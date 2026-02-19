Endorfy LIV – herní drátovka s rozlišením až 12000DPI
Ultralehká herní myš Endorfy myš LIV přesně reaguje na každý pokyn. Ve stylové konstrukci je přítomen moderní optický senzor Pixart PAW3311, který precizně snímá veškerý pohyb a umožní vám bezchybné ovládání kurzoru. Díky nastavitelnému rozlišení se snadno přizpůsobí každé herní situaci a naladí se na vaši vlnu – ať už přesně míříte, nebo potřebujete co nejrychleji rozdělit pokyny a zadat úkoly.
Ve spojení s kvalitními spínači Kailh GM 4.0 je myš Endorfy LIV ideálním kouskem pro náročné hráče a fanoušky e-sportu. Drátové připojení připojení pomocí USB kabelu je rychlé a jednoduché. Unikátní děrovaný design je nejenom stylový na pohled, ale tento prodyšný povrch také zlepšuje proudění vzduchu. Další výhodou je mimořádně nízká váha pouze 54 g celé myši, takže nad hrou získáte dokonalou kontrolu hned s prvotním uchopením.
Ultra lehká herní myš disponující 6 programovatelnými tlačítky a vysoce přesným optickým senzorem Pixart PAW3311 s nastavitelným rozlišením až 12 000 DPI. Herní design doplňuje adresovatelné RGB podsvícení. Kvalitní spínače Kailh GM 4.0 vydrží více než 60 milionů kliků. Připojení lze jednoduše realizovat skrze USB kabel o délce 1,8 m.
Součástí balení jsou náhradní brusle a sada samolepicích gripů.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Typ myši: optická
Počet tlačítek: 6
Rozlišení: 400/ 800/ 1 000/ 1 500/ 2 000/ 3 000 DPI (až 12 000 DPI softwarově)
Rozhraní: USB 2.0
Délka kabelu: 1,8 m
Rozměry: 126 × 65,7 × 39,3 mm
Hmotnost: 54 g
Barva: černá
Na českém trhu se tato herní myš prodává za cenu 890 Kč včetně DPH (únor 2026).
