ENDORFY uvádí na trh nové bílé ventilátory Stratus White PWM ARGB
ENDORFY má mnoho priorit, ale výkon je vždy na prvním místě – bez ohledu na barvu nebo podsvícení. Dalším klíčovým bodem bylo najít ideální odstín bílé. To vše s cílem rozšířit produktové portfolio o novou barevnou variantu. Dnes jsou konečně k dispozici vůbec první bílé ventilátory ENDORFY – Stratus 120 White PWM ARGB a Stratus 140 White PWM ARGB – a to jako samostatné produkty.
Dříve byly dostupné výhradně v setu se skříní Arx 700 White ARGB, nyní ale vystupují Stratus ventilátory z řady White na scénu samostatně. Kombinují výkon, téměř neslyšný chod a čistý, moderní design. Optimalizovaný rotor, pokročilé ložisko FDB, výrazné ARGB podsvícení a přesné řízení otáček pomocí PWM – to je sestava navržená pro ty, kteří vyžadují výkon i styl, ať už hrají, tvoří, nebo pracují.
Žádné kompromisy. Za žádných podmínek
Vyvinuty ve spolupráci se SynergyCooling – ventilátory Stratus White PWM ARGB jsou navrženy tak, aby obstály v nejvýkonnějších a nejnáročnějších PC sestavách. Optimalizovaný rotor a precizně tvarované lopatky zajišťují maximální průtok vzduchu, zatímco pokročilé FDB ložisko minimalizuje tření a hlučnost – a udržuje tak klíčové komponenty chladné a tiché.
Díky těsné konstrukci, prémiovým materiálům a působivé životnosti MTBF až 80 000 hodin jsou ventilátory stavěny na dlouhodobou spolehlivost a plynulý chod po celé roky. Výsledek? Špičkové chlazení ideální pro skříně s hustými prachovými filtry nebo radiátory s jemným žebrováním.
PřesnéPWMřízeníotáček
Řada Stratus White PWM ARGB je určena pro nadšence, kteříchtějímítplnoukontrolu nad výkonemsvéhosystému. Díky technologii PWM mohouuživateléjemnědoladitotáčkyventilátoru s chirurgickoupřesností – prouděnívzduchu tak vždyodpovídáaktuálnímpotřebámsystému v reálnémčase.
Ventilátory Stratus,v závislosti na modelu, pracujívedvouširokýchrozsazíchotáček, kterédokonalevyvažujívýkonchlazení a téměřneslyšnýchod:
– 200–1200 RPM – Stratus 140 White PWM ARGB
– 200–1400 RPM – Stratus 120 White PWM ARGB
FAN STOP – ticho na požádání
Hrubývýkon a plná kontrola nebylyjedinécíle, které si ENDORFY přinávrhuřady Stratus White PWM ARGB stanovilo. Jednou z nejvyššíchprioritbylotakédosažení co nejtiššíhoprovozu – i v náročnýchpodmínkách. Ventilátory Stratus jsou od přírodytiché, ale pro ty, kteříchtějíabsolutníklid, je k dispozicivolitelnáfunkce fan stop. Ta automatickyzastavíventilátory, kdyžnenípotřebachlazení – a umožní tak ultra-tiché, polopasivnířešení. Stačí jen vlastníkřivkaotáček – a ticho je vaše.
Designová ikona
Každýventilátor Stratus bylnavržen s maximálnípéčí o detail a výsledkem je dokonalevyváženýbílýpovrch, kterýladí s každouskříní. Vzhled je čistý, elegantní a minimalistický – a přitomplněpřipravený na horko z nejvýkonnějšíchsestav.
Aby si uživatelémohlisladitventilátorysezbytkemsvésestavy, je každý Stratus vybaven ARGBpodsvícením. Živébarvy a plynulésvětelnépřechody na lopatkáchdodávajíkaždému PC nadčasovou a vytříbenouestetiku – dokonaléspojenívýkonu a stylu, kterézaujme na prvnípohled.
Odvážnánovákapitola pro ENDORFY
Řada Stratus White PWM ARGB je dokonalýmspojenímvýkonu, ticha a moderního designu. Je důkazemvášně ENDORFY pro detail a dalšímmilníkempřirozšiřovánínabídkybílýchproduktů. Tyto ventilátorybylyvytvořeny pro ty, kteřísenechtějíspokojit s polovičatýmiřešeními ani kompromisy – přizpůsobísekaždésestavě a zajistínepřetržitýproudvzduchu. Výsledek? Jednotnýsystém, kdemaximálníchlazení a ikonický design fungují v dokonalé harmonii, a to spolehlivě i po letechintenzivníhoprovozu v extrémníchpodmínkách.
ENDORFY Stratus 120 White PWM ARGB – technická specifikace
· Kód produktu: EY4A020
· EAN: 5903018668840
· Typ produktu: PC ventilátor
· Rozměry: 120×120×25 mm
· Ložisko: FDB
· Rychlost ventilátoru: 200 (±100) – 1400 (±10 %) RPM
· Řízení (otáčky): PWM
· Konektor (ventilátor): 4-pin (female)
· Napětí (ventilátor): 12 V
· Proud (ventilátor, špičkový): 0,25 A
· Řízení (LED): ARGB
· Konektor (LED): 3-pin (female)
· Napětí (LED): 5 V
· Proud (LED, špičkový): 0,30 A
· Délka kabelu: 600 mm
· Životnost (MTBF): 80 000 h
· Záruka: 60 měsíců
ENDORFY Stratus 140 White PWM ARGB – technickéspecifikace
· Kód produktu: EY4A021
· EAN: 5903018668857
· Typ produktu: PC ventilátor
· Rozměry: 140×140×25 mm
· Ložisko: FDB
· Rychlost ventilátoru: 200 (±100) – 1200 (±10 %) RPM
· Řízení (otáčky): PWM
· Konektor (ventilátor): 4-pin (female)
· Napětí (ventilátor): 12 V
· Proud (ventilátor, špičkový): 0,25 A
· Řízení (LED): ARGB
· Konektor (LED): 3-pin (female)
· Napětí (LED): 5 V
· Proud (LED, špičkový): 0,30 A
· Délka kabelu: 600 mm
· Životnost (MTBF): 80 000 h
· Záruka: 60 měsíců
