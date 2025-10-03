ENDORFY uvádí novou generaci klávesnic Thock V2 s lepší akustikou, spínači i kvalitou
Navazujeme na úspěch vlajkové lodi Celeris 1800 – ENDORFY předefinovává, co může moderní klávesnice nabídnout. Nová série Thock V2 přichází na trh dnes se 17 modely v elegantním provedení Alt Gray (CZ/SK, US a DE). Na první pohled mohou vypadat povědomě, ale seznam vylepšení oproti původní řadě Thock je působivý. Díky prémiovému zpracování a funkcím, které v této cenové hladině běžně nenajdete, přináší Thock V2 více – za méně.
„První série Thock vytvořila pevné základy. Po jejím úspěšném uvedení jsme pozorně naslouchali zpětné vazbě komunity a zaměřili se na to, co je pro uživatele nejdůležitější. Přepracovali jsme konstrukci, přidali podporu hot-swap, vylepšili spínače a stabilizátory a zavedli pokročené akustické úpravy. Mnoho z těchto inovací bylo přímo inspirováno naším prémiovým modelem Celeris,“ říká RafałZaniewski, Chief Product Officer Accessories ENDORFY.
Výsledkem je univerzální rodina klávesnic určená jak pro práci, tak pro zábavu – dostupná ve čtyřech velikostech, v drátových i bezdrátových verzích a se dvěma typy spínačů. Každý model obsahuje promyšlené detaily a je podporován jednotným softwarem, který usnadňuje nastavení podsvícení, přemapování kláves a tvorbu maker – ideální pro všechny, kteří oceňují komfort a flexibilitu.
Široká nabídka velikostí a rozložení
Série Thock V2 je k dispozici ve třech rozloženích (ANSI US, ANSI CZ, ISO DE). Podle potřeb vašeho pracoviště či velikosti stolu si můžete vybrat ze čtyř velikostí, každá dostupná ve variantách drátových i bezdrátových:
· 100 % – plnohodnotná klávesnice s numerickým blokem a dedikovanými multimediálními ovladači – ideální pro každodenní práci;
· TKL – kompaktní provedení bez numerického bloku, které uvolní místo pro myš a pracovní plochu;
· 75 % – kompletní sada alfanumerických a funkčních kláves v zahuštěném rozložení podobném TKL – pro minimalisty, kteří nechtějí dělat kompromisy v ergonomii;
· Compact – nejmenší model řady, přesto vybavený všemi podstatnými funkcemi – skvělá volba pro hraní, práci na cestách nebo minimalistické sestavy.
Slyšte rozdíl
Každá Thock V2 je navržena pro dlouhodobý komfort a prémiový pocit ze psaní. Toho je dosaženo díky vícevrstvé akustické izolaci – v drátových verzích jde o vrstvy PORON, EPDM a IXPE, v bezdrátových o dvojitou vrstvu PORON a jednu IXPE. V kombinaci se silikonovými tlumiči pod mezerníkem získáte vřelý, příjemný zvuk při každém stisku – od Escape až po pravý Enter.
Každá klávesnice je vyrobena z prvotřídních materiálů a zesílena pevnou hliníkovou horní deskou. Stabilní a dobře vyvážené šasi zajišťuje pohodlí a odolnost i po letech intenzivního používání.
Více možností připojení
Klávesnice nabízejí několik způsobů připojení podle vašeho pracovního prostředí i preferencí. Bezdrátové modely podporují Bluetooth, nízkolatenční 2,4 GHz dongle nebo připojení přes USB-A kabel – nenápadný přepínač umožňuje snadno měnit režimy. Drátové verze obsahují odpojitelný 1,8 m USB-A kabel, který zajistí čisté a flexibilní zapojení.
Dva typy spínačů
Řada Thock V2 nabízí dvě speciálně vyladěné varianty spínačů:
· ENDORFY Yellow by Gateron – vyvinuté ve spolupráci s lídrem odvětví Gateron; poskytují mimořádnou plynulost, stabilitu a bohatý zvuk. Mají dvoustupňovou pružinu, dvojitou vodicí lištu a jsou z výroby lubrikované. Dostupné v bezdrátových modelech.
· ENDORFY Red – inspirované exkluzivními Yellows od ENDORFY, rychlé a citlivé spínače navržené pro hraní. Mléčné pouzdro rovnoměrně rozptyluje podsvícení, nylonová základna lubrikovaná již z výroby zajišťuje plynulý chod s hlubším a uspokojivým zvukem. Dostupné v drátových modelech.
Každá klávesnice Thock V2 podporuje hot-swap a dodává se s nástrojem pro vyjímání kláves, nástrojem pro vyjímání spínačů a dvěma náhradními spínači.
Software pro personalizaci
Jednotný a intuitivní software ENDORFY dává uživatelům plnou kontrolu nad přizpůsobením. Snadno upravíte efekty podsvícení, přemapujete klávesy a vytvoříte makra. Software automaticky rozpozná klávesnici a funguje bezproblémově i v bezdrátovém režimu přes USB dongle.
Praktické doplňky
Každý model obsahuje užitečné příslušenství přímo v balení: nástroje na vyjímání kláves a spínačů plus dva náhradní spínače. Bezdrátové verze navíc přidávají šedé klávesy Esc a Enter pro minimalistický vzhled. Pro vyšší komfort je samostatně dostupná magnetická opěrka zápěstí z paměťové pěny potažené měkkou PU kůží.
Nová generace komfortu a funkčnosti
Série Thock V2 je určena pro všechny, kteří chtějí z každého stisku klávesy vytěžit maximum – při hraní, tvorbě i práci. Díky přepracované konstrukci, vrstvené akustice a vyladěným spínačům nabízí hladší chod a dlouhodobý komfort. Hliníkový horní panel, možnost výměny spínačů, nastavitelné podsvícení a podpora maker umožní přizpůsobit klávesnici přesně podle vašich potřeb.
