LG UltraGear 24GS50F-B 23,7″ – herní monitor se 180Hz
Herní monitor LG UltraGear 24GS50F-B, se kterým máte navrch od prvního okamžiku gamingové akce. Tento model je vyzbrojen obnovovací frekvencí 180 Hz, který vykreslí obraz hladce a bez rozmazání. Současně podporuje technologii AMD FreeSync, která precizně synchronizuje obraz s grafickou kartou a přináší obraz bez sekání a trhání, což je to nejlepší do herní akce.
Monitor LG UltraGear 24GS50F-B tak výrazně omezuje zpoždění na vstupu, a tak podporuje plynulé a rychlé reakce v akčních přestřelkách, závodech nebo sportovních hrách. Displej s úzkými rámečky vám otevře herní světy v ostrém Full HD rozlišení na ploše 23,7″ a podporuje komfortní vizuální zážitky.
Pro hráče jsou připraveny další specializované funkce pro ještě intenzivnější herní zážitky, zlepšení viditelnosti v tmavých prostředí, FPS Counter apod. Pro připojení slouží rozhraní DisplayPort a dvojice portů HDMI. Monitor LG UltraGear 24GS50F-B je tak kompatibilní s moderními PC systémy nebo herními konzolemi.
Herní LED monitor s úhlopříčkou 23,7″ a Full HD rozlišením 1920 × 1080 obrazových bodů nabízí jas 250 cd/m2 a dobu odezvy 5 ms. Obnovovací frekvence 180 Hz spolu s podporou technologií AMD FreeSync nabízí intenzivní akci bez trhání, zadrhávání nebo rozmazávání obrazu při pohybu. Použitím technologie VA je dosaženo širokých pozorovacích úhlů 178° horizontálně i vertikálně a díky podpoře HDR 10 dokáže monitor vytvářet realistický a vizuálně působivý obraz.
Součástí balení je HDMI kabel.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Typ panelu: VA
Úhlopříčka: 23,7″
Poměr stran: 16 : 9
Rozlišení: 1920 × 1080 px
Kontrastní poměr: 3000 : 1
Doba odezvy: 5 ms
Rozhraní: 2× HDMI, 1× DisplayPort, 1× sluchátkový výstup
Barva: černá
Na českém trhu se tento monitor prodává za cenu 3 550 Kč včetně DPH (únor 2026).
