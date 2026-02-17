MSI Gaming G2712F 27″ – herní monitor s odezvou 1ms
Herní monitor MSI Gaming G2712F přinese do vašeho gamingu novou úroveň reflexů a rychlosti. Disponuje Rapid IPS displejem, který ve svižném tempu servíruje živé barvy a podporuje komfortní sledování i při pohledu ze stran. Obrazovka s úhlopříčkou 27 palců vykresluje obsah v ostrém rozlišení Full HD a v potřebných detailech. Monitor MSI Gaming G2712F ale dovede dominovat ve hrách díky 180Hz obnovovací frekvenci a odezvě 1ms MPRT pro hladké vykreslení obrazu bez rušivých vlivů.
Díky technologii Adaptive-Sync je zajištěna perfektní synchronizace s grafickou kartou, aby nedocházelo k sekání, trhání nebo rozmazání obrazu. MSI Gaming G2712F potěší PC hráče i konzolisty. Speciálně pro ně je totiž tento model vybaven konzolovým režimem, který podporuje kofmortní gaming a je ideální pro PS5 i Xbox Series X/S. Další funkce zahrnují například Night Vision pro rozjasnění temných koutů, ve kterých se může skrývat loot…nebo nebezpečí.
Herní monitor s Ultra Rapid IPS technologií a 180Hz obnovovací frekvencí pro maximální herní výkon.
Vysoce výkonný herní monitor s 27″ Ultra Rapid IPS panelem a pokročilou oxide technologií, která zajišťuje vynikající kvalitu obrazu s bleskurychlou odezvou. Monitor nabízí Full HD rozlišení 1920 × 1080 px s obnovovací frekvencí až 180 Hz a 1ms odezvou (GtG) pro dokonale plynulé herní zážitky bez trhání obrazu.
Vybaven Adaptive-Sync technologií pro synchronizaci s grafickou kartou a speciálním konzolním režimem optimalizovaným pro PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Funkce Night Vision umožňuje lepší viditelnost detailů ve tmavých scénách, což poskytuje herní výhodu v kompetitivních hrách.
- Ultra Rapid IPS panel s oxide technologií pro rychlou odezvu a kvalitní obraz
- Vysoká obnovovací frekvence 180 Hz s aktivním rozsahem 48–180 Hz
- Bleskurychlá odezva 1 ms (GtG) eliminující rozmazání pohybu
- Adaptive-Sync technologie pro plynulé hraní bez trhání obrazu
- Konzolový režim optimalizovaný pro PlayStation 5 a Xbox Series X/S
- Night Vision funkce pro lepší viditelnost ve tmavých scénách
- Široký barevný gamut s 96% pokrytím sRGB prostoru
- Antireflexní povrchová úprava snižující odrazy světla
Pokročilé herní funkce
Monitor je vybaven speciálními herními funkcemi včetně Night Vision pro zvýšení viditelnosti ve tmavých oblastech her, což pomáhá odhalit protivníky dříve. Konzolový režim automaticky optimalizuje nastavení pro nejlepší kompatibilitu s herními konzolemi.
Kvalitní zobrazení
Ultra Rapid IPS panel s oxide technologií poskytuje vynikající barevnou přesnost s pokrytím 96 % sRGB, 80 % Adobe RGB a 76 % DCI-P3 barevného prostoru. Jas 300 nitů a kontrast 1000 : 1 zajišťují jasný a kontrastní obraz.
Konektivita a ovládání
Monitor nabízí kompletní konektivitu s DisplayPort 1.2a a dvěma HDMI 2.0b porty podporujícími plné 180Hz na Full HD rozlišení. 5směrný joystick navigator umožňuje snadné ovládání všech funkcí monitoru.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Úhlopříčka: 27″ (69 cm)
Rozlišení: 1920 × 1080 px (Full HD)
Typ panelu: Ultra Rapid IPS, plochý
Obnovovací frekvence: 180 Hz (aktivní rozsah 48–180 Hz)
Odezva: 1 ms (GtG)
Jas: 300 nitů
Kontrast: 1000 : 1 (statický), 100 000 000 : 1 (dynamický)
Barevný gamut: 96 % sRGB, 80 % Adobe RGB, 76 % DCI-P3
Pozorovací úhly: 178°/178° (H/V)
Konektory: 1× DisplayPort 1.2a, 2× HDMI 2.0b, 3,5mm jack
Naklápění: -5° až +20°
VESA: 100 × 100 mm
Rozměry: 614 × 456 × 229 mm
Hmotnost: 4,2 kg
Na českém trhu se tento herní monitor prodává za cenu 3 990 Kč včetně DPH (únor 2026).
