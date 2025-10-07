EVOLVEO StrongPhone Q1: Odolný a spolehlivý tlačítkový telefon
EVOLVEO rozšiřuje svoji nabídku odolných telefonů. Novinkou je EVOLVEOStrongPhone Q1. Tlačítkový Dual SIM telefon ve výrazné černo-oranžové barvě (případně ve zcela černé verzi) je navržen pro ty, kdo hledají nekompromisní spolehlivost a odolnost v náročných podmínkách, aniž by se museli vzdát důležitých funkcí.
V době smartphonů, které se často mechanicky poškodí, přináší EVOLVEO StrongPhone Q1 návrat k podstatě mobilní komunikace. S certifikací IP68 je tento telefon plně voděodolný a prachotěsný, a navíc se pyšní zvýšenou odolností proti nárazu. Ať už pracujete na stavbě, zdoláváte horské stezky, nebo jednoduše potřebujete telefon, který vás nezklame v dešti či blátě, StrongPhone Q1 je připraven na vše.
EVOLVEO StrongPhone Q1 je navržen jako spolehlivý a praktický telefon pro každodenní používání i do náročných podmínek. Vyniká především svou extrémní výdrží baterie – s výkonným 1800mAh akumulátorem dokáže v pohotovostním režimu vydržet až dva týdny. Velkou výhodou je i fakt, že je baterie uživatelsky vyměnitelná, což zásadně prodlužuje celkovou životnost zařízení.
Pro maximální bezpečnost je telefon vybaven SOS tlačítkem, které v případě nouze odešle přednastavenou SMS zprávu až pěti vybraným kontaktům, následně je vytočí a spustí hlasitou sirénu, čímž na situaci okamžitě upozorní okolí.
StrongPhone Q1 také podporuje Dual SIM funkcionalitu, což uživatelům umožňuje používat dvě SIM karty současně. Toto řešení je ideální pro ty, kteří chtějí oddělit pracovní a soukromé hovory, nebo pro cestovatele, kteří chtějí alternativního operátora.
Navigaci v menu a čtení zpráv zajišťuje přehledný barevný 2,4″ TFT displej. Pro situace, kdy je potřeba světlo, je telefon vybaven integrovanou výkonnou LED svítilnou, která je umístěná v horní části a je snadno ovladatelná.
Přes svou odolnou konstrukci je StrongPhone Q1 ultralehký – jeho hmotnost činí pouhých 139 gramů (včetně baterie). Pro moderní konektivitu je telefon osazen USB-C portem pro nabíjení a klasickým 3,5mm jackem pro připojení sluchátek.
Mezi praktické funkce nechybí ani FM rádio, základní fotoaparát, Bluetooth pro bezdrátové připojení, kalendář, budík, stopky, kalkulačka a mnoho dalšího. Pro rozšíření úložného prostoru je k dispozici podpora microSD karet.
StrongPhone Q1 tak kombinuje dlouhou výdrž, důležité bezpečnostní prvky a širokou škálu praktických funkcí v jednom lehkém a spolehlivém balení.
Dostupnost a cena
Odolný tlačítkový telefon EVOLVEO StrongPhone Q1 je dostupný prostřednictvím sítě internetových obchodů a vybraných prodejců již za 1 290 Kč včetně DPH. V nabídce jsou dvě varianty: černá a černo-oranžová.
Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /disk_1/www/cz/mpx/www/wp-content/themes/ribbon/single.php on line 35