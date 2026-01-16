LG Electronics představuje domácího robota LG CLOiD, který na veletrhu CES 2026 předvede „domácnost bez práce“
Nový domácí robot ztělesňuje vizi společnosti LG
Electronics o domácnosti bez práce a představuje fyzickou umělou inteligenci, která zvládáčasově náročné úkoly každodenní domácí práce
Shrnutí:
- Společnost LG Electronics představí na veletrhu CES 2026 domácího robota LG CLOiD™ využívajícího umělou inteligenci, který reprezentuje vizi domácnosti bez práce (Zero Labor Home), kde inteligentní stroje zvládají každodenní domácí práce v digitálně propojené domácnosti pomocí robotiky.
- LG CLOiD je robot, který využívá umělou inteligenci a technologii vision-based k provádění domácích úkolů, jako je vaření a praní prádla, a plynule se propojuje s ekosystémem ThinQ společnosti LG pro automatizaci domácíchprací.
- Představením robota LG CLOiD a nové technologie u polohovacích aktuátorů udělala společnost LG významný krok směrem k domácnostem poháněným umělou inteligencí, kombinujícím robotiku, chytré spotřebiče a technologie fyzické AI, aby byla domácí práce snadná a časově nenáročná.
LAS VEGAS / PRAHA, 8. ledna 2026— Společnost LG Electronics (LG) uvádíLG CLOiD™,domácího robota s umělou inteligencí, který je poprvé veřejně představenna veletrhu CES 2026. CLOiD je navržen tak, aby prováděl a koordinoval domácí práce napříčpropojenými domácími spotřebiči, a jeho cílem je snížit čas a fyzickounámahu potřebnou pro každodenní domácí práce. Tento systém představuje nejnovějšívývoj společnosti LG v oblasti robotiky pro domácnosti a platforem pro chytré domácnosti založených na umělé inteligenci. Navazuje nasamostatně řízený AI Home Hub (LG Q9) a ekosystémThinQ.
Předvedení automatizace domácnosti v reálném domácím prostředí
Na veletrhu CES2026 společnost LG předvede robota LG CLOiD v provozu v různých domácích prostředích. Vjednom scénáři robot vyndá mléko z ledničky a vložícroissant do trouby, aby připravil snídani. Poté, coobyvatelé domácnosti odejdou, LGCLOiD spustí pračku a po vysušení prádlo složí a naskládá. Tytoúkoly demonstrují schopnost robota LG CLOiD porozumět životnímu stylu uživatele a přesněovládat spotřebiče.
Hardware navržen pro provoz v obytných prostorech
Robot LGCLOiD se skládá z hlavové jednotky, trupu se dvěma kloubovými rameny a podvozku na kolečkáchvybaveného autonomní navigací. Trup se může naklánět, aby se přizpůsobil výšce, což robotu umožňuje zvedat předměty od úrovně kolen nahoru.
Každérameno má sedm stupňů volnosti, což odpovídá pohyblivosti lidské paže.Rameno, loket a zápěstí umožňují pohyb dopředu, dozadu, rotační a bočnípohyb, zatímco každá ruka má pět nezávisle ovládaných prstů pro jemnoumanipulaci. Tato konfigurace umožňuje robotu LG CLOiD manipulovat se širokou škáloudomácích předmětů a pracovat v kuchyních, prádelnách a obytných prostorách.
Kolečkovázákladna využívá technologii autonomního řízení odvozenou ze zkušeností společnosti LGs robotickými vysavači a modelem LG Q9. Tato platforma byla vybrána z důvodu stability,bezpečnosti a nákladové efektivnosti, s nízkým těžištěm, které snižujeriziko převrácení, pokud do něj narazí dítě nebo domácí zvíře.
