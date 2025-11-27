Nová pravidla pro nakládání s bateriemi: REMA Battery na odborných seminářích pomáhá firmám s přípravou na legislativní změny
Společnost REMA Batterypředstavila na sérii odborných seminářů aktuální informace o chystaných změnách v oblasti zpětného odběru a recyklace baterií. Účastníci nejvíce ocenili praktické shrnutí změn pravidlel pro výrobce, dovozce i zpracovatele. Zástupci firem a institucí navíc zjistili, jak se Česká republika připravuje na novou evropskou legislativu.
Účastníci podzimních seminářů přivítali s velkým zájmem novinkyz oblasti cirkulární ekonomiky a rozšiřování ekologických povinností, které totiž čím dál více ovlivňují český průmysl.Nové evropské směrnice a nařízení mají za cílzvýšit míru recyklace, prodloužit životnost baterií a podpořit návrat cenných surovin zpět do oběhu. Postupně se zavádí přísnější požadavky na celý životní cyklus baterií. Zásadní změnou bude například povinné označování baterií QR kódem a zavedení digitálního pasu, který umožní sledovat původ i složení baterie po celou dobu její existence. Tím se má zvýšit transparentnost a bezpečnost celého systému.
„Evropská legislativa přináší ambiciózní cíle v oblasti recyklace a zpětného odběru baterií. Česká republika si v této oblasti vede dobře, protože všechny recyklační cíle dlouhodobě plníme a pohybujeme se nad průměrem EU. Naším úkolem je však připravit se na nové požadavky, které budou v nejbližších letech výrazně přísnější. I proto považujeme podobné odborné semináře za velmi přínosné. Pomáhají totiž sdílet aktuální informace a podporují spolupráci napříč oborem,“uvedlTomáš Pešek, jednatel společnosti REMA Battery, která je jedním ze dvou kolektivních systémů pro přenosné baterie působících v České republice.
Účastníci odborných seminářů ocenili přehlednost prezentovaných informací i možnost diskutovat praktické dopady chystaných opatření. Zájem o téma recyklace a udržitelnosti podle organizátorů roste napříč sektory.„Zpětný odběr a recyklace baterií nejsou jen zákonnou povinností, ale také příležitostí, jak přispět k udržitelnému rozvoji a efektivnímu využívání surovin,“ dodal Pešek závěrem.
