka pro spotřebitelské produkty ve společnosti Sandisk. „Díky téměř dvojnásobné rychlosti a speciálně navrženému kapesnímu designu může naše nejnovější řada přenosných SSD disků přenášet obrovské soubory bleskovou rychlostí, čímž udržuje kreativitu v pohybu a pod kontrolou.“
Každý z nových produktů se vyznačuje odolným designem, díky kterému jej mohou spotřebitelé vzít kamkoli potřebují. Přenosný SSD disk SANDISK® má odolnost proti pádu z výšky až dvou metrů, zatímco SSD disky SANDISK Extreme® a SANDISK ExtremePRO® odolávají pádům z výšky až tří metrů a díky krytí IP65 jsou chráněni před politím.3 SSD disky SANDISK Extreme® a SANDISK ExtremePRO® mají také ochranu heslem s 256bitovým hardwarovým šifrováním AES.4
SANDISK Extreme® Portable SSD je nyní k dispozici a dodává se po celém světě s cenou od 259,99 USD (doporučená maloobchodní cena) za 1 TB1 a dalšími kapacitami 2 TB1 a 4 TB1.Verze SANDISK Extreme® Portable SSD s kapacitou 500 GB1 bude k dispozici ve druhé polovině roku 2026. Součástí balení je také pětiletá omezená záruka.
Ve druhé polovině roku 2026 bude také k dispozici SANDISKExtreme PRO® Portable SSD v kapacitách 2 TB1, 4 TB1a 8 TB1s pětiletou omezenou zárukou5 a SANDISK® Portable SSD v kapacitách 500 GB1, 1 TB1 a 2 TB1 s tříletou omezenou zárukou.5