Hlava robota LG CLOiDjako mobilní AI domácí hub
Hlavarobota funguje jako mobilní AI domácí hub. Je vybavena čipovou sadou, kteráfunguje jako mozek robota. Nechybí displej, reproduktor, kamery, řada senzorůa funkce hlasové generativní AI. Dohromady tyto prvky umožňují robotovikomunikovat s lidmi prostřednictvím mluveného jazyka a „výrazů obličeje“, vnímat životní prostředí a životní styl uživatelů a ovládatpřipojené domácí spotřebiče na základě svých poznatků.
Vizuálnífyzická AI: VLM a VLA
JádremLG CLOiD je vlastní technologie fyzické AI, která kombinuje:
- Vision Language Model (VLM): převádí obrázkya videa do strukturovaného, jazykově založeného porozumění.
- Vision Language Action (VLA): překládá vizuálnía verbální vstupy do fyzických akcí
Tytomodely byly trénovány na desítkách tisíc hodin dat o domácích úkolech,což umožňuje robotu LG CLOiDrozpoznávat spotřebiče, interpretovat záměr uživatele a provádětakce vhodné pro daný kontext, jako je otevírání dveří nebo přenášení předmětů.
Integraces ThinQ a ThinQ ON
Schopnosti robota LG CLOiDse výrazně rozšiřují díky integraci s ekosystémem inteligentní domácnosti LG,včetně platformy AI Home „ThinQ™“ a rozhraní „ThinQ ON“. Tatohladká konektivita umožňuje robotu LGCLOiD koordinovat širší škálu služebnapříč různými spotřebiči LG.
LGActuator AXIUM: Robotické komponenty pro fyzickou AI
Vedledomácího robota představuje společnost LG novou značku robotickýchaktuátorů pro služby a roboty s názvem LG Actuator AXIUM™.
Aktuátorslouží jako kloub robota a integruje motor, který generuje rotační sílu, pohon, který řídí elektrické signály, a reduktor, který reguluje rychlost a točivý moment.Aktuátor je jedna z nejdůležitějších a nákladově nejnáročnějších komponent v robotu. Aktuátory jsou široce považovány za strategickou upstreamovou technologii v nastupující éře fyzické AI.
Společnost LG zužitkovala své vedoucí postavení na trhu domácích spotřebičů k vývoji špičkových komponentů. Tato expertíza tvoří základ konkurenčních výhod aktuátorů LG, které vynikají lehkou a kompaktní konstrukcí, vysokou účinností a značným točivým momentem. Modulární koncepce LG navíc umožňuje vysokou míru flexibility a výrobu mnoha variant, což je klíčové pro vývoj pokročilých robotů vyžadujících desítky specifických typů aktuátorů.
Plánsměrem k domácnostem řízeným umělou inteligencí
Společnost LG se i nadále zaměřuje na vývoj domácích robotů, kteří přinesou praktická řešení pro každodenní činnosti. Své ucelené robotické technologie plánuje postupně integrovat také do běžných domácích spotřebičů. Vznikne tak nová kategorie tzv. ‚robotických spotřebičů‘, kam se řadí například autonomní vysavače či chladničky s automatickým otevíráním dveří. Konečným cílem je vytvoření domácnosti řízené umělou inteligencí, která převezme rutinní úkoly a umožní lidem věnovat se smysluplnějším aktivitám a odpočinku.
„Domácí robot LGCLOiD je navržen tak, aby přirozeně komunikoval s lidmi, kterým slouží, rozuměl jim,a poskytovaloptimalizovanou úroveň pomoci v domácnosti,“ řekl Steve Baek, prezidentspolečnosti LG Home Appliance Solution Company. „Budeme pokračovat v neúnavnémúsilí o dosažení našívize Zero Labor Home, díky níž se domácí práce stanou minulostía uživatelé budou moci trávit více času věcmi, na kterých opravdu záleží.“
Návštěvníciveletrhu CES 2026 (6.–9. ledna) si mohou vyzkoušet hmatatelné výhody LG CLOiD aZero Labor Home prostřednictvím různých scénářů z reálného života na stánku společnosti LG(č. 15004, Las Vegas Convention Center).
