ASRock Phantom Gaming PG27QRT2A – monitor, který vás vtáhne do hry
Herní monitor ASRock Phantom Gaming PG27QRT2A vám na displeji s úhlopříčkou 27 palců zprostředkuje obraz ostrý jako břitva. Vysoké QHD rozlišení vykreslí obsah jasně a s velkou mírou detailů. Prohnutý design displeje má navíc tu funkci, že vás obklopí a naplno vtáhne do akce.
Monitor ASRock Phantom Gaming PG27QRT2A reaguje s rychlostí blesku na každou herní situaci. Obnovovací frekvence 180 Hz a 1ms doba odezvy potlačují rozmazání a zpoždění, takže žádná akce vám nikdy neuteče. Naopak nad protivníky budete mít ještě nějaký ten náskok. Technologie AMD FreeSync podporuje obraz bez sekání a trhání, a tak si dopřejete nekompromisní herní a multimediální zážitky.
Tento model nabízí ve své výbavě vestavěnou Wi-Fi anténu, která zlepšuje příjem Wi-Fi signálu a podpoří gaming bez frustrujících lagů. Konektivita monitoru ASRock Phantom Gaming PG27QRT2A podporuje připojení všeho, co je k modernímu gamingu potřeba. Ať už se jedná o PC, herní konzoli nebo další příslušenství, vše si najde své místečko, kam patří.
Zakřivený herní monitor s vysokou obnovovací frekvencí a integrovanou Wi-Fi anténou.
ASRock PG27QRT2A Phantom Gaming představuje prémiový 27″ herní monitor s QHD rozlišením a zakřivením 1500R, které poskytuje pohlcující herní zážitek. Monitor vyniká vysokou obnovovací frekvencí 180 Hz a ultra rychlou odezvou 1 ms (MPRT), díky čemuž eliminuje rozmazání pohybu a zajišťuje plynulé zobrazení i v nejnáročnějších hrách.
Unikátní vlastností tohoto monitoru je integrovaná Wi-Fi anténa kompatibilní se standardy Wi-Fi 4/5/6/6E/7, která zajišťuje stabilní bezdrátové připojení bez rušení způsobeného překážkami. VA panel nabízí široký barevný gamut pokrývající 95 % DCI-P3 a 132 % sRGB, což zaručuje živé a přesné barvy. S kontrastním poměrem 5000 : 1 a jasem 300 cd/m2 poskytuje výbornou kvalitu obrazu s hlubokými černými tóny.
- 27″ VA panel s QHD rozlišením 2560 × 1440 px a zakřivením 1500R
- Vysoká obnovovací frekvence 180 Hz a odezva 1 ms (MPRT)
- Technologie AMD FreeSync™ pro plynulé hraní bez trhání obrazu
- Integrovaná Wi-Fi anténa kompatibilní s Wi-Fi 4/5/6/6E/7
- Široký barevný gamut pokrývající 95 % DCI-P3 a 132 % sRGB
- Ergonomický stojan s nastavením výšky, náklonu a natočení
- Technologie ochrany zraku – Flicker Free a Low Blue Light
- Příjemná konektivita díky 2× HDMI 2.0 a 1× DisplayPort 1.4
- Vestavěné stereo reproduktory 2× 2 W
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Displej: 27″ VA, zakřivení 1500R, antireflexní povrch
Rozlišení: QHD (2560 × 1440 px)
Obnovovací frekvence: až 180 Hz
Odezva: 1 ms (MPRT)
Barevný gamut: 95 % DCI-P3, 132 % sRGB
Jas: 300 cd/m2
Kontrastní poměr: 5000 : 1
Pozorovací úhly: 178° horizontálně/178° vertikálně
Barevná hloubka: 1,07 miliard barev (8 bit+FRC)
Konektivita: 2× HDMI 2.0, 1× DisplayPort 1.4, 1× audio výstup 3,5 mm
Speciální funkce: integrovaná Wi-Fi anténa, AMD FreeSync, Flicker Free, Low Blue Light
Audio: vestavěné reproduktory 2× 2 W
Ergonomie: nastavení výšky (0–100 mm), náklonu (-7° až +20°), natočení (-20° až +20°)
VESA montáž: 100 × 100 mm
Rozměry: 610 × 568 × 257 mm (se stojanem), 610 × 367 × 93 mm (bez stojanu)
Hmotnost: 6,3 kg (se stojanem), 4,13 kg (bez stojanu)
Příslušenství: HDMI kabel, DisplayPort kabel, napájecí kabel, sada Wi-Fi anténních kabelů, Phantom Gaming kabelový návlek
Na českém trhu se tento monitor prodává za cenu 6 900 Kč včetně DPH (listopad 2025).
Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /disk_1/www/cz/mpx/www/wp-content/themes/ribbon/single.php on line 35