Nový herní OLED monitor LG UltraGear 45GX90SA-B pro hraní bez kompromisů
Společnost LG Electronics (LG) s potěšením oznamuje zahájení prodeje nového prémiového herního monitoru z řady UltrGear na českém trhu. Nový OLED monitor LG UltraGear 45GX90SA-B je navržen tak, aby posunul hranice herního zážitku a poskytl uživatelům mimořádnou kvalitu obrazu, plynulost a funkční rozšíření.
Tento 44,5palcový OLED zakřivený (800R) monitor s rozlišením Ultra Wide QHD (3440 × 1440) a poměrem stran 21:9 umožňuje hlubší ponoření do herního světa díky ostrému, detailnímu obrazu a bohatým živým barvám. S 10bitovou barevnou hloubkou a pokrytím 98,5 % barevného prostoru DCI-P3 zajišťuje zobrazení přesných, živých barev s hlubokými odstíny černé a širokým gamutem. DCI-P3 je průmyslový standard používaný především ve filmové a profesionální tvorbě, a jeho široké pokrytí znamená, že monitor dokáže zobrazit barvy s vyšší věrností než standardní sRGB, což je klíčové nejen pro herní scénáře, ale i pro multimediální použití a profesionální práci s grafikou.
Herní výkon je zajištěn díky obnovovací frekvenci 240 Hz a ohromující době odezvy 0,03 ms (GtG), které zaručují plynulost i při těch Nejrychlejších herních scénách. Technologie OLED navíc přináší bezkonkurenční kontrast a dokonale hluboké černé barvy, což je výhodné nejen při hraní her, ale i pro sledování filmů nebo práci s multimédii.
Monitor je vybaven rozhraním VESA DisplayHDR™ TrueBlack 400, které zvýrazňuje kontrastní poměr a umožňuje realistické zobrazení detailů v tmavých i světlých scénách. Díky technologii OLED je obrazová kvalita zcela bez blikání a s téměř okamžitou reakcí panelu, což přispívá k ochraně očí a pohodlnému používání i při dlouhodobé práci či hraní.
Kromě vynikajícího vizuálního zážitku nabízí LG UltraGear 45GX90SA-B platformu webOS24, která přináší jednoduché a intuitivní rozhraní a rozšířené možnosti multimediálního využití. S webOS lze snadno přistupovat k oblíbeným streamovacím službám, herním platformám i APP magazínu a novým funkcím. Integrovaný systém umožňuje také snadnou správu multimediálního obsahu a připojení s chytrými zařízeními v domácnosti.
Monitor je kompatibilní s platformou NVIDIA GeForce NOW, což znamená, že můžete streamovat a hrát moderní hry přímo přes cloud bez nutnosti drahého herního hardwaru – stačí vám jen stabilní internetové připojení. Tato funkce rozšiřuje herní možnosti a zajišťuje, že i méně výkonný hardware nezabrání zažít nejnovější herní tituly v mimořádné kvalitě.
Konektivitu zajišťují porty DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, USB Type-C™ s podporou DisplayPortAlternate Mode a 65W nabíjením, dva USB downstream porty a LAN konektor. Přídavné funkce, jako jsou Black Stabilizer, DynamicActionSync, Crosshair a FPS Counter, přinášejí větší výhodu v herním prostředí. Ergonomický stojan umožňuje nastavení výšky, naklápění i otáčení, zatímco podpora VESA 100×100 mm umožňuje instalaci na stěnu.
Mezi další praktické funkce patří OLED péče pro ochranu panelu, režimy PBP/PIP pro současné zobrazení více zdrojů, uživatelsky definovaná klávesa a snadné ovládání přes LG joystick nebo využitím dálkového ovládání monitoru.
Cena a dostupnost
Monitor LG UltraGear 45GX90SA-B je dostupný na českém trhu prostřednictvím internetového obchodu lg.cz a v síti prodejců a distributorů za doporučenou cenu 39 990 Kč včetně DPH. Verze s uhlopříčkou 39 palců LG UltraGear39GX90SA-B za doporučenou cenu 33 990 Kč včetně DPH
