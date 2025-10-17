ENDORFY představuje mikrofon a sluchátka v elegantních odstínech šedé.
ENDORFY navazuje na úspěch klávesnice Celeris 1800 a řady Thock V2 novými doplňky v charakteristickém provedení Alt Gray. Mikrofon SolumVoice S Alt Gray a sluchátka Viro Plus USB Alt Gray představují další krok – po kolekci Onyx White – v rozšiřování portfolia značky o nové, vytříbené barevné varianty.Cíl je jednoduchý: pomoci uživatelům vytvořit moderní a sladěné pracovní prostředí, které zaujme originálním barevným stylem.
Výsledek? Výbava navržená pro práci i zábavu – s profesionální kvalitou zvuku a precizně vyladěným designem, dokonale ladícím s estetikou Alt Gray. Ideální volba pro tvůrce, hráče i profesionály, kteří chtějí víc.
SolumVoiceSAlt Gray – váš hlas, čistý a zřetelný
SolumVoice S Alt Gray snímá zvuk v kardioidním režimu – zaměřuje se na váš hlas a přirozeně potlačuje okolní šum. Dvojitá filtrace – vnitřním i vnějším pěnovým filtrem – udržuje zvuk čistý a příjemně vřelý. Díky pečlivému ladění pro jasný a vyvážený přednes je mikrofon připraven k použití ihned po vybalení – bez nutnosti instalace softwaru.
Lehká konstrukce, kompaktní rozměry a kompatibilita se smartphony z něj dělají ideálního společníka pro tvůrce na cestách – ať už streamujete, nahráváte, nebo natáčíte podcasty.
Pro maximální kontrolu a pohodlí je mikrofon vybaven:
· 3,5mm výstupem pro sluchátka s možností přímého odposlechu,
· ovladačem pro přesné nastavení citlivosti,
· a dotykovým tlačítkem pro okamžité ztlumení zvuku, kdykoli je třeba.
ViroPlus USBAlt Gray – prémiovýzvuk, každý den
Do řady Alt Gray se přidávají také sluchátka Viro Plus USB Alt Gray, která spojují studiovou kvalitu zvuku s výjimečným pohodlím. Díky velkým 53mm měničům nabízejí vyvážený a detailní zvuk – od jemných herních efektů a podcastových dialogů až po nejjemnější nuance vašich oblíbených skladeb.
Díky samostatné 7.1 USB zvukové kartě si můžete snadno přizpůsobit zvukový profil pomocí intuitivního softwaru. A díky měkkému polstrování z paměťové pěny a náhradním prodyšným náušníkům zůstávají sluchátka pohodlná i při dlouhém poslechu.
Dva produkty, jedna filozofie
SolumVoice S Alt Gray a Viro Plus USB Alt Gray nejsou jen novými přírůstky do rodiny Alt Gray – ztělesňují její filozofii. Jsou navrženy pro ty, kteří si cení preciznosti, estetiky a výkonu, a přinášejí profesionální kvalitu do každého prostoru.
Minimalistický design. Pohlcující zvuk. Vytvořeno pro ty, kteří očekávají dokonalost v každém detailu.
ENDORFY SolumVoice S Alt Gray– technická specifikace
· Kód produktu: EY1B024
· EAN: 5903018668666
· Typ produktu: mikrofon
· Barva: šedá
· Rozměry (D×Š×V): 74×74×170 mm
· Typ mikrofonu: kondenzátorový
· Směrová charakteristika: kardioidní
· Vzorkovací frekvence: 24 bit / 96 kHz
· Frekvenční rozsah: 30–18 000 Hz
· Pop filtr: vnitřní a vnější
· Typ uchycení: stojánek
· Držák proti otřesům: ne
· Tlačítko ztlumení: ano (dotykové)
· Výstup pro sluchátka: ano (3,5mm minijack)
· Regulace citlivosti: ano
· Připojení:
o USB-C, délka kabelu: 2 m
· Kompatibilita:
o Windows
o MacOS
o Linux
o PS4/5
o Většina smartphonů s funkcí OTG a portem USB-C
· Záruka: 24 měsíců
ENDORFY Viro Plus USB Alt Gray– technická specifikace
· Kód produktu: EY1A013
· EAN: 5903018668673
· Typ produktu: sluchátka
· Typ sluchátek: náhlavní (over-ear)
· Barva: šedá
· Rozměry (V×Š×D): 172×96,5×195 mm
· Měniče: Ø 53 mm
· Impedance: 32±20 % Ω
· Citlivost: 98±4 dB při 1 kHz
· Frekvenční rozsah: 20 ~ 20 000 Hz
· Mikrofon: ano (odnímatelný)
o Impedance mikrofonu: ≤2,2 kΩ
o Citlivost mikrofonu: -55±4 dB/mW
· Připojení:
o USB, délka kabelu: 1,2–2,9 m
o 3,5mm mini-jack, délka kabelu: 1,2–2,9 m
· Kompatibilita:
o Windows
o macOS
o Linux
o Herní konzole s 3,5mm mini-jack výstupem
o Smartphony s 3,5mm mini-jack konektorem nebo přes adaptér
· Software: ano (volitelný)
· Kompatibilita softwaru: Windows 10 a novější
· Záruka: 24 měsíců
Ceny
SolumVoice S Alt Gray -48,00 € s DPH, nebo 1 229 CZK s DPH
Viro Plus USB Alt Gray – 58,90 € s DPH, nebo 1 509 CZK s DPH
