28 Lis 2025
Nová generace zdrojů ENDORFY Vero

Rubrika: HARDWARE Od: admin Dne: 28 listopadu, 2025

ENDORFY rozšiřuje svou nabídku zdrojů připravených na ATX 3.1 o tři nové modely: Vero L6 750 W, Vero L6 650 W a Vero L6 550 W. Každá jednotka je vybavena kabelem 12V-2×6, 120mm ventilátorem Stratus vyvinutým ve spolupráci se SynergyCooling a vysoce kvalitními kondenzátory s provozní teplotou až 105 °C.

Výsledkem je nová generace zdrojů Vero L6, které patří k nejlepším ve své cenové kategorii – efektivní, tiché a bezpečné. Potvrzují to certifikace Cybenetics Silver a 80 PLUS® Bronze, stejně jako CybeneticsNoise Rating Standard++ (Vero L6 750 W a 650 W), Noise Rating A- (Vero L6 550 W) a ocenění Cybenetics ATX 3.1 Pass.

Kvalita, na kterou se můžete spolehnout

Řada Vero L6 spojuje moderní technologie s poctivým zpracováním – a to vše za dostupnou cenu. Každý model splňuje nejnovější doporučení ATX 3.1 a je vybaven pevným kabelem 12V-2×6, který zajišťuje stabilní napájení i pro náročné sestavy s grafickými kartami nové generace. V kombinaci s vysoce kvalitními kondenzátory s provozní teplotou až 105 °C poskytují tyto jednotky vysokou odolnost proti přetížení a dlouhodobý bezproblémový provoz.

Pro zajištění nízké hlučnosti a komfortu jsou zdroje Vero L6 vybaveny 120mm ventilátorem Stratus – výsledkem spolupráce ENDORFY a SynergyCooling. Díky prémiovému FDB ložisku nabízí plynulé proudění vzduchu a téměř neslyšný chod, což ocení každý nadšenec.

Základem každé jednotky je oboustranný PCB. Díky automatizované výrobě ENDORFY výrazně vylepšilo odvod tepla i odolnost proti přetížení. Zdroje navíc obsahují kompletní sadu elektrických a tepelných ochran, které chrání váš počítač před přetížením, napěťovými špičkami, zkraty i přehřátím. Výsledek? Stabilita a bezpečnost i v těch nejnáročnějších scénářích – a to vše podpořené 5letou zárukou.

Tichý výkon

Vero L6 není jen další generací napájecích zdrojů – je to pevný základ každého PC, určený pro ty, kteří chtějí spolehlivost a klid při zátěži, aniž by museli platit prémiovou cenu za zdrojes certifikací Gold nebo Platinum. Je vytvořen pro hráče, tvůrce i každého, kdo očekává, že jeho sestava poběží stejně stabilně, jak dobře vypadá. Moderní technologie, tichý provoz a charakteristický design ENDORFY se spojují v řadě zdrojů, které dokazují, že vysoká kvalita a moderní výbava nemusí stát jmění.

ENDORFY Vero L6 750 W – technické specifikace

·         Kód produktu: EY7A014

·         EAN: 5903018668901

·         Typ produktu: ATX napájecí zdroj

·         Barva: černá

·         Rozměry (V×Š×H): 87×140×150 mm

·         Trvalý výkon: 750 W

·         Účinnost: Cybenetics Silver, 80 PLUS Bronze

·         Kabeláž: nemodulární

·         Ventilátor: Stratus 120 mm, 1800 rpm ±10 %

·         Ložisko ventilátoru: FDB

·         Ochrany:

o   OVP

o   UVP

o   OCP

o   SCP

o   OPP

o   SIP

o   OTP

·         Vstupní napětí: 200–240 V

·         Konektory a délky kabelů:

o   1× 12V-2×6, 16 PIN, 600 mm, 600 W

o   2× EPS 12V 8-PIN (4+4), 670–820 mm

o   1× ATX 24-PIN, 570 mm

o   3× PCI-E 8-PIN (6+2), 560–710 mm

o   5× SATA, 500–800 mm

o   1× MOLEX, 800 mm

·         MTBF: 80 000 h

·         Záruka: 60 měsíců

ENDORFY Vero L6 650 W – technické specifikace

·         Kód produktu: EY7A015

·         EAN: 5903018668918

·         Typ produktu: ATX napájecí zdroj

·         Barva: černá

·         Rozměry (V×Š×H): 87×140×150 mm

·         Trvalý výkon: 650 W

·         Účinnost: Cybenetics Silver, 80 PLUS Bronze

·         Kabeláž: nemodulární

·         Ventilátor: Stratus 120 mm, 1800 rpm ±10 %

·         Ložisko ventilátoru: FDB

·         Ochrany:

o   OVP

o   UVP

o   OCP

o   SCP

o   OPP

o   SIP

o   OTP

·         Vstupní napětí: 200–240 V

·         Konektory a délky kabelů:

o   1× 12V-2×6, 16 PIN, 600 mm, 450 W

o   2× EPS 12V 8-PIN (4+4), 670–820 mm

o   1× ATX 24-PIN, 570 mm

o   2× PCI-E 8-PIN (6+2), 560–710 mm

o   5× SATA, 500–800 mm

o   1× MOLEX, 800 mm

·         MTBF: 80 000 h

·         Záruka: 60 měsíců

ENDORFY Vero L6 550 W – technické specifikace

·         Kód produktu: EY7A016

·         EAN: 5903018668925

·         Typ produktu: ATX napájecí zdroj

·         Barva: černá

·         Rozměry (V×Š×H): 87×140×150 mm

·         Trvalý výkon: 550 W

·         Účinnost: Cybenetics Silver, 80 PLUS Bronze

·         Kabeláž: nemodulární

·         Ventilátor: Stratus 120 mm, 1800 rpm ±10 %

·         Ložisko ventilátoru: FDB

·         Ochrany:

o   OVP

o   UVP

o   OCP

o   SCP

o   OPP

o   SIP

o   OTP

·         Vstupní napětí: 200–240 V

·         Konektory a délky kabelů:

o   1× 12V-2×6, 16 PIN, 600 mm, 300 W

o   2× EPS 12V 8-PIN (4+4), 670–820 mm

o   1× ATX 24-PIN, 570 mm

o   2× PCI-E 8-PIN (6+2), 560–710 mm

o   5× SATA, 500–800 mm

o   1× MOLEX, 800 mm

·         MTBF: 80 000 h

·         Záruka: 60 měsíců

Ceny

Endorfy Vero L6 Bronze 750 W – EY7A014: 69,90 € s DPH, nebo 1 789 CZK s DPH

Endorfy Vero L6 Bronze 650 W – EY7A015: 59,90 € s DPH, nebo 1 529 CZK s DPH

Endorfy Vero L6 Bronze 550 W – EY7A016: 49,90 € s DPH, nebo 1 279 CZK s DPH

