ASRock Challenger CL27FFB – herní monitor
Monitor ASRock Challenger CL27FFB s úhlopříčkou 27″ a rozlišením Full HD (1920 × 1080 px) využívá IPS technologii pro věrné podání barev s pokrytím 99 % sRGB a široké pozorovací úhly 178° ve všech směrech. Díky obnovovací frekvenci 144 Hz a rychlé odezvě 1 ms (MPRT) zajišťuje plynulý herní zážitek bez rozmazání pohyblivých objektů.
Technologie AMD FreeSync™ synchronizuje obnovovací frekvenci monitoru s výstupem grafické karty a eliminuje trhání obrazu. Antireflexní povrch omezuje odrazy světla, zatímco technologie Flicker Free a Low Blue Light snižují únavu očí při dlouhodobém používání. Monitor nabízí ergonomický stojan s možností naklonění -5° až +20° a podporu VESA 100 × 100 mm pro montáž na stěnu.
- 27″ IPS panel s rozlišením 1920 × 1080 px a plochou konstrukcí v poměru stran 16 : 9
- Herní obnovovací frekvence 144 Hz a rychlá odezva 1 ms (MPRT) pro plynulý obraz
- Technologie AMD FreeSync™ pro synchronizaci s grafickou kartou a odstranění trhání
- Pokrytí 99 % sRGB barevného prostoru a široké pozorovací úhly 178° horizontálně i vertikálně
- Antireflexní povrch s technologiemi Flicker Free a Low Blue Light pro ochranu očí
- Konektivita HDMI™ 1.4 a VGA pro připojení moderních i starších zařízení
- Ergonomický stojan s náklonem a podpora VESA montáže 100 × 100 mm
Konektivita a kompatibilita
Monitor disponuje vstupem HDMI™ 1.4 s podporou frekvencí 48–144 Hz a vstupem VGA s podporou až 75 Hz. Napájení funguje v rozsahu 100–240 V AC při 50/60 Hz, což zajišťuje univerzální použití.
Energetická efektivita
Typická spotřeba monitoru činí ≤18 W, maximální ≤36 W. V režimu úspory energie klesá spotřeba na ≤0,5 W a ve vypnutém stavu na ≤0,3 W.
Obsah balení
HDMI 1.4 kabel (1,5 m), napájecí kabel, stručný průvodce.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Úhlopříčka: 27″ (68,6 cm)
Rozlišení: 1920 × 1080 px (Full HD)
Typ panelu: IPS, plochý
Obnovovací frekvence: max. 144 Hz
Odezva: 1 ms (MPRT)
Jas: 300 cd/m²
Kontrast: 1500 : 1
Barevný prostor: 99 % sRGB / 72 % NTSC
Pozorovací úhly: 178° / 178° (H/V)
Vstupy: 1× HDMI 1.4, 1× VGA
Náklon: -5° až +20°
Rozměry: 557 × 415 × 191 mm
Hmotnost: 3,82 kg
Na českém trhu se tento herní monitor prodává za cenu 2 690 Kč včetně DPH (únor 2026).
