Inteligentní design a rekordní úspora: LG uvádí na český trh novou řadu praček a sušiček s LCD displejem
Společnost LG Electronics (LG) zahajuje prodej nové generace domácích spotřebičů pro péči o prádlo. Modelové řady reprezentované pračkou F4X7011TSB a sušičkou RHX7009TSB přinášejí zásadní posun v uživatelském komfortu díky grafickému LCD displeji, minimalistickému unibody designu a ekologickým inovacím, které snižují emise mikroplastů i účty za energii.
Praní: Úspora, která definuje trh
Nová vlajková loď mezi pračkami LG, model F4X7011TSB, nastavuje novou laťku v energetické efektivitě. Dosahuje hodnoty A-60 %, což znamená, že je o 60 % úspornější, než vyžaduje limit pro nejvyšší energetickou třídu A*. Kromě peněženky myslí novinka i na oceány – speciální program pro redukci mikroplastů dokáže díky optimalizovanému pohybu bubnu snížit jejich uvolňování ze syntetických tkanin až o 60 %.
Sušení: Rychlost podpořená umělou inteligencí
Sušička LG RHX7009TSB reaguje na nejčastější požadavek zákazníků: rychlost. Funkce Turbo sušení zvládne vysušit 5 kg prádla za pouhých 81 minut. O ochranu textilií se stará pokročilá AI sušení, která monitoruje vlhkost a teplotu v reálném čase. Na základě typu tkaniny a její hmotnosti automaticky upravuje parametry cyklu tak, aby bylo sušení maximálně šetrné a energeticky efektivní.
Intuitivní ovládání a moderní vzhled
Obě novinky spojuje nový vizuální styl a technologické rozhraní:
- Grafický LCD displej: Zapomeňte na složité symboly. Displej komunikuje v češtině a nabízí 24 programů v základu.
- Inteligentní řazení: Pračka i sušička se učí z vašich návyků. Nejčastěji používané programy automaticky řadí na první místa v nabídce.
- Unibody Design: Moderní, plochý design bez zbytečných výstupků dokonale splyne s moderním interiérem a usnadňuje údržbu.
Nová generace spotřebičů LG v čele s modely F4X7011TSB a RHX7009TSB potvrzuje, že i domácí práce mohou jít ruku v ruce s technologickým pokrokem a ekologickou odpovědností. Spojením rekordní energetické úspory A-60 %, inovativní ochrany oceánů před mikroplasty a intuitivního LCD rozhraní nabízí LG řešení, které se aktivně přizpůsobí vašim návykům, nikoliv naopak. Výsledkem je elegantní, unibody designem definovaná výbava, která šetří čas, peníze i životní prostředí, a přitom se stává přirozenou a stylovou součástí každé moderní domácnosti.
Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /disk_1/www/cz/mpx/www/wp-content/themes/ribbon/single.php on line 35