Pohled do historie z ptačí perspektivy. Jak vypadala oblíbená turistická místa před 75 lety?
Území, na nichž se rozkládají horské resorty, rekreační vodní nádrže nebo zoologické zahrady, jsou dnes do velké míry přizpůsobeny potřebám masového turismu. Díky historickým leteckým snímkům si však může každý internetový uživatel udělat představu o tom, jak tato místa vypadala napříkladpět let po konci druhé světové války. Podívat se do minulosti z ptačí perspektivy lze zdarma prostřednictvím webu Chytremapy.cz.
Podle průzkumu společnosti CzechTourism plánuje strávit letošní letní dovolenou v tuzemsku celkem 65 procent českých občanů. Populární výletní místa dneszpravidla nabízejí kvalitnízázemí s rozvinutými turistickými službami. Před 75 lety však vypadala většina z nich zcela odlišně a některá dokonce ještě ani neexistovala. Dobře patrné je to z historických leteckých snímků.
Přehrady, horské resorty nebo zoologické zahrady
Zajímavým příkladem jsou v daném směru vodní díla. „Přehradní nádrže jsou tradičním oblíbeným dovolenkovým cílem. Díky historickým leteckým snímkům se může turista seznámit s tím, jak vypadala krajina v oblasti Lipna, Slapů nebo Novomlýnských nádrží ještě předtím, než ji člověk zatopil vodou,“ popisuje Drahomíra Zedníčková, výkonná ředitelka společnosti TopGis.
Statisíce Čechů míří o prázdninách i do hor. Největší náporyturistůzažívají každoročněKrkonoše. Sněžku zaprůměrný prázdninový den navštíví 8 až 10 tisíc lidí. Špindlerův Mlýn pak v průběhu léta přivítá přibližně půl milionu výletníků. K výraznému rozvoji turismu došlo například i na Dolní Moravě v pohoří Králického Sněžníku a v řadě dalších lokalit. Na všech místech je pohledem shůry dobře patrné, jak letní i zimní turismus tyto oblastiod padesátých let proměnil.
Atraktivní srovnání nabízí pohled z ptačí perspektivy i v případě zoologických zahrad. Většina těch českých před třičtvrtě stoletím teprve vznikala nebo měla za sebou první roky provozu.Za pomoci leteckých fotografií lze tedy dobře dokumentovat, jak výrazně se jejich rozloha do dnešních let znásobila.
Devět sad leteckých snímků
Prostřednictvím volně přístupného webu Chytremapy.cz může každý internetový uživatel zdarma nahlížet nejen do historické mapy z padesátých let, ale využít může i dalších 8 kompletních sad ortofotomap.
„Ty nejaktuálnější disponují rozlišením 10 či 12 centimetrů na pixel. U map z roku 2004 až 2009 je to 20 centimetrů na pixel, v případě těch ještě starších činí rozlišení 50 centimetrů na pixel,“ popisuje zástupkyně společnosti TopGis. Ta od roku 2014 pomocí vlastních letadel tuzemsko pravidelně snímkuje a je tvůrcem nejdetailnější aktualizované ortofotomapy České republiky.
Vedle ortofotomap nabízejí Chytremapy.cz řadu dalších volně dostupných datových podkladů. Uživatelé zde najdou například informace o záplavových územích, půdních blocích, erozní ohroženosti nebo údaje o ložiscích nerostných surovin. Aplikaceje navíc propojena s katastrem nemovitostí a umožňuje tak jednoduše dohledat majitele konkrétního pozemku. Mimo to nabízí taktéž přehled věcných břemen, využití staveb, nebo třeba informace o tom, zda je dům napojený na vodovod, kanalizaci či jestli disponuje výtahem.
Vybraná časosběrná srovnání jsou Vám k dispozici prostřednictvím tohoto odkazu.
Web Chytremapy.cz je dostupný na tomto odkazu.
