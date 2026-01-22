Arozzi Nova 24T1K200 Pink 23,8″ – růžový herní monitor
Herní monitor Arozzi Nova 24T1K200 předvede na poli multimediální zábavy velké věci. Připravte se na nové poměry v gamingu a dosud nesrovnatelné zážitky. Monitor Arozzi Nova 24T1K200 je parťák, kterého chcete mít na bojišti po svém boku. Displej s úhlopříčkou 24 palců a IPS panelem je ideální k menším PC sestavám a své místo si najde v každém herním koutku. A že bude na co koukat.
Jednak Full HD rozlišení produkuje ostrý a detailní obraz, jednak široké pozorovací úhly umožní komfortní sledování bez zkreslení obsahu a barev i při pohledu ze stran. Do toho monitor Arozzi Nova 24T1K200 přimíchává rychlou obnovovací frekvenci 200 Hz pro dokonale hladký obraz bez sekání a zpoždění. Plynulý pohyb je výhodou do každého přímého souboje, ať už hrajete soutěžní střílečky a jiné FPS tituly, předjíždíte soupeře nebo kombíte jeden úder za druhým.
Arozzi Nova 24T1K200 zkrátka drží krok s každou vaší myšlenkou. Ve spojení s 1ms MPRT odezvou podporuje extrémně rychlé reakce a nikdy není pozdě udělat úhybný manévr nebo přesně zasáhnout cíl. Těšit se můžete na pořádně pestrou paletu barev. Displej podporuje 99 % sRGB a 77 % DCI-P3 barevného prostoru, takže vizuální efekty, výbuchy nebo skin vaší zbraně vás praští do očí.
Monitor Arozzi Nova 24T1K200 dále obsahuje technologie Flicker Free a Low Blue Light Mode pro ochranu očí před blikáním a modrým světlem, stylové RGB podsvícení nebo funkci Adaptive Sync pro precizní synchronizaci s grafikou. Ve výbavě najdete také zabudované reproduktory, se kterými si vychutnáte plné ozvučení i bez sluchátek.
Arozzi Nova 24T1K200 Pink 23,8″
Ultra-responzivní herní monitor s IPS panelem a 200Hz obnovovací frekvencí pro plynulý herní zážitek.
Herní monitor AROZZI NOVA s úhlopříčkou 23,8″ nabízí vynikající obrazový zážitek díky kvalitnímu IPS panelu s Full HD rozlišením 1920 × 1080 px. Monitor vyniká především extrémně vysokou obnovovací frekvencí 200 Hz a rychlou odezvou 1 ms MPRT, což z něj činí ideální volbu pro kompetitivní hráče a milovníky akčních her.
Díky podpoře Adaptive Sync a HDR10 poskytuje plynulý obraz bez trhání a s vylepšeným dynamickým rozsahem. Vestavěné stereo reproduktory (2 × 3 W) umožňují okamžité použití bez nutnosti externího audio řešení.
- Kvalitní 23,8″ IPS panel s Full HD rozlišením 1920 × 1080 px a pozorovacími úhly 178°/178°
- Extrémně vysoká obnovovací frekvence 200 Hz pro maximálně plynulý obraz ve hrách
- Rychlá odezva 1 ms MPRT (2 ms GtG) eliminuje rozmazání pohybu v akčních hrách
- Podpora technologie Adaptive Sync pro synchronizaci s grafickou kartou
- Vylepšený obraz díky HDR10 s jasem 300 cd/m2 a kontrastním poměrem 1000:1
- Široký barevný gamut pokrývající 99 % sRGB a 77 % DCI-P3
- Vestavěné stereo reproduktory 2 × 3 W pro okamžité použití bez externího audio řešení
- Kompletní konektivita zahrnující HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 a audio výstup
- Ergonomický design s možností náklonu od -15° do +5° a VESA kompatibilitou
Vynikající obrazová kvalita
IPS panel zajišťuje přesnou reprodukci barev s pokrytím 99 % barevného prostoru sRGB a 77 % DCI-P3. Díky širokým pozorovacím úhlům 178° horizontálně i vertikálně zůstávají barvy konzistentní z jakéhokoliv úhlu pohledu. Podpora HDR10 a jas 300 cd/m2 přináší vylepšený dynamický rozsah pro realističtější zobrazení.
Navrženo pro hráče
Kombinace 200Hz obnovovací frekvence a 1ms MPRT odezvy zajišťuje extrémně plynulý a ostrý obraz i při nejrychlejších herních sekvencích. Technologie Adaptive Sync eliminuje trhání obrazu synchronizací s grafickou kartou. Funkce Over Drive (MPRT Mode) dále optimalizuje odezvu pro akční hry.
Praktické funkce a design
Monitor nabízí ochranu zraku díky technologiím Flicker Free a Low Blue Light Mode. RGB podsvícení s možností barevných efektů dodává herní atmosféru. VESA kompatibilita (75 × 75 mm, s adaptérem 100 × 100 mm) umožňuje flexibilní montáž na stěnu nebo rameno monitoru.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Úhlopříčka: 23,8″
Rozlišení: 1920 × 1080 px (Full HD)
Obnovovací frekvence: 200 Hz
Typ panelu: IPS
Odezva: 1 ms MPRT (2 ms GtG)
Jas: 300 cd/m2
Kontrastní poměr: 1000 : 1
Pozorovací úhly: 178°/178°
Barevné pokrytí: 99 % sRGB, 77 % DCI-P3
Konektivita: 1× DisplayPort 1.4, 1× HDMI 2.0, 1× sluchátkový výstup
Reproduktory: 2 × 3 W
VESA kompatibilita: 75 × 75 mm (s adaptérem 100 × 100 mm)
Rozměry: 542 × 425 × 185 mm
Hmotnost bez podstavce: 2,6 kg
Hmotnost s podstavcem: 3,2 kg
Barva: růžová
Na českém trh se tento herní monitor prodává za cenu 4 590 Kč včetně DPH (leden 2026).
