17 Říj 2025
ENDORFY představuje mikrofon a sluchátka v elegantních odstínech šedé.

17 října, 2025

ENDORFY navazuje na úspěch klávesnice Celeris 1800 a řady Thock V2 novými doplňky v charakteristickém provedení Alt Gray. Mikrofon SolumVoice S Alt Gray a sluchátka Viro Plus USB Alt Gray představují další krok – po kolekci Onyx White – v rozšiřování portfolia značky o nové, vytříbené barevné varianty.Cíl je jednoduchý: pomoci uživatelům vytvořit moderní a sladěné pracovní prostředí, které zaujme originálním barevným stylem.

Výsledek? Výbava navržená pro práci i zábavu – s profesionální kvalitou zvuku a precizně vyladěným designem, dokonale ladícím s estetikou Alt Gray. Ideální volba pro tvůrce, hráče i profesionály, kteří chtějí víc.

SolumVoiceSAlt Gray – váš hlas, čistý a zřetelný

SolumVoice S Alt Gray snímá zvuk v kardioidním režimu – zaměřuje se na váš hlas a přirozeně potlačuje okolní šum. Dvojitá filtrace – vnitřním i vnějším pěnovým filtrem – udržuje zvuk čistý a příjemně vřelý. Díky pečlivému ladění pro jasný a vyvážený přednes je mikrofon připraven k použití ihned po vybalení – bez nutnosti instalace softwaru.

Lehká konstrukce, kompaktní rozměry a kompatibilita se smartphony z něj dělají ideálního společníka pro tvůrce na cestách – ať už streamujete, nahráváte, nebo natáčíte podcasty.

Pro maximální kontrolu a pohodlí je mikrofon vybaven:

·         3,5mm výstupem pro sluchátka s možností přímého odposlechu,

·         ovladačem pro přesné nastavení citlivosti,

·         a dotykovým tlačítkem pro okamžité ztlumení zvuku, kdykoli je třeba.

ViroPlus USBAlt Gray – prémiovýzvuk, každý den

Do řady Alt Gray se přidávají také sluchátka Viro Plus USB Alt Gray, která spojují studiovou kvalitu zvuku s výjimečným pohodlím. Díky velkým 53mm měničům nabízejí vyvážený a detailní zvuk – od jemných herních efektů a podcastových dialogů až po nejjemnější nuance vašich oblíbených skladeb.

Díky samostatné 7.1 USB zvukové kartě si můžete snadno přizpůsobit zvukový profil pomocí intuitivního softwaru. A díky měkkému polstrování z paměťové pěny a náhradním prodyšným náušníkům zůstávají sluchátka pohodlná i při dlouhém poslechu.

Dva produkty, jedna filozofie

SolumVoice S Alt Gray a Viro Plus USB Alt Gray nejsou jen novými přírůstky do rodiny Alt Gray – ztělesňují její filozofii. Jsou navrženy pro ty, kteří si cení preciznosti, estetiky a výkonu, a přinášejí profesionální kvalitu do každého prostoru.

Minimalistický design. Pohlcující zvuk. Vytvořeno pro ty, kteří očekávají dokonalost v každém detailu.

ENDORFY SolumVoice S Alt Gray– technická specifikace

·         Kód produktu: EY1B024

·         EAN: 5903018668666

·         Typ produktu: mikrofon

·         Barva: šedá

·         Rozměry (D×Š×V): 74×74×170 mm

·         Typ mikrofonu: kondenzátorový

·         Směrová charakteristika: kardioidní

·         Vzorkovací frekvence: 24 bit / 96 kHz

·         Frekvenční rozsah: 30–18 000 Hz

·         Pop filtr: vnitřní a vnější

·         Typ uchycení: stojánek

·         Držák proti otřesům: ne

·         Tlačítko ztlumení: ano (dotykové)

·         Výstup pro sluchátka: ano (3,5mm minijack)

·         Regulace citlivosti: ano

·         Připojení:

o   USB-C, délka kabelu: 2 m

·         Kompatibilita:

o   Windows

o   MacOS

o   Linux

o   PS4/5

o   Většina smartphonů s funkcí OTG a portem USB-C

·         Záruka: 24 měsíců

ENDORFY Viro Plus USB Alt Gray– technická specifikace

·         Kód produktu: EY1A013

·         EAN: 5903018668673

·         Typ produktu: sluchátka

·         Typ sluchátek: náhlavní (over-ear)

·         Barva: šedá

·         Rozměry (V×Š×D): 172×96,5×195 mm

·         Měniče: Ø 53 mm

·         Impedance: 32±20 % Ω

·         Citlivost: 98±4 dB při 1 kHz

·         Frekvenční rozsah: 20 ~ 20 000 Hz

·         Mikrofon: ano (odnímatelný)

o   Impedance mikrofonu: ≤2,2 kΩ

o   Citlivost mikrofonu: -55±4 dB/mW

·         Připojení:

o   USB, délka kabelu: 1,2–2,9 m

o   3,5mm mini-jack, délka kabelu: 1,2–2,9 m

·         Kompatibilita:

o   Windows

o   macOS

o   Linux

o   Herní konzole s 3,5mm mini-jack výstupem

o   Smartphony s 3,5mm mini-jack konektorem nebo přes adaptér

·         Software: ano (volitelný)

·         Kompatibilita softwaru: Windows 10 a novější

·         Záruka: 24 měsíců

Ceny

SolumVoice S Alt Gray         -48,00 € s DPH, nebo 1 229 CZK s DPH

Viro Plus USB Alt Gray         – 58,90 € s DPH, nebo 1 509 CZK s DPH

