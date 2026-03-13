Reproduktor SWISSTEN X-Boom – přenosný BT reproduktor
Bluetooth reproduktor SWISSTEN Music Cube X-Boom se vyznačuje nejenom kvalitní audio reprodukcí, ale také odolným zpracováním těla, které je kryto silikonovým pouzdrem a splňuje standard IPX5. Díky tomu je vnitřní konstrukce chráněna před stříkající a vniknutí vlhkosti. Můžete jej bez obav vzít na pláž, párty u bazénu a jakýkoli jiný relax u vody či venkovním prostředí obecně.
Kompaktní rozměry a nízká váha předurčují reproduktor SWISSTEN Music Cube X-Boom k snadnému přenášení a poslechu na cestách. K tomuto účelu je reproduktor vybaven praktickým poutkem pro uchycení karabinou. Vyrazte na túru za doprovodu oblíbené hudby. Díky 8hodinové výdrži s vámi zůstane po celou dobu pochodu a ještě vám zahraje k večeři nebo u táboráku.
Bezdrátové rozhraní Bluetooth vám umožní outdoorový reproduktor SWISSTEN Music Cube X-Boom propojit se telefony, tablety a jinými Bluetooth přístroji. Další zdroj hudby získáte díky slotu pro microSD karty a nechybí ani 3.5mm jack pro starší zařízení.
Přenosný reproduktor založený na technologii Bluetooth vyniká kvalitním zvukem a výkonem 10 W. Pro přehrávání hudby lze kromě bezdrátového připojení využít i slot pro micro SD kartu či konektor 3,5 mm jack. Díky stupni odolnosti IPX5 je také ideálním společníkem při venkovních aktivitách. Integrovaná baterie s kapacitou 2000 mAh vydrží přehrávat hudbu až 8 hodin.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Výkon: 10 W
Frekvenční rozsah: 150 Hz – 18 kHz
Možnosti připojení: 3,5 mm jack, micro USB (nabíjení)
Bezdrátové připojení: Bluetooth
Výdrž na baterii: až 5 hodin
Rozměry: 170 x 70 x 70 mm
Hmotnost: 170 g
Barva: černá
Na českém trhu se tento reproduktor prodává za cenu 750 Kč včetně DPH (březen 2026).
