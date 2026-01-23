Představujeme Rally AI, nejchytřejší konferenční kamery společnosti Logitech
Výkonné AI funkce v malém nenápadném zařízení, které se dokonale hodí do velkých místností
- Kamery Rally AI přinášejí nové chytré AI funkce a automatizaci provozudo větších a členitějších místností.
- Záběry z více kamer umožňují zachycovatdění z každé perspektivyv libovolném prostoru od zasedacích místností přes školní učebny až po velké jednací sály na radnicích.
- První konferenční kamery Logitech, kterélze namontovat i do zdi, aby dobře zapadly do místnosti*
- Chytré řešení dokonalého pokrytí průběhuschůzek s mnoha účastníky míň než za 3 tisíce dolarů.
Praha 22. ledna 2026 – Společnost Logitech představila konferenční kamery Rally AI a Rally AI Pro, které jsou vhodnédo velkých prostor a obsahují v malém elegantním těle nové chytré funkce s podporou AI k přenosu videa z jednání. Kamera Rally AI Pro je ta dosud nejchytřejší od Logitechu, zatímco kamera Rally AIse dá velmi nenápadně začlenit do designu interiéru.
Kamery Rally AI přinášejí nové výkonné AI funkce a automatizaci do větších a členitějších místností
Společnost Logitech zkombinovala svoje mimořádně kvalitní a zákazníky oblíbené konferenční kamery Rally s výkonnými AI videofunkcemi, jaké bývají obvykle vestavěny do větších zařízení Logitech. Nové kamery jsou nyní dostatečně kompaktní, aby se daly snadno nainstalovat do zasedacích místností, radničních halnebo učeben.
Logitech vůbec poprvé nabízí možnosti montáže do zdi, aby kamera snadno splynula se svým okolím
Kamery lze namontovat na strop, na monitor, na televizor, na stěnui přímo do zdi, aby nenarušovaly vzhled místnosti. Soukromí osob přitom zajišťuje automatickázávěrka, která zřetelněindikuje, kdy je kamera vypnutá.
„Kamery Rally AI jsou navrženy tak, aby vyhovovaly podmínkámhybridníchpracovišť, kde je fyzicky přítomna jen část zaměstnanců a ostatní se připojují z domu,“říká Henry Levak, viceprezident divize Logitech for Business. „Dokážou zajistit účastníkům jednání na každém místě podobný zážitek, jako by šlo o film natáčený zkušeným režisérem. Zároveň hladce řeší problémy, se kterými se manažeři IT, podpůrné týmy a specialisté na pracovní prostředí setkávají každý den.“
Nové konferenční kamery jsou vybaveny funkcí adaptivního rámování obrazu RightSight 2 s podporou AI a kvalitní optikou, aby se účastníci hybridních akcí necítili při zobrazování „diskriminovaní“. Napodobují filmovépostupy práce s kamerou apřizpůsobují úhel záběru v reálném čase tak, aby podle aktuální situace automaticky zabíraly skupinu osob, jednotlivé řečníky nebo uspořádaly obrázky účastníků do mřížky.
Víc kamer může nyní zachycovatdění v libovolné místnosti z každé perspektivy
Při instalaci víc kamer lze pomocí příslušných funkcí a aplikací, například Zoom Intelligent Director nebo Microsoft Teams, spojovat jednotlivé záběry tak, žeto připomíná spíš hollywoodské filmy než přenosy z firemních schůzek.
Oba modely kamer disponujíspeciálně navrženým objektivem s 1″ obrazovým snímačem a 115° zorným polem, což umožňujezprostředkovat každý výraz obličeje i při slabém osvětlení a zachycovat celou šířku místnosti nebo pořizovat individuální detailní záběry. Přídavná kamera Rally AI Pro s 15násobným hybridním zoomem snímáosoby a klíčové detaily s realistickou přesností, takže i velké sály můžou působit útulným dojmem.
V oblasti provozního zázemí pomáhají kamery Rally AI řešit starosti profesionálů odpovědných za správu IT vybavenía plánování využití firemních prostor. To zvyšuje jejich užitnou hodnotu a jsou proto pro firmy dobrou investicí.
Úspory nákladů na firemní prostory díky podrobným údajům
Vedoucí pracovníci firem mívají často problém udržet si přehled o využívání jednotlivých místností, což může mít za následek plýtvání prostředků na nájem či údržbu. Kamery Rally AI zjišťují, kdy, jak často a v jakém počtu lidé využívají každou místnost, a poté tato data přenášejí do systému Logitech Sync, čímž poskytují správcům pracovišť ucelený pohled, aby je mohli lidé líp využívat. Stejná technologie řeší problémy s plánováním tím, že automaticky rezervuje a uvolňuje místnosti na základě detekce osob, takže se nekonají schůzky„duchů“ a neplýtvá se místem.
Usnadnění práce manažerů IT
Všechny operace jsou velmi snadné: Nastavujte video rychle přes USB nebo síťový kabel pomocí doplňkové sady Rally AI Camera Extension Kit. Integrujteje s vaším preferovaným konferenčním audio systémem, například Rally Plus, nebo jiným profesionálním audio systémem. Připojte kamery k Wi-Fi nebo ethernetové síti a využívejte síťovou správu s podporou Logitech Sync, kdemůžete vyřešitnasazení konferenčníhosystému, aktualizace softwaruiprovozní problémyna dálku pouhým kliknutím.
Důraz na udržitelnost
Kamery Logitech Rally AI jsou navrženy s ohledem na ochranu životního prostředí, a používají udržitelné hliníkové materiály z kontrolovaných zdrojů a papírové obaly pocházející z lesů s certifikací FSC™.
Chytré řešení pro kompletní pokrytí videokonferencí míň než za 3 tisíce dolarů
Výkonné kamery Logitech Rally AI Pro a Logitech Rally AI s mnoha chytrými funkcemi pro velké konference budou od jara 2026 k dostání za 2 999 euro, respektive 2 499 eurov grafitové a bílé barvě na logitech.com nebo u autorizovaných prodejců.
