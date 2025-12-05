Endorfy LIX Plus – ultra tenká herní myš
Herní drátová myš Endorfy LIX Plus je tady, aby přinesla rychlost a přesnost do vašeho hraní. Navíc se mimořádně lehká a svým designem dokonale padne do ruky, takže se můžete pustit do každé výzvy. Mikrospínače Kailh GM 8.0 vydrží i dlouhotrvající zátěž, jsou mimořádně citlivé a reagují svižně při každé stisknutí. Váš soupeř tak nemá ani zlomek času na to, aby vymyslel plán B.
Životnost 80 milionů kliknutí z ní dělá opravdového herního maratonce. Voštinová struktura podporuje nízkou hmotnost a také zabraňuje pocení vaší ruky v parných dnech. Barevné podsvícení dodá ještě pár bodů k celkovému stylu. Pro perfektní vyladění parametrů vám poslouží přídatný software. S ním máte pod kontrolou citlivost, podsvícení, makra a další funkce.
Ultralehká herní myš disponující 6 programovatelnými tlačítky a vysoce přesným optickým senzorem Pixart PMW3370 s rozlišením až 19000 dpi. Herní design doplňuje adresovatelné RGB podsvícení. Kvalitní spínače Khail GM 8.0 vydrží více než 80 milionů kliků. Připojení je realizováno skrze opletený USB kabel o délce 1,8 m.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Typ myši: optická
Počet tlačítek: 6
Rozlišení: 400/ 800/ 1000/ 1500/ 2000/ 3000 dpi (až 19000 dpi softwarově)
Rozhraní: USB 2.0
Délka kabelu: 1,8 m
Rozměry: 126 x 65,7 x 38,5 mm
Hmotnost: 59 g
Barva: černá
Na českém trhu se tato herní myš dá zakoupit za cenu 990 Kč včetně DPH (prosinec 2025).
