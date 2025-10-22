EVOLVEO představuje novou trojici výkonných a tichých zdrojů řady G pro herní a náročné PC sestavy
Společnost EVOLVEO, rozšiřuje svoji nabídku počítačových komponentů a oznamuje uvedení nové trojice počítačových napájecích zdrojů (PSU) z řady EVOLVEO G. Nové modely G650 (650 W), G750 (750 W) a G850 (850 W) jsou navrženy s ohledem na poptávku po vysokém výkonu, efektivitě a tichém provozu a jsou ideální pro moderní herní PC a pracovní stanice. Nové zdroje řady G využívají prémiové japonské kondenzátory, které zvyšují spolehlivost a výkon. Kondenzátory odolávají teplotám až 105 °C a mají životnost až 20 let!
Nové zdroje EVOLVEO řady G přinášejí kombinaci špičkových funkcí a spolehlivosti:
- Vysoká účinnost s certifikací 80 PLUS Gold: Všechny tři modely disponují certifikací 80 PLUS Gold, která zaručuje vysokou energetickou účinnost, typicky dosahující až 90 % (při 50% zatížení). To znamená nižší spotřebu energie, menší odpadní teplo a nižší provozní náklady.
- Plně modulární kabeláž: Pro maximální flexibilitu při sestavování PC a lepší organizaci kabelů jsou zdroje vybaveny plně modulární kabeláží. Uživatelé tak mohou připojit pouze ty kabely, které skutečně potřebují, což zlepšuje proudění vzduchu uvnitř skříně.
- Podpora ATX 3.1 a PCIe Gen 5.1: Modely G650, G750 a G850 podporují nejnovější standard ATX 3.1 a jsou vybaveny moderním konektorem 12V-2×6 pro napájení nejnovějších a nejvýkonnějších grafických karet (jako jsou např. NVIDIA® GeForce RTX™ řady 40/50), zajišťující stabilní a bezpečný přenos energie.
- Tiché a efektivní chlazení: Zdroje jsou vybaveny velkým 140mm ventilátorem s technologií HDB (HydraulicDynamicBearing) a tepelnou regulací otáček, což zajišťuje optimální chlazení při minimální hlučnosti. Modely G650 a G750 navíc nabízejí semi-pasivní chlazení, kdy se ventilátor při nízkém zatížení zcela vypne, což vede k naprosto tichému provozu.
- Kompaktní design: S hloubkou pouhých 158 mm se zdroje vejdou i do menších a kompaktnějších PC skříní.
- Kompletní ochrana: Nechybí komplexní ochrany (OVP, OPP, SCP, UVP, OTP) pro zajištění bezpečnosti samotného zdroje i připojených komponent v PC.
Dostupnost a cena
Nové zdroje EVOLVEO G650, G750 a G850 jsou již dostupné u vybraných prodejců a resellerůa v oficiálním e-shopu EVOLVEO. Doporučené koncové ceny jsou:
EVOLVEO poskytuje na nové zdroje prodlouženou záruku 3 roky.
