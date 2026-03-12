Dell SE2426HG 23,8″ – nový herní monitor na trhu
Herní monitor s 240Hz obnovovací frekvencí a rychlým IPS panelem pro plynulý obraz bez trhání.
Monitor Dell SE2426HG s úhlopříčkou 23,8″ nabízí Full HD rozlišení 1920 × 1080 px na kvalitním IPS panelu s vynikající barevnou přesností 99 % sRGB. Díky extrémně rychlé obnovovací frekvenci 240 Hz a době odezvy až 0,5 ms GTG v extrémním režimu zajišťuje ostré a plynulé zobrazení dynamických scén, což oceníte při hraní her i sledování sportovních přenosů.
Technologie AMD FreeSync™ Premium a HDMI VRR eliminují trhání obrazu a poskytují hladký herní zážitek s minimální vstupní latencí. Monitor podporuje HDR10 pro rozšířený dynamický rozsah a disponuje certifikací TÜV Rheinland® 3hvězdičkovou pro ochranu zraku s technologií redukce modrého světla a eliminace blikání.
- Rychlý 23,8″ IPS panel s rozlišením 1920 × 1080 px a obnovovací frekvencí 240 Hz pro plynulý obraz
- Extrémně rychlá odezva 0,5 ms GTG v extrémním režimu minimalizuje rozmazání pohyblivých objektů
- AMD FreeSync™ Premium a HDMI VRR technologie pro herní zážitek bez trhání obrazu
- Vynikající barevná přesnost s pokrytím 99 % barevného prostoru sRGB (CIE 1931)
- HDR10 podpora pro rozšířený dynamický rozsah a realističtější zobrazení
- Široké pozorovací úhly 178°/178° díky IPS technologii pro konzistentní obraz z každé pozice
- TÜV Rheinland® 3hvězdičková certifikace pro ochranu zraku s technologií Low Blue Light a Flicker-free
- Kompletní konektivita s 2× HDMI 2.1 (TMDS) a DisplayPort 1.4 s podporou HDCP 2.3
Ergonomie a ovládání
Monitor je vybaven praktickým joystickem na zadní straně pro rychlé a intuitivní nastavení parametrů. Stojan umožňuje naklápění v rozsahu -5° až 21° pro optimální pracovní polohu. Tenké rámečky maximalizují zobrazovací plochu a antireflexní povrchová úprava s tvrdostí 3H minimalizuje odrazy.
Obsah balení
Monitor, stojan, napájecí kabel, HDMI kabel (1,8 m), QR karta, bezpečnostní a environmentální informace.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Úhlopříčka: 23,8″ (60,5 cm)
Rozlišení: 1920 × 1080 px (Full HD)
Poměr stran: 16 : 9
Typ panelu: IPS s technologií AMD FreeSync™ Premium
Obnovovací frekvence: 240 Hz
Doba odezvy: 0,5 ms GTG (extrémní režim), 1 ms GTG (extrémní režim), 3 ms GTG (superrychlý), 5 ms GTG (rychlý)
Jas: 300 cd/m²
Pozorovací úhly: 178°/178°
Kontrast: 1 000 : 1
Barevný gamut: 99 % sRGB (16,7 milionu barev, 8bit)
Konektory: 2× HDMI 2.1 (TMDS, HDCP 2.3), 1× DisplayPort 1.4 (HDCP 2.3), 1× 3,5 mm jack (audio výstup)
VESA: 100 × 100 mm
Rozměry: 538,84 × 412,30 × 188 mm (s podstavcem), 538,84 × 317,05 × 47,2 mm (bez podstavce)
Hmotnost: 3,36 kg (s podstavcem), 2,72 kg (bez podstavce)
Spotřeba: 14 W (typ.), 40 W (max.), 0,3 W (standby/vypnuto)
Na českém trhu se tento herní monitor prodává za cenu 2 990 Kč včetně DPH (březen 2026).
