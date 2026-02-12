Nedis CSPR10021BK – PC reproduktory s 33W výkonu

12 Úno 2026
Soustava reproduktorů Nedis CSPR10021BK v konfiguraci 2.1, které nabízejí celkový výkon 33 W a postarají se o razantní navýšení ozvučení z vašeho PC nebo smartphonu. Set představuje dřevěný subwoofer a dvojici reproduktorů, které připojíte k počítači nebo smartphonu pomocí 3.5mm konektorů a napájíte skrze USB port. Není tak třeba žádný externí adaptér. Celkový výkon 33 W podporuje silné ozvučení a jasnou reprodukci i s jemnějšími detaily a rozdíly.

Reproduktory v konfiguraci 2.1 s celkovým výkonem 33 W. Dřevěný 4″ subwoofer nabízí dokonale hluboké basy a dva 2″ satelity zajistí vysoké vokály. Samozřejmostí je ovládání hlasitosti a basů na boční straně subwooferu. Reproduktory jsou napájeny skrze USB port, není proto potřeba externí napájecí adaptér.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výkon: 33 W (16 W RMS)

Konfigurace: 2.1

Připojení: 3,5 mm jack, USB (napájení)

Regulace hlasitosti: ano

Barva: černá

Na českém trhu se prodávají tyto reproduktory za cenu 850 Kč včetně DPH (únor 2026).

