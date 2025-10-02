Sandisk oznamuje uvedení oficiálně licencované exkluzivní paměťové karty microSD a interního SSD
Společnost Sandisk představila dvě nová certifikovaná úložná řešení pro přenosné herní zařízení nové generace, která poskytují pohlcující herní zážitek pro nová zařízení Xbox ROG Xbox Ally respektive ROG Xbox Ally X.
Obě novinky byly představeny značkami Xbox a ASUS ROG na tokijském veletrhu Tokyo Game Show. Exkluzivní karta SANDISK® microSD™ pro ROG Xbox Ally (X) je k dispozici k předobjednání pro nové přenosné zařízení Xbox a ASUS, jehož uvedení na trh se očekává 16. října. Oficiálně licencovaný SSD WD_BLACK™ SN7100X NVMe™ pro ROG Xbox Ally (X) a PC bude k dostání v nadcházejících měsících.
V éře obrovských her a herních knihoven roste poptávka po vysoce výkonných úložných řešeních s větší kapacitou. S možností až 4 TB1 dodatečného rychlého úložiště poskytnou certifikovaná řešení Sandisk pro ROG Xbox Ally a ROG Xbox Ally X hráčům rychlé stahování a možnost vzít si tituly Xbox™ kamkoli. Nová vysoce výkonná karta microSD je navržena speciálně pro ROG Xbox Ally a ROG Xbox Ally X. Druhý produkt, oficiálně licencovaný interní SSD disk pro hry Xbox, nabízí bleskovou rychlost čtení a zápisu.
„Chceme, aby hráči měli jistotu, že od začátku mají k dispozici vynikající řešení, aby se mohli soustředit na hraní s těmito úžasnými novými přenosnými zařízeními,“ řekla Susan Park, viceprezidentka pro spotřebitelské produkty a strategická partnerství společnosti Sandisk. „Oficiálně licencovaná úložná řešení společnosti Sandisk pro nové ROG Xbox Ally a ROG Xbox Ally X přinášejí snadné a o větší kapacitu rozšířené hraní, které poskytne výjimečný herní zážitek.“
Karta microSD a interní SSD od společnosti Sandisk jsou certifikovány, testovány a vyvinuty speciálně pro obě přenosná zařízení Xbox. Mezi klíčové vlastnosti patří:
Karta SANDISK microSD pro ROG Xbox Ally (X)
· S kapacitou 512 GB, 1 TB a 2 TB1, která pojme až 50 titulů2, mohou hráči hrát přímo z karty.
· Navrženo speciálně pro ROG Xbox Ally a ROG Xbox Ally X, takže hráči mohou snadno hrát s plnou integrací Xboxu.
· Odolné proti pádům, nárazům a rentgenovým paprskům3, aby zvládly nároky přenosného hraní na cestách.
· Rychlé načítání velkých AAA titulů a plynulý výkon ve hře s rychlostí čtení až 200 MB/s.4
· Doživotní omezená záruka5, která hráčům poskytuje dlouhodobou podporu a ochranu, na kterou se mohou spolehnout, i při intenzivním hraní.
Disk WD_BLACK SN7100X NVMe SSD pro ROG Xbox Ally (X) a PC
· Kapacita až 4 TB1, takže hráči mají spoustu úložného prostoru pro nové tituly a oblíbené hry, které mohou hrát přímo z disku.
· Oficiálně licencováno pro hraní her na Xboxu, takže uživatelé mohou hrát bez námahy s plnou integrací Xboxu.
· Rychlosti pro vysoce výkonné hraní s rychlostí čtení až 7 250 MB/s a zápisu 6 900 MB/s6 (model 1 TB – 2 TB1) a navíc energetická účinnost7 pro přenosná zařízení a notebooky.
· Špičková technologie navržená pro náruživé hráče na cestách, s výkonem DRAM-Less PCIe® Gen4x4 a technologií SANDISK TLC 3D CBA NAND.
· 1měsíční zkušební verze Xbox Game Pass Ultimate8 v balení pro hráče na PC.
