13 Bře 2026
Home  »  HARDWARE   »   Reproduktor SWISSTEN X-Boom – přenosný BT reproduktor

Reproduktor SWISSTEN X-Boom – přenosný BT reproduktor

Rubrika: HARDWARE Od: admin Dne: 13 března, 2026

Bluetooth reproduktor SWISSTEN Music Cube X-Boom se vyznačuje nejenom kvalitní audio reprodukcí, ale také odolným zpracováním těla, které je kryto silikonovým pouzdrem a splňuje standard IPX5. Díky tomu je vnitřní konstrukce chráněna před stříkající a vniknutí vlhkosti. Můžete jej bez obav vzít na pláž, párty u bazénu a jakýkoli jiný relax u vody či venkovním prostředí obecně.

Kompaktní rozměry a nízká váha předurčují reproduktor SWISSTEN Music Cube X-Boom k snadnému přenášení a poslechu na cestách. K tomuto účelu je reproduktor vybaven praktickým poutkem pro uchycení karabinou. Vyrazte na túru za doprovodu oblíbené hudby. Díky 8hodinové výdrži s vámi zůstane po celou dobu pochodu a ještě vám zahraje k večeři nebo u táboráku.

Bezdrátové rozhraní Bluetooth vám umožní outdoorový reproduktor SWISSTEN Music Cube X-Boom propojit se telefony, tablety a jinými Bluetooth přístroji. Další zdroj hudby získáte díky slotu pro microSD karty a nechybí ani 3.5mm jack pro starší zařízení.

Přenosný reproduktor založený na technologii Bluetooth vyniká kvalitním zvukem a výkonem 10 W. Pro přehrávání hudby lze kromě bezdrátového připojení využít i slot pro micro SD kartu či konektor 3,5 mm jack. Díky stupni odolnosti IPX5 je také ideálním společníkem při venkovních aktivitách. Integrovaná baterie s kapacitou 2000 mAh vydrží přehrávat hudbu až 8 hodin.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výkon: 10 W

Frekvenční rozsah: 150 Hz – 18 kHz

Možnosti připojení: 3,5 mm jack, micro USB (nabíjení)

Bezdrátové připojení: Bluetooth

Výdrž na baterii: až 5 hodin

Rozměry: 170 x 70 x 70 mm

Hmotnost: 170 g

Barva: černá

Na českém trhu se tento reproduktor prodává za cenu 750 Kč včetně DPH (březen 2026).

Email this page
Print Friendly, PDF & Email
Share

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist
Share