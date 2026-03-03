MSI Gaming MAG 274QRFW 27″ – herní monitor
Herní monitor MSI MAG 274QRFW, který vám ukáže hry, filmy, videa a další multimediální obsah v tom nejlepším světle a barvách. Kombinace Rapid IPS panelu a odezvy 1 ms se postará o rychlé vykreslení každého záběru. K tomu přidejte obnovovací frekvenci 180 Hz a obraz bude tak hladký a plynulý, abyste si své oblíbené FPS střílečky, závody, sportovní tituly a další hry užili bez kompromisů a taky výmluv.
Špičkový 27″ herní monitor s technologií Rapid IPS kombinuje výjimečnou rychlost odezvy pouhý 1 ms (GTG) s vynikající barevnou přesností a širokými pozorovacími úhly. WQHD rozlišení 2560 × 1440 px poskytuje dokonalou rovnováhu mezi ostrými detaily a vysokým výkonem.
Monitor podporuje AMD FreeSync™ technologii pro eliminaci trhání obrazu a je certifikován VESA DisplayHDR 400 pro lepší kontrast a dynamický rozsah. Pokročilá technologie Less Blue Light PRO využívá hardwarové řešení pro snížení emisí modrého světla v oblasti 415–455 nm.
- Rapid IPS panel s ultrarychlou odezvou 1 ms a širokými pozorovacími úhly 178°
- Herní obnovovací frekvence až 180 Hz s podporou AMD FreeSync™ technologie
- WQHD rozlišení 2560 × 1440 px pro ostré detaily na 27″ úhlopříčce
- Široký barevný gamut pokrývající 95 % DCI-P3 a 123 % sRGB prostoru
- VESA DisplayHDR 400 certifikace s jasem až 400 nitů
- Plně nastavitelný stojan s funkcemi náklonu, otáčení, pivot a výškového nastavení
- Pokročilé funkce PIP/PBP pro práci s více zdroji současně
- Hardwarová technologie Less Blue Light PRO pro ochranu zraku
Pokročilá konektivita
Monitor nabízí DisplayPort 1.4a pro plné využití 180 Hz při WQHD rozlišení a dva HDMI 2.0b porty podporující až 144 Hz. Nechybí ani výstup pro sluchátka pro kompletní herní zážitek.
Ergonomické řešení
Plně nastavitelný stojan umožňuje naklápění -5° až +20°, otáčení -45° až +45°, pivot -90° až +90° a výškové nastavení až 130 mm. Monitor podporuje také VESA mounting 75 × 75 mm.
Profesionální vlastnosti
10bitové zobrazení barev s technologií FRC poskytuje 1,07 miliardy barev. Antireflexní povrchová úprava minimalizuje odrazy světla při práci v osvětleném prostředí.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Úhlopříčka: 27″ (69 cm)
Rozlišení: 2560 × 1440 px (WQHD)
Typ panelu: Rapid IPS, plochý
Obnovovací frekvence: až 180 Hz
Odezva: 1 ms (GTG)
Jas: 400 nitů (typ.)
Kontrast: 1000 : 1 (typ.), DCR 100 000 000 : 1
Barevný gamut: 93 % Adobe RGB, 95 % DCI-P3, 123 % sRGB
Vstupy: 1× DisplayPort 1.4a, 2× HDMI 2.0b, 1× sluchátkový výstup
Napájení: externí adaptér 19 V/2,58 A
Rozměry: 613,5 × 402,1 × 196,5 mm
Hmotnost: 6 kg (se stojanem), 3,95 kg (bez stojanu)
Na českém trhu se tento monitor prodává za cenu 5 990 Kč včetně DPH (březen 2026).
