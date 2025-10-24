Sandisk a Crayola spolupracují na řadě barevných flash disků SANDISK Crayola USB-C
Jasné barvy, design ve tvaru pastelky a úložiště s kapacitou až 256 GB1 činí tento disk zábavným a snadno využitelným pro školní práce, umělecké projekty a kreativní tvorbu
Sandisk® a Crayola® oznámily, že spojily své síly, aby uvedly na trh flash disk SANDISK®Crayola® USB-C®, první oficiálně licencovaný USB flash disk Crayola. Učitelé, rodiče a studenti dobře znají hromady školních prací nebo rostoucí sbírky cenných výtvorů. Nyní mohou ukládat umělecké projekty, domácí úkoly, oblíbené fotografie, hry a další věci na hravýflash disk ve tvaru pastelky. Nový USB disk je ideální pro vytvoření prostoru pro ještě více kreativity.
Tyto barevné USB-C flash disky oslavují ikonickou značku Crayola, která již více než 120 let podporuje umělce a tvůrce. Od hravého tvaru pastelky po charakteristické balení v krabičce pastelek Crayola kombinuje USB flash disk SANDISK® Crayola® USB-C® nostalgii, kreativitu a praktičnost. Je k dispozici v řadě zářivých barev, včetně Mango Tango, Cerulean Blue, Electric Lime a Vivid Violet, což z něj dělá sběratelský a zábavný doplněk pro fanoušky Crayola všech věkových kategorií.
USB flash disk SANDISK® Crayola® USB-C® nejenže vypadá zábavně, ale je také navržen pro snadné použití. Po připojení k stolnímu počítači se v aplikaci „Soubory“ zobrazí charakteristická ikona Crayola, která uživatelům pomáhá rychle identifikovat disk. S aplikací SANDISK Memory Zone™3 lze soubory zálohovat, organizovat a přenášet mezi tablety, počítači a dalšími zařízeními s rozhraním USB-C. Tím je zajištěno, že kreativní projekty, školní práce a digitální vzpomínky zůstanou v bezpečí, uspořádané a sdílené.
„Kreativita má mnoho podob a naší úlohou v Sandisku je zajistit, aby byla chráněna a snadno sdílená,“ řekl Philippe Willams, ředitel pro obchodní rozvoj, strategická partnerství a licencování ve společnosti Sandisk. „Partnerství se společností Crayola spojuje naše odborné znalosti v oblasti úložišť se značkou, která inspirovala celé generace, a poskytuje studentům, rodičům a učitelům zábavný a nostalgický způsob, jak uchovávat a sdílet své nejkreativnější práce.“
„Společnost Crayola je již více než století v čele kreativity,“ řekl Rob Spindley, ředitel pro mezinárodní licencování ve společnosti Crayola. „Partnerství se společností Sandisk je přirozené, protože svět kreativity se v digitálním věku vyvinul. Od mladých umělců, kteří své nápady přenášejí na papír a ukládají je digitálně, až po amatérské fotografy, kteří zachycují krásu světa kolem sebe, jsme nadšeni, že můžeme spolupracovat se společností Sandisk a pomáhat podporovat dnešní rozmanitou komunitu tvůrců.“
Mezi hlavní vlastnosti patří:
● Čtyři zářivé barvy: USB flash disk SANDISK® Crayola® USB-C® je k dispozici v několika jasných, zábavných barvách: Mango Tango, Cerulean Blue, Electric Lime nebo Vivid Violet. V Severní Americe bude barva Vivid Violet exkluzivně k dispozici ve Walmartu do ledna 2026.
● Prostor pro fantazii: Ať už se jedná o umělecké projekty, rodinné fotografie nebo schémata geniálních vynálezů, úložná kapacita je až 256 GB1.
● Možnosti sdílení mezi zařízeními: Soubory lze přesouvat mezi tablety USB-C, počítači a dalšími zařízeními, aby uživatelé mohli rychle a snadno sdílet to, co mají rádi a na co jsou nejvíce hrdí.
● Další možnosti zálohování a přenosu: Soubory lze snadno přenášet, organizovat a zálohovat pomocí aplikace SANDISK Memory Zone™3 pro Windows, zařízení Mac, tablety a další, aby se neztratila cenná práce.
●Mnoho způsobů tvorby: Na oslavu kreativity fanoušků Crayola získají uživatelé s nákupem 3měsíční předplatné aplikace CrayolaCreate& Play a ThinkingSheets – interaktivních aktivit navržených tak, aby podnítily kreativitu, sebevědomí a sebevyjádření!4
USB flash disk SANDISK® Crayola® USB-C® je k dispozici ke koupi na shop.sandisk.com a u vybraných maloobchodníků a internetových prodejců po celém světě v kapacitách 64 GB1 (doporučená maloobchodní cena 381 Kč), 128 GB1 (doporučená maloobchodní cena 508 Kč) a 256 GB1 (doporučená maloobchodní cena 736 Kč).
