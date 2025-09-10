Rebalík: Nová služba REMA Battery a Balíkovny usnadňuje recyklaci přenosných baterií
Společnost REMA Battery ve spolupráci s Balíkovnou přichází se snadným řešením pro sběr použitých přenosných baterií, jichž kolektivní systém v loňském roce vysbíral přes 21 milionů. Služba Rebalík, která již umožňuje bezplatný sběr odpadních elektrozařízení, nyní nově přijímá i vysloužilé baterie. Lidé je mohou jednoduše zabalit a zdarma odeslat k ekologické recyklaci. Sběrné balíky s přenosnými bateriemi lze odevzdávat na více než 6 500 podacích místech Balíkovny.
Mezi odpadní přenosné baterie se řadí například tužkové baterie, knoflíkové články, baterie z mobilů nebo tabletů, které jsou hermeticky uzavřené a jejichž hmotnost nepřesahuje pět kilogramů. Když doslouží, nikdy nepatří do komunálního odpadu, protože obsahují škodlivé látky jako těžké kovy či kyseliny. Pokud by se dostaly na skládku, hrozí poškození životního prostředí. Díky službě Rebalík mohou spotřebitelé pohodlně přispět k ochraně přírody a současně k opětovnému využití hodnotných materiálů. Společnost REMA Battery totiž zajistí, aby byly odevzdané baterie odborně zpracovány a cenné suroviny opětovně využity pro další výrobu.
„Naším cílem je poskytnout lidem jednoduchou možnost, jak ekologicky naložit s vysloužilými bateriemi. Spolupráce s Balíkovnou nám umožňuje usnadnit tento proces a přispět k udržitelnější budoucnosti,“ říká Tomáš Pešek, jednatel společnosti REMA Battery, která je jedním ze dvou kolektivních systémů pro přenosné baterie působících v České republice. „Služba představuje jednoduchý způsob, jak lze odevzdat baterie k recyklaci stejnou cestou, jakou pořizujeme ty nové, a to po celém území České republiky. Jde tedy o systém efektivní reverzní logistiky,“ dodává Pešek.
„Možnost snadného odevzdání použitých baterií prostřednictvím Balíkovny je významným krokem k jejich šetrnému zpracování. Díky naší rozsáhlé síti podacích míst lidé nemusejí složitě hledat způsob, jak baterie správně předat k recyklaci, ale mohou je jednoduše odevzdat při běžné návštěvě Balíkovny. Věříme, že tato spolupráce přispěje k větší dostupnosti zpětného odběru a podpoří odpovědnější nakládání s tímto druhem odpadu,“ uvádí Milan Šmíd, marketingový ředitel Balíkovny.
Využití služby Rebalík je bezplatné a velice snadné: Nepoškozené použité baterie se zabalí do pevného obalu. Balík se následně označí takzvaným odesílacím vratkovým kódem, který uživatel získá po vyplnění objednávkového formuláře na webu www.remabattery.cz. Pak už jej stačí odevzdat na nejbližším podacím místě Balíkovny.
Na webu www.remabattery.czzájemci naleznou také pravidla, jak zajistit maximální bezpečnost přepravy, například tím, že izolují kontakty baterií či použijí výplňové materiály. Uživatelé mohou odeslat knoflíkové, tužkové nebo 9V baterie v balíku o maximální hmotnosti 5 kg a rozměru zásilky nejvýše 50 × 50 × 50 cm.Služba se nevztahuje na autobaterie ani průmyslové baterie a není dostupná pro samoobslužné boxy.
Více informací k možnosti odeslání použitých přenosných baterií pomocí služby Rebalík je k dispozici na webu www.remabattery.cz.
O společnosti REMA Battery
Hlavními aktivitami společnosti REMA Battery je poskytování služeb zabezpečení zpětného odběru a recyklace přenosných baterií.
Svým klientům REMA Battery nabízí odborné a komplexní řešení na cestě ke splnění legislativních povinností, běžným spotřebitelům pak pomoc a jednoduché vyřešení starostí s vysloužilými přenosnými bateriemi. V oblasti ochrany životního prostředí REMA Battery působí od roku 2010, od kdy provozuje systém pro zpětný odběr a recyklaci vysloužilých přenosných baterií.
Podrobné informace najdete na adrese www.remabattery.cz.
Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /disk_1/www/cz/mpx/www/wp-content/themes/ribbon/single.php on line 35