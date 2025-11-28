Nová generace zdrojů ENDORFY Vero
ENDORFY rozšiřuje svou nabídku zdrojů připravených na ATX 3.1 o tři nové modely: Vero L6 750 W, Vero L6 650 W a Vero L6 550 W. Každá jednotka je vybavena kabelem 12V-2×6, 120mm ventilátorem Stratus vyvinutým ve spolupráci se SynergyCooling a vysoce kvalitními kondenzátory s provozní teplotou až 105 °C.
Výsledkem je nová generace zdrojů Vero L6, které patří k nejlepším ve své cenové kategorii – efektivní, tiché a bezpečné. Potvrzují to certifikace Cybenetics Silver a 80 PLUS® Bronze, stejně jako CybeneticsNoise Rating Standard++ (Vero L6 750 W a 650 W), Noise Rating A- (Vero L6 550 W) a ocenění Cybenetics ATX 3.1 Pass.
Kvalita, na kterou se můžete spolehnout
Řada Vero L6 spojuje moderní technologie s poctivým zpracováním – a to vše za dostupnou cenu. Každý model splňuje nejnovější doporučení ATX 3.1 a je vybaven pevným kabelem 12V-2×6, který zajišťuje stabilní napájení i pro náročné sestavy s grafickými kartami nové generace. V kombinaci s vysoce kvalitními kondenzátory s provozní teplotou až 105 °C poskytují tyto jednotky vysokou odolnost proti přetížení a dlouhodobý bezproblémový provoz.
Pro zajištění nízké hlučnosti a komfortu jsou zdroje Vero L6 vybaveny 120mm ventilátorem Stratus – výsledkem spolupráce ENDORFY a SynergyCooling. Díky prémiovému FDB ložisku nabízí plynulé proudění vzduchu a téměř neslyšný chod, což ocení každý nadšenec.
Základem každé jednotky je oboustranný PCB. Díky automatizované výrobě ENDORFY výrazně vylepšilo odvod tepla i odolnost proti přetížení. Zdroje navíc obsahují kompletní sadu elektrických a tepelných ochran, které chrání váš počítač před přetížením, napěťovými špičkami, zkraty i přehřátím. Výsledek? Stabilita a bezpečnost i v těch nejnáročnějších scénářích – a to vše podpořené 5letou zárukou.
Tichý výkon
Vero L6 není jen další generací napájecích zdrojů – je to pevný základ každého PC, určený pro ty, kteří chtějí spolehlivost a klid při zátěži, aniž by museli platit prémiovou cenu za zdrojes certifikací Gold nebo Platinum. Je vytvořen pro hráče, tvůrce i každého, kdo očekává, že jeho sestava poběží stejně stabilně, jak dobře vypadá. Moderní technologie, tichý provoz a charakteristický design ENDORFY se spojují v řadě zdrojů, které dokazují, že vysoká kvalita a moderní výbava nemusí stát jmění.
ENDORFY Vero L6 750 W – technické specifikace
· Kód produktu: EY7A014
· EAN: 5903018668901
· Typ produktu: ATX napájecí zdroj
· Barva: černá
· Rozměry (V×Š×H): 87×140×150 mm
· Trvalý výkon: 750 W
· Účinnost: Cybenetics Silver, 80 PLUS Bronze
· Kabeláž: nemodulární
· Ventilátor: Stratus 120 mm, 1800 rpm ±10 %
· Ložisko ventilátoru: FDB
· Ochrany:
o OVP
o UVP
o OCP
o SCP
o OPP
o SIP
o OTP
· Vstupní napětí: 200–240 V
· Konektory a délky kabelů:
o 1× 12V-2×6, 16 PIN, 600 mm, 600 W
o 2× EPS 12V 8-PIN (4+4), 670–820 mm
o 1× ATX 24-PIN, 570 mm
o 3× PCI-E 8-PIN (6+2), 560–710 mm
o 5× SATA, 500–800 mm
o 1× MOLEX, 800 mm
· MTBF: 80 000 h
· Záruka: 60 měsíců
ENDORFY Vero L6 650 W – technické specifikace
· Kód produktu: EY7A015
· EAN: 5903018668918
· Typ produktu: ATX napájecí zdroj
· Barva: černá
· Rozměry (V×Š×H): 87×140×150 mm
· Trvalý výkon: 650 W
· Účinnost: Cybenetics Silver, 80 PLUS Bronze
· Kabeláž: nemodulární
· Ventilátor: Stratus 120 mm, 1800 rpm ±10 %
· Ložisko ventilátoru: FDB
· Ochrany:
o OVP
o UVP
o OCP
o SCP
o OPP
o SIP
o OTP
· Vstupní napětí: 200–240 V
· Konektory a délky kabelů:
o 1× 12V-2×6, 16 PIN, 600 mm, 450 W
o 2× EPS 12V 8-PIN (4+4), 670–820 mm
o 1× ATX 24-PIN, 570 mm
o 2× PCI-E 8-PIN (6+2), 560–710 mm
o 5× SATA, 500–800 mm
o 1× MOLEX, 800 mm
· MTBF: 80 000 h
· Záruka: 60 měsíců
ENDORFY Vero L6 550 W – technické specifikace
· Kód produktu: EY7A016
· EAN: 5903018668925
· Typ produktu: ATX napájecí zdroj
· Barva: černá
· Rozměry (V×Š×H): 87×140×150 mm
· Trvalý výkon: 550 W
· Účinnost: Cybenetics Silver, 80 PLUS Bronze
· Kabeláž: nemodulární
· Ventilátor: Stratus 120 mm, 1800 rpm ±10 %
· Ložisko ventilátoru: FDB
· Ochrany:
o OVP
o UVP
o OCP
o SCP
o OPP
o SIP
o OTP
· Vstupní napětí: 200–240 V
· Konektory a délky kabelů:
o 1× 12V-2×6, 16 PIN, 600 mm, 300 W
o 2× EPS 12V 8-PIN (4+4), 670–820 mm
o 1× ATX 24-PIN, 570 mm
o 2× PCI-E 8-PIN (6+2), 560–710 mm
o 5× SATA, 500–800 mm
o 1× MOLEX, 800 mm
· MTBF: 80 000 h
· Záruka: 60 měsíců
Ceny
Endorfy Vero L6 Bronze 750 W – EY7A014: 69,90 € s DPH, nebo 1 789 CZK s DPH
Endorfy Vero L6 Bronze 650 W – EY7A015: 59,90 € s DPH, nebo 1 529 CZK s DPH
Endorfy Vero L6 Bronze 550 W – EY7A016: 49,90 € s DPH, nebo 1 279 CZK s DPH
