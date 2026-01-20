EVOLVEO uvádí Baby Monitor N35: Digitální chůvičku s RGB podsvícením a inteligentním VOX režimem pro maximální klid rodičů
Značka EVOLVEOrozšiřuje svoji nabídku dětských chůviček a představuje novou digitální videochůvičku EVOLVEO Baby Monitor N35. Tento model kombinuje spolehlivý přenos obrazu na 3,5″ LCD displeji s pokročilými funkcemi, jako je automatické noční vidění, senzor teploty a unikátní barevné RGB podsvícení, které pomáhá dětem lépe usínat.
Bezpečí pod kontrolou ve dne i v noci
Hlavní předností chůvičky je 3,5″ velký LCD displej, který poskytuje čistý a detailní obraz. Díky automatickému infračervenému nočnímu vidění mají rodiče dokonalý přehled o svém dítěti i ve tmě, aniž by ho rušilo jakékoli světlo. Dosah signálu až 300 metrů ve volném prostranství zaručuje stabilitu spojení i ve větších bytech či rodinných domech.
Inteligentní režim VOX pro delší výdrž
Model N35 je vybaven technologií VOX (Voice Operated Exchange). V tomto režimu se displej rodičovské jednotky aktivuje pouze tehdy, pokud kamera v dětském pokoji zaznamená zvuk. To nejen šetří integrovanou 1500mAh baterii, ale také zajišťuje, že rodiče nejsou rušeni svitem displeje, pokud miminko spokojeně spí. Citlivost režimu VOX lze nastavit podle potřeby.
EVOLVEO Baby Monitor N35 přichází s několika funkcemi, které zpříjemňují každodenní rutinu:
- RGB noční světlo: Kamera disponuje integrovaným světlem s měnitelnými barvami, které lze ovládat přímo z rodičovské jednotky. Pomáhá vytvořit uklidňující prostředí pro usínání.
- Obousměrná komunikace: Umožňuje rodičům na dálku na dítě mluvit a konejšit ho hlasem.
- Monitoring teploty: Vestavěný senzor sleduje teplotu v místnosti a upozorní, pokud dojde k jejímu výkyvu.
- Ukolébavky: Na výběr je 8 přednastavených melodií pro snadnější uspávání.
Rozšiřitelnost a praktičnost
Pro rodiny s více dětmi nabízí systém možnost připojení až 4 kamer současně, což umožňuje sledovat více místností najednou.
Dostupnost a cena
Dětská chůvička EVOLVEO Baby Monitor N35se dodává ve dvou barevných variantách (modrá arůžová) a je dostupná prostřednictvím sítě internetových obchodů a vybraných prodejců již za 1590 Kč včetně DPH.
