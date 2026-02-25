ENDORFY Signum M30 – kompaktní skříň pro moderní PC sestavy
ENDORFY rozšiřuje své portfolio o vůbec první počítačové skříně formátu microATX. Řada Signum M30, inspirovaná oblíbenou sérií Signum 300, je navržena pro uživatele, kteří chtějí plnou funkcionalitu moderního PC v kompaktním formátu mini-tower.
Nová řada zahrnuje dva modely – Signum M30 ARGB a Signum M30 Air – které představují ideální rovnováhu mezi kompaktními rozměry a širokými možnostmi konfigurace. Obě skříně podporují grafické karty o délce až 345 mm, radiátory do velikosti 240 mm a až sedm ventilátorů. Nabízejí tak univerzální základ pro výkonné herní sestavy, moderní pracovní stanice i kancelářská PC postavená na základních deskách microATX, Mini-ITX nebo FlexATX.
Airflow pod kontrolou
Jednou z klíčových předností řady Signum M30 je promyšlené řešení proudění vzduchu. Oba modely mají perforovaný horní panel a přední mesh panel, který zároveň slouží jako prachový filtr. Toto provedení zajišťuje neomezený průtok vzduchu a současně chrání vnitřek skříně před prachem a nečistotami, což přímo přispívá k delší životnosti komponent a spolehlivému chodu systému.
Každý model je z výroby osazen třemi tichými ventilátory Stratus 120 PWM:
· Stratus 120 PWM ARGB ve verzi Signum M30 ARGB
· Stratus 120 PWM ve variantě Signum M30 Air.
Ventilátory vyvinuté ve spolupráci se SynergyCooling nabízejí PWM regulaci pro přesné a efektivní řízení otáček, včetně tichého režimu fan-stop. Všechny ventilátory jsou připojeny k předinstalovanému PWM rozbočovači, díky čemuž lze celý systém chlazení snadno a pohodlně ovládat z jednoho konektoru na základní desce.
Verze ARGB navíc vyniká plně přizpůsobitelným podsvícením, které je řízeno přiloženým kontrolerem. Umožňuje snadnou změnu efektů a barev pomocí dedikovaného tlačítka a také bezproblémovou synchronizaci s ARGB systémem po připojení k odpovídajícímu konektoru na základní desce.
Obě skříně zároveň nabízejí prostor pro instalaci dalších čtyř 120mm ventilátorů, což celkově znamená až sedm montážních pozic pro maximální flexibilitu chlazení.
Malá skříň, velký potenciál
Signum M30 je navržena tak, aby maximálně využila dostupný prostor při zachování kompaktních rozměrů. Jeho dvoukomorové uspořádání podporuje:
· grafické karty do délky 345 mm;
· napájecí zdroje do délky 180 mm;
· radiátory do velikosti 240 mm;
· vzduchové chladiče CPU do výšky 159 mm;
· dva 2,5″ disky a dva 3,5″ disky.
Za trayem základní desky se nachází vyhrazený prostor s průchody a úchyty pro stahovací pásky, který zajišťuje přehledné a organizované vedení kabeláže. Design doplňuje boční panel z tvrzeného skla, jenž plně odhaluje čistě uspořádaný interiér.
Pro každodenní pohodlí je horní panel vybaven moderním I/O panelem, který zahrnuje dva porty USB-A 3.2 Gen 1 (až 5 Gb/s), dvojici 3,5mm audio konektorů (pro sluchátka, reproduktory nebo mikrofon) a ultra rychlý port USB-C 3.2 Gen 2×2 s přenosovou rychlostí až 20 Gb/s.
Nový standard pro kompaktní sestavy
ŘadaSignum M30 dokazuje, že i kompaktníformátmůžepojmoutvše, co modernísestavapotřebuje: vysocevýkonnéchlazení, prostor pro velkégrafické karty a radiátory i elegantní design, kterýpřirozenězapadne do každéhopracovníhoprostoru. Kompaktnírozměryzajišťujípohodlnépoužívání, stabilnívýkon a optimálnívyužitímísta – představují tak ideálnírovnováhumezifunkčností a stylem.
ENDORFY Signum M30 Air – technickáspecifikace:
· Produktový kód: EY2A019
· EAN: 5903018668888
· Typ produktu: PC skříň
· Barva: černá
· Rozměry (V×Š×D): 387 × 205 × 401 mm
· Formát základní desky: microATX, Mini-ITX, FlexATX
· Maximální délka grafické karty (GPU): 345 mm
· Maximální výška chladiče procesoru (CPU): 159 mm
· Maximální délka napájecího zdroje (PSU): 180 mm
· Rozšiřující sloty: 4
· Počet pozic:
o interní:
§ 2× 3,5″
§ 2× 2,5″
· Chladicí systém:
o Maximální počet ventilátorů: 7
o Počet předinstalovaných ventilátorů: 3
§ Přední: 2× Stratus 120 PWM ventilátor (200–1400 ot./min)
§ Zadní: 1× Stratus 120 PWM ventilátor (200–1400 ot./min)
· Kompatibilita radiátorů:
o Přední: 1× 240 mm
o Horní: 1× 240 mm
· Prachové filtry:
o Přední (mesh panel)
o Horní
o Spodní
· Přední I/O:
o 1× USB-C 3.2 Gen 2×2 (až 20 Gb/s)
o 2× USB-A 3.2 Gen 1 (až 5 Gb/s)
o 1× sluchátka (minijack 3,5 mm)
o 1× mikrofon (minijack 3,5 mm)
o 1× tlačítko POWER
o 1× tlačítko RESET
· Záruka: 36 měsíců
ENDORFY Signum M30 ARGB – technickáspecifikace:
· Produktový kód: EY2A020
· EAN: 5903018668871
· Typ produktu: PC skříň
· Barva: černá
· Rozměry (V×Š×D): 387 × 205 × 401 mm
· Formát základní desky: microATX, Mini-ITX, FlexATX
· Maximální délka grafické karty (GPU): 345 mm
· Maximální výška chladiče procesoru (CPU): 159 mm
· Maximální délka napájecího zdroje (PSU): 180 mm
· Rozšiřující sloty: 4
· Počet pozic:
o interní:
§ 2× 3,5″
§ 2× 2,5″
· Chladicí systém:
o Maximální počet ventilátorů: 7
o Počet předinstalovaných ventilátorů: 3
§ Přední: 2× Stratus 120 PWM ARGB ventilátor (200–1400 ot./min)
§ Zadní: 1× Stratus 120 PWM ARGB ventilátor (200–1400 ot./min)
· Kompatibilita radiátorů:
o Přední: 1× 240 mm
o Horní: 1× 240 mm
· Prachové filtry:
o Přední (mesh panel)
o Horní
o Spodní
· Přední I/O:
o 1× USB-C 3.2 Gen 2×2 (až 20 Gb/s)
o 2× USB-A 3.2 Gen 1 (až 5 Gb/s)
o 1× sluchátka (minijack 3,5 mm)
o 1× mikrofon (minijack 3,5 mm)
o 1× tlačítko POWER
o 1× tlačítko RESET
· Záruka: 36 měsíců
Ceny
· ENDORFY Signum M30 Air – 65,00 € s DPH, nebo 1 629CZK s DPH
· ENDORFY Signum M30 ARGB-72,00 € s DPH, nebo 1 799CZK s DPH
Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /disk_1/www/cz/mpx/www/wp-content/themes/ribbon/single.php on line 35